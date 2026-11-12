« Martin s’en va-t’en guerre… contre ses démons »

À 18 ans, écartelé entre sa fervente éducation catholique et les séductions factices du monde auxquelles il s’en veut de céder sans mesure, Martin décide de partir à pied de Paris à Jérusalem. Son Journal d’un jeune en vrac relate ce périple purificateur.

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Avec sa gueule d’ange, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Pourtant derrière ce regard doux et ce visage poupon, dont les mèches rebelles ne suffisent pas à dissiper le caractère enfantin, il y a un jeune brisé, empêtré dans ses addictions. La pornographie qui l’a abîmé jadis est derrière lui, mais a entaché son idéal de "sexualité chaste". L’alcool en revanche le tient prisonnier. "Pauvre Martin, pauvre misère…" Bien qu’élevé au lait d’un catholicisme franc et bon vivant, au sein d’une joyeuse tribu de six enfants, il peine à trouver un sens à sa vie, s’égare et s’autodétruit. Si bien qu’une fois son bac en poche, il décide de reprendre les rênes de sa vie, en s’en allant par les routes du monde pour se confronter à ses démons.

Aleteia : Un beau matin de juillet 2025, vous partez à l’aventure, seul et pour longtemps. Pourquoi ?

Martin Jubert : C’était un mélange de fuite et de quête. Au quotidien, je me débattais contre des addictions lancinantes, en particulier l’alcool. La cadence des gueules de bois s’accélérant, j’étais la proie d’angoisses qui me conduisaient à me replier sur moi. Je ne me reconnaissais plus. Ma souffrance était telle qu’il me fallait partir. J’avais entendu parler de Jérusalem par des pèlerins et par mon père qui s’y est aussi rendu à pied, il y a 25 ans. Le mystère entourant cette ville sainte m’attirait : ma foi était en berne, mais je crevais d’envie de la retrouver. Quoi de mieux que la solitude et l’introspection pour chercher Dieu ?

«Dans nos vies polluées par les écrans, les soirées sont paradoxalement les seuls moments où l’on s’en extrait. Aussi y a-t-il comme une quête d’intensité démultipliée… »

L’aviez-vous éconduit suite à la cruelle déception éprouvée enfant envers un prêtre ? Vous ne faites qu’effleurer le sujet.

C’est volontaire. Comprenne qui pourra. Ça a certainement accéléré ma chute, mais j’avais déjà une appétence particulière pour l’alcool, sans doute due à ma personnalité : je suis par nature excessif, hypersensible, enclin à la mélancolie. L’ivresse me rassure : j’aime perdre le contrôle, être comme "vacant de moi-même". L’alcool agit en moi comme un anxiolytique.

Votre entourage amical qui vous voit vous enivrer vous met-il en garde ?

Il est très vite conscient du rapport malsain que j’entretiens avec la boisson, mais tant d’autres sont à même enseigne ! Je crois que ma génération est profondément abîmée par l’alcool : se murger les week-ends, vomir, tomber dans le coma, c’est devenu presque banal. Dans nos vies polluées par les écrans, les soirées sont paradoxalement les seuls moments où l’on s’en extrait. Aussi y a-t-il comme une quête d’intensité démultipliée… La première année, on s’amuse de ses gueules de bois : ne faut-il pas que jeunesse se passe ? Avec le temps, les cuites prennent une tournure plus glauque et engendrent une anxiété folle. Ma chance a été de le mesurer précocement et de vouloir m’en sortir. J’ajoute que le porno aussi fait des ravages…

Hors de ce penchant destructeur, à quoi ressemble alors votre vie ? Quel jeune homme êtes-vous ?

Un adolescent pétri de contradiction, aimant sa famille et ses amis, à la fois très fêtard et rigolard — voire lourd — et avide de discussions profondes.

« J’ai le sentiment d’un idéal inatteignable, tout en étant conscient que ce que j’ai reçu est ce qu’il y a de mieux… Mais j’étouffe dans ce monde. Il me paraît trop étroit. »

Au collège, j’étais un grand fan de sport, notamment de rugby. Le lycée a été un point de bascule : je n’arrivais plus à en faire, je peinais à me projeter dans l’avenir. Les études n’ayant jamais été ma tasse de thé, je ne voyais pas bien quelle voie prendre, quel métier embrasser… Mon envie de choses saines — fonder une famille, construire quelque chose de beau — se fracassait sur mon rythme de vie déstructuré.

Déstructuré parce que vous reconnaissez être happé par des univers mondains souvent frelatés ?

Oui, c’est le côté le plus noir de mon âme qui est attiré par ces milieux aisés, un poil décadents, où le champagne coule à flots dans des appartements parisiens cossus. On y fait la fête et bonne chère en se congratulant... Conquérir ce monde a un côté grisant, un peu comme dans les Illusions perdues de Balzac, vous voyez ? Dans le même temps, cet univers me révulse : brasser du vent, à quoi bon ? Au fond de moi, je balance pour les valeurs transmises par ma famille, mais le milieu catho conservateur m’irrite.

En quoi vous irrite-t-il ?

