Léon XIV à Chiclayo : « Un Péruvien parmi les Péruviens »

Léon XIV doit se rendre à Chiclayo, son ancien diocèse situé au nord du Pérou, du 13 au 15 novembre. "Je me souviens qu’après la pandémie, je lui disais en plaisantant : "Roberto, tu vas trop souvent à Rome, tu nous laisses trop longtemps seuls ; un jour tu y resteras", confie un ami de Chiclayo, Cesar Piscoya. "Il souriait. Pour nous, sa nomination à Rome ne fut pas tout à fait une surprise, car il avait les qualités et les aptitudes nécessaires pour assumer de plus grandes responsabilités, et le pape François le savait." Entretien.
Le point d’orgue de la tournée désormais imminente du pape Léon XIV en Amérique latine sera son séjour à Chiclayo, son ancien diocèse, du 13 au 15 novembre 2026. L’épiscopat de Mgr Robert Francis Prevost dans ce diocèse du nord du Pérou, de 2014 à 2023, a profondément structuré sa vision de l’Église. Quelques mois après son élection, son ami et ancien collaborateur Cesar Piscoya en a témoigné avec la théologienne française Véronique Lecaros dans un livre publié chez Fayard, Léon XIV, portrait d'un pape péruvien. Quelques jours avant la visite du pape au Pérou, celui qui fut le secrétaire exécutif du vicariat pastoral du diocèse de Chiclayo revient, dans un entretien à I.MEDIA, sur le lien qui unit encore Léon XIV à ce pays dont il a pris la nationalité en 2015.
Dans quelles circonstances avez-vous été amené à travailler avec Mgr Prevost ?
Cesar Piscoya : L’appel à collaborer et à servir dans le diocèse de Chiclayo est arrivé en décembre 2016. C’était un moment de grande vulnérabilité personnelle, car mon épouse était décédée à Cochabamba, en Bolivie. Mgr Roberto a appris cette situation par les frères augustins, avec qui j'avais gardé contact depuis mon noviciat dans cette famille religieuse en 1995, à Trujillo. Il m’a alors invité. Le premier contact s’est fait par les réseaux sociaux : je lui ai écrit sur Messenger pour lui dire que j’allais à Chiclayo, et il m’a répondu de le chercher une fois sur place. Je me souviens très bien : j’étais en chemin vers la cathédrale, l’église mère de Chiclayo, et je l’ai rencontré dehors. Ce furent de vraies retrouvailles personnelles, un moment très émouvant. Nous nous sommes embrassés. Il m’a exprimé ses condoléances pour la perte de mon épouse, et m’a dit qu’il aimerait me voir le lendemain dans son bureau. Au début, il m’a dit qu’il pensait me confier la pastorale sociale ou Caritas. Puis il a ajouté : "Non, j’y ai mieux réfléchi : je souhaite que tu m’aides dans la pastorale de toute l’Église de Chiclayo." Je l’ai remercié pour sa confiance. Il savait que, dans l’archidiocèse de Cochabamba, en Bolivie, j’avais déjà servi comme animateur pastoral de toute l’Église locale, de 2004 à 2015. Nous avons donc décidé de faire ce travail ensemble à Chiclayo.