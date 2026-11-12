Léon XIV à Chiclayo : « Un Péruvien parmi les Péruviens »

Dans quelles circonstances avez-vous été amené à travailler avec Mgr Prevost ? Cesar Piscoya : L’appel à collaborer et à servir dans le diocèse de Chiclayo est arrivé en décembre 2016. C’était un moment de grande vulnérabilité personnelle, car mon épouse était décédée à Cochabamba, en Bolivie. Mgr Roberto a appris cette situation par les frères augustins, avec qui j'avais gardé contact depuis mon noviciat dans cette famille religieuse en 1995, à Trujillo. Il m’a alors invité. Le premier contact s’est fait par les réseaux sociaux : je lui ai écrit sur Messenger pour lui dire que j’allais à Chiclayo, et il m’a répondu de le chercher une fois sur place. Je me souviens très bien : j’étais en chemin vers la cathédrale, l’église mère de Chiclayo, et je l’ai rencontré dehors. Ce furent de vraies retrouvailles personnelles, un moment très émouvant. Nous nous sommes embrassés. Il m’a exprimé ses condoléances pour la perte de mon épouse, et m’a dit qu’il aimerait me voir le lendemain dans son bureau. Au début, il m’a dit qu’il pensait me confier la pastorale sociale ou Caritas. Puis il a ajouté : "Non, j’y ai mieux réfléchi : je souhaite que tu m’aides dans la pastorale de toute l’Église de Chiclayo." Je l’ai remercié pour sa confiance. Il savait que, dans l’archidiocèse de Cochabamba, en Bolivie, j’avais déjà servi comme animateur pastoral de toute l’Église locale, de 2004 à 2015. Nous avons donc décidé de faire ce travail ensemble à Chiclayo.

Le point d’orgue de la tournée désormais imminente du pape Léon XIV en Amérique latine sera son séjour à Chiclayo, son ancien diocèse, du 13 au 15 novembre 2026. L’épiscopat de Mgr Robert Francis Prevost dans ce diocèse du nord du Pérou, de 2014 à 2023, a profondément structuré sa vision de l’Église. Quelques mois après son élection, son ami et ancien collaborateur Cesar Piscoya en a témoigné avec la théologienne française Véronique Lecaros dans un livre publié chez Fayard, Léon XIV, portrait d'un pape péruvien. Quelques jours avant la visite du pape au Pérou, celui qui fut le secrétaire exécutif du vicariat pastoral du diocèse de Chiclayo revient, dans un entretien à I.MEDIA, sur le lien qui unit encore Léon XIV à ce pays dont il a pris la nationalité en 2015.

Léon XIV doit se rendre à Chiclayo, son ancien diocèse situé au nord du Pérou, du 13 au 15 novembre. "Je me souviens qu’après la pandémie, je lui disais en plaisantant : "Roberto, tu vas trop souvent à Rome, tu nous laisses trop longtemps seuls ; un jour tu y resteras", confie un ami de Chiclayo, Cesar Piscoya. "Il souriait. Pour nous, sa nomination à Rome ne fut pas tout à fait une surprise, car il avait les qualités et les aptitudes nécessaires pour assumer de plus grandes responsabilités, et le pape François le savait." Entretien.

«Notre réalité sociale est marquée par une forte présence du travail au noir et un déficit de gestion des services publics. »

Quelles sont les contours et les spécificités du diocèse de Chiclayo ?

Dans son noyau urbain, le diocèse de Chiclayo dépasse facilement les 800.000 habitants. En y intégrant une partie de la province de Santa Cruz, dans le département de Cajamarca, qui appartient aussi au territoire diocésain, on atteint environ un million d’habitants. À l’époque de Mgr Roberto, on accompagnait quelque 45 paroisses ; elles se sont progressivement multipliées et l’on en compte aujourd’hui environ 50, desservies par une centaine de prêtres. Notre réalité sociale est marquée par une forte présence du travail au noir et un déficit de gestion des services publics. Mgr Roberto a reconnu cette situation et a régularisé les contrats des collaborateurs qui travaillaient depuis des années à l’évêché sans contrat de travail formel. Ils ont alors bénéficié d’un salaire mensuel défini, d’une assurance et d’une pension, et certains ont même vu leur rémunération augmenter.

Mgr Prevost avait-il une vision plus avancée que les autres évêques du pays sur la responsabilité des laïcs ?

Ses prédécesseurs avaient une autre vision de l’Église. Mgr Roberto, lui, souhaitait que l’institution promeuve les principes de subsidiarité et de justice sociale, et cela devait commencer à l’intérieur de l’Église elle-même. Pour lui, l’activité économique et institutionnelle doit être subordonnée à la dignité inviolable de la personne et au bien commun. Il était particulièrement attentif à la précarité des femmes. Je pense notamment à une amie qui travaillait depuis des années à l'évêché, sans réelle rétribution. Elle a reçu une feuille de paie, sa rémunération a été augmentée selon son service, et elle a été promue notaire publique du diocèse – une fonction qui n’était pas traditionnellement confiée à une femme laïque, mais plutôt à un prêtre. Ce fut révolutionnaire à Chiclayo. Je la cite en exemple dans le livre que j’ai écrit : elle reconnaît en Mgr Roberto quelqu’un qui se préoccupe de l’autre. D’autres femmes ont aussi reçu des responsabilités : la directrice de Caritas, la coordinatrice de la Commission de mobilité humaine, la responsable de la Commission d’écologie intégrale… Et on voit qu’aujourd’hui, même au Vatican, Léon XIV, il ne cesse de nommer des femmes à des postes importants dans l’Église.

