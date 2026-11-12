Les légendes des saints disent-elles aussi la vérité ?

Pour la religion de l’incarnation, fondée sur des événements historiques, la légende des saints transmises par la foi des fidèles est-elle sans valeur ? Non, répond le père Clément Barré, prêtre du diocèse de Bordeaux. La vérité d’une légende est dans la foi des fidèles. Elle peut nous faire reconnaître l’œuvre de Dieu dans notre propre histoire.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Imprimer l'article Partager sur :

On reconnaît le génie français à sa capacité à trouver à redire même dans les événements les plus beaux et fédérateurs. Ainsi, à la suite de la veillée au stade de France, un certain nombre de voix se sont élevées pour regretter que le splendide tableau sur les saints de France s'ouvrît sur l'évocation de l'arrivée en Provence de Marie-Madeleine et Lazare. Déplorant que cette ancienne tradition provençale soit présentée comme un fait historique. On peut comprendre la critique, mais la question qu'elle pose est plus large puisque nos hagiographies font une place importante à des récits miraculeux, voire merveilleux, dont la véracité aura du mal à être établie par la science historique. Dès lors, faudrait-il expurger de nos vies de saints tous ces récits ?

Commençons par rendre justice aux historiens. Leur travail est indispensable, y compris lorsqu’il vient bousculer nos traditions les plus vénérables. La foi chrétienne n’a rien à gagner à entretenir la confusion entre les faits établis et les récits légendaires. Le christianisme est une religion de l’Incarnation : il repose sur des événements réellement advenus, sur un homme qui a véritablement vécu, qui est mort et qui est ressuscité. Nous ne croyons pas en une belle histoire, mais en un Dieu qui est entré dans l’histoire.

Seulement voilà : la vérité d’un récit ne se réduit pas toujours à son exactitude historique. Devons-nous cesser de raconter comment saint François d’Assise apprivoisa le terrible loup de Gubbio, ou comment saint Antoine de Padoue, lassé de prêcher à des hommes qui refusaient de l’écouter, se tourna vers les poissons, qui vinrent en foule recevoir sa prédication ? Qui aurait envie de lire des vies de saints qui soient de purs comptes rendus historiques de leurs faits et gestes conformes à ce que la science historique permet d'établir ?

L’histoire des faits et l’histoire de la foi

Les saints nous parlent par leur vie, mais aussi par les histoires que des générations de chrétiens ont racontées sur eux. Ces récits ne nous renseignent pas seulement sur ceux dont ils prétendent rapporter les exploits ; ils nous disent également quelque chose de la foi de ceux qui les ont composés, transmis et médités. Le loup de Gubbio nous parle de la puissance réconciliatrice de la sainteté et les poissons de saint Antoine nous rappellent que la création tout entière est appelée à louer son Créateur.

«Une légende, même sans être historique, n'est pas étrangère au monde réel : elle contribue à le façonner.»

La légende appartient donc elle aussi à l’histoire de l’Église. Non pas à l’histoire des événements qu’elle raconte, mais à celle de la foi qu’elle a contribué à nourrir. Les récits, la mémoire et les traditions appartiennent pleinement à la réalité de l’existence humaine. Une légende, même sans être historique, n'est pas étrangère au monde réel : elle contribue à le façonner. Elle éduque les consciences, nourrit les espérances et inspire les actes. Si l'Église tient en haute estime le travail des historiens, elle ne peut consentir à réduire le champ du vrai à ce que la science peut établir, car l’homme ne vit pas seulement de faits, mais aussi du sens qu’il leur donne et des récits par lesquels il les transmet.

Une leçon sur qui nous sommes

Revenons à nos saints provençaux. Lazare et Marie-Madeleine ont-ils réellement traversé la Méditerranée pour annoncer l’Évangile sur les côtes de Provence ? Les témoignages sont bien trop tardifs pour que nous puissions raisonnablement tenir cette tradition pour historique. Mais il serait dommage de nous arrêter à cette seule conclusion. Car si nous ignorons qui furent les premiers évangélisateurs de la Provence, nous savons que des générations de chrétiens ont voulu reconnaître leurs ancêtres dans la foi en la personne de Lazare et de Marie-Madeleine. Et quelle magnifique intuition spirituelle ! En plaçant à l’origine de l’Église de France une pécheresse pardonnée et un mort ressuscité, nos pères ne nous ont laissé qu’une histoire merveilleuse mais aussi une leçon sur qui nous sommes.

Et comment ne pas y songer en repensant à cette veillée de prière ? Dans ce stade rempli de jeunes, on pouvait voir l’image d’une Église que beaucoup croyaient moribonde et qui semblait renaître de ses cendres. La France, jadis appelée fille aînée de l’Église, devenue fille prodigue à force de s’éloigner de la maison du Père, pourrait-elle retrouver quelque chose de la vocation de Marie-Madeleine, l’apôtre des apôtres ? Si le renouveau spirituel dont nous percevons les signes se confirme, pourquoi ne redeviendrait-elle pas, à son tour, messagère de la Résurrection ?

L’œuvre de Dieu dans notre histoire