Par son côté un peu "gnan-gnan" parfois. J’ai le sentiment d’un idéal inatteignable, tout en étant conscient que ce que j’ai reçu est ce qu’il y a de mieux… Mais j’étouffe dans ce monde. Il me paraît trop étroit : j’ai envie de côtoyer des gens de tous bords, de tous milieux, d’élargir mon champ de vision pour pouvoir me positionner. Les plaisirs m’attirent, mais au plus clair de mon âme, ma conscience me rattrape. C’est cette épuisante bataille intérieure que je veux résoudre en marchant, en soumettant mon corps à un régime spartiate et en n’ayant pas peur de faire toute la lumière sur mes addictions pour en comprendre l’origine.

Martin Jubert

Qu’attendez-vous de cette marche ?

Qu’elle m’arrache à ces addictions ! Et qu’elle soit l’occasion d’un dialogue intérieur avec Dieu, d’une bonne engueulade qui se finirait en réconciliation.

D’un dialogue avec vous-même, aussi ?

C’est ce qui a été le plus dur… La solitude, c’est à double tranchant : c’est un immense cadeau parce que l’âme s’éveille, se déploie, connaît des moments d’exaltation…Et en même temps, au fil des kilomètres -j’en ai fait 5000-, on a tout loisir de ruminer, d’explorer tous les recoins de soi, y compris les plus sombres. Je n’avais pas vraiment mesuré ça avant de partir.

Finalement, qu’avez-vous retiré de cette introspection ?

J’ai découvert en moi une vraie force : je ne me croyais pas capable de me battre à ce point… J’ai aussi appris à cohabiter avec ma sensibilité, sans plus avoir à me travestir ou à craindre le regard des autres.

« Je crois que Dieu se niche dans certaines âmes pour parler à travers elles.»

Quels ont été les moments les plus marquants de votre périple ?

Deux rencontres successives dans les Alpes, deux femmes aux antipodes de mon monde dont la bonté envers moi, en paroles comme en actes, m’a bouleversé. Bien que brisées par la vie et les hommes, elles étaient pleines de lumière. Je crois que Dieu se niche dans certaines âmes pour parler à travers elles. J’ai vu dans ces femmes la figure du Christ. J’ai aussi été très ému par la Via Dolorosa à Jérusalem [le chemin emprunté par le Christ portant sa croix, jusqu’au Golgotha, NDLR]. Je ne m’attendais pas du tout à éprouver une émotion aussi intense.

Quand vous arrivez à Jérusalem, terme de votre voyage de cinq mois, où en êtes-vous justement avec le Christ ?

Je ne saurais vous dire exactement, mais je suis tellement pris aux tripes que je décide de me confesser. C’est une promesse que je m’étais faite en mon for intérieur et que j’avais repoussée tout au long du chemin. Je retardais l’échéance… J’ai harcelé un prêtre polonais francophone, si pris qu’il ne trouvait pas le temps de répondre à ma demande. Au bout de trois jours, je n’y tenais plus, je suis parvenu à mes fins : j’étais paniqué par le monceau de péchés que je devais révéler ! J’ai lâché les plus lourds : ça m’a fait un bien fou, je me suis senti tellement allégé ! J’ai goûté une paix que je n’avais plus éprouvée depuis des lustres.

«Sylvain Tesson m’a communiqué sa flamme pour les voyages à pied, Frédéric Beigbeder m’a ouvert les yeux sur l’amour, la poésie… - tout en flattant mon attirance pour une certaine jet-set clinquante et vaine.»

C’est pour ça qu’aujourd’hui, côté foi, je m’accroche : je ne suis pas retourné me confesser mais je vais à la messe tous les dimanches. Certains sermons m’horripilent mais je tiens bon. La fidélité est ce qu’il y a de plus important. Aujourd’hui, j’ai le cœur très ouvert à tout ce qui pourra m’arriver.

Et pour l’alcool ?

Au retour, l’écriture du livre m’a fait replonger plus bas que terre. J’avais besoin de creuser très profondément en moi en me mettant en danger. Mais ça m’a fait tellement flipper que, le récit terminé, j’ai pris le taureau par les cornes : je vois un psychiatre et un psychologue et vais m’inscrire dans une clinique. Je ne suis pas guéri, mais j’avance.

Avant même de partir, vous saviez que votre aventure déboucherait sur un ouvrage. Quel rapport entretenez-vous avec l’écriture ?

C’est au lycée que je me suis mis à écrire : avant seul le sport comptait ! Et puis j’ai eu besoin de coucher sur papier ce que je vivais, de tout déballer : j’ai écrit sur la mort, la pornographie, le sexe (l’écart vertigineux entre mon éducation à ce sujet et le libertarisme ambiant qui ne laisse pas de marbre)… C’était comme une catharsis. J’y ai pris goût, je me suis mis à travailler mon style… Dans le même temps, j’ai découvert la force de la littérature : par le lycée, Rimbaud, Baudelaire. Sylvain Tesson m’a communiqué sa flamme pour les voyages à pied, Frédéric Beigbeder m’a ouvert les yeux sur l’amour, la poésie… - tout en flattant mon attirance pour une certaine jet-set clinquante et vaine. Puis, j’ai été séduit par Blondin et par Bernanos, qui a nourri à la fois mon angoisse et mon espérance. Depuis mon retour, cet élan vers les lettres ne cesse de grandir. J’ai un retard monstre à combler en matière de classiques !