«Il n’a pas seulement accompagné à distance : il a dialogué avec d’autres acteurs pour offrir ces installations, qui sont devenues des réseaux d’aide non seulement pour Chiclayo, mais pour d’autres départements, et cela gratuitement, face à l’inefficacité de l’État. »

Est-ce que le dynamisme de Mgr Prevost durant la pandémie a contribué à lui faire prendre une envergure nationale, d'autant plus qu’il cumulait sa fonction d’évêque de Chiclayo avec celle d'administrateur du diocèse de Callao ?

Oui, lors de la crise sanitaire du Covid-19, face à la douleur et à la frustration de nombreuses familles, il a notamment géré l’installation de deux centres d’oxygène médical dont la population avait un besoin urgent. Il n’a pas seulement accompagné à distance : il a dialogué avec d’autres acteurs pour offrir ces installations, qui sont devenues des réseaux d’aide non seulement pour Chiclayo, mais pour d’autres départements, et cela gratuitement, face à l’inefficacité de l’État. Le Pérou a compté plus de 200.000 morts ; ce fut l’un des pays les plus touchés d’Amérique du Sud, une tragédie très douloureuse. Avant même la pandémie, en 2017, les inondations provoquées par El Niño costero en 2017 avaient déjà révélé un pasteur présent physiquement de façon immédiate, ce que le diocèse n’avait pas connu auparavant. Face à une situation de grande vulnérabilité, Mgr Roberto enfilait des bottes et une chemise simple, et allait à la rencontre des personnes dans le besoin. Les images ont fait le tour du monde : on le voyait distribuer des vivres, mais ce n’était pas pour la photo. Il restait ensuite pour parler avec les familles, les visiter une par une, écouter, dialoguer et partager la souffrance.

Sur la question des abus, on sait qu’il a lutté durement contre le Sodalicio. Ce mouvement conservateur était-il présent dans le diocèse de Chiclayo ? Quelles résistances Mgr Prevost a-t-il dû affronter ?

La présence du Sodalicio se concentrait principalement dans l’archidiocèse voisin de Piura. Dès ses débuts comme formateur augustin à Trujillo, le père Roberto a assumé une politique rigoureuse de tolérance zéro face à tout écart ou abus. Plus tard, comme préfet du dicastère pour les Évêques, il a joué un rôle discret mais ferme et déterminant dans les processus qui ont conduit à la démission de l’archevêque de Piura de l’époque et à la suppression du Sodalicio par le pape François en 2025. Cette posture éthique lui a valu, malheureusement, d’affronter des campagnes de diffamation, y compris à la veille du conclave. Ce n’était pas seulement le Sodalicio, mais un ensemble de personnes – hommes, femmes, laïcs, religieux, prêtres – qui avait peur de Roberto, car elles voyaient en lui quelqu’un capable de donner continuité à ce que François avait entrepris. Grâce à Dieu, Roberto est aujourd’hui pape et poursuit ce chemin. Il a dû traverser ces campagnes, mais il en est sorti indemne.

«Pour nous, sa nomination à Rome ne fut pas tout à fait une surprise, car il avait les qualités et les aptitudes nécessaires pour assumer de plus grandes responsabilités, et le pape François le savait. »

Comment ont réagi ses collaborateurs lorsque le pape François l’a appelé à Rome ? Était-ce une surprise ?

Je me souviens qu’après la pandémie, je lui disais en plaisantant : "Roberto, tu vas trop souvent à Rome, tu nous laisses trop longtemps seuls ; un jour tu y resteras." Il souriait. Pour nous, sa nomination à Rome comme préfet du dicastère pour les Évêques ne fut pas tout à fait une surprise, car il avait les qualités et les aptitudes nécessaires pour assumer de plus grandes responsabilités, et le pape François le savait. Mais cela nous a coûté de l’accepter, notamment à moi personnellement, beaucoup… Je lui ai dit "Et maintenant, que vais-je faire ? C’est toi qui m’as fait venir." Il répondait toujours : "Il y aura toujours un espace où tu pourras servir." Il n’a jamais cessé d’accompagner ces processus. Aujourd’hui je travaille au CELAM et, de là, je continue de servir l’Église ; lui aussi continue de m’accompagner.

Une fois devenu cardinal, a-t-il maintenu un contact avec son ancien diocèse ? Est-il revenu à Chiclayo ?

Oui, comme cardinal il est revenu à Chiclayo et à Chulucanas, notamment pour l’anniversaire de la présence des Augustins dans le nord du pays. Et il est resté en communication constante avec Mgr Edinson Farfán, son successeur comme évêque de Chiclayo. Il n’a jamais cessé d’accompagner les diocèses du Pérou, de suivre certaines commissions pastorales et de se préoccuper de l’Église du Pérou. Il a toujours affirmé que cette mémoire historique personnelle et cette fidélité aux relations quotidiennes enrichissent le discernement du service de l’Église universelle. Depuis que nous le connaissons – pour moi personnellement depuis 1995 –, nous l’avons toujours considéré comme l’un des nôtres. Même lorsqu’il s’efforçait d’améliorer sa maîtrise de la langue à son arrivée, son attitude proche, fraternelle, affectueuse, sa reconnaissance de la culture et de la religiosité populaires, jusqu’à sa petite stature, en faisaient l’un de nous, un Péruvien parmi les Péruviens, avec cette capacité à reconnaître la valeur de l’autre. Sa double nationalité l’a aussi aidé dans certaines démarches, mais c’est cette dimension particulière qui a fait de lui l’homme et aujourd’hui le pape Léon qu’il est.