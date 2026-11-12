De retour au Pérou, où il a vécu une vingtaine d’années comme missionnaire puis évêque, Léon XIV a été accueilli le 11 novembre par une foule immense. Trois millions de personnes, selon les autorités locales, se sont massées dans les rues de Lima pour saluer leur Pape. Un retour chargé d’émotion pour Léon XIV, qui a confié que cette terre faisait désormais partie de son histoire.

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"Le pape revient chez lui". Chez lui, c'est au Pérou : ce mercredi 11 novembre, Léon XIV a atterri à Lima, où il a été accueilli en triomphe par des millions de Péruviens. Dès sa descente d’avion, le pape américano-péruvien a été accueilli par un chœur d’enfants, des musiciens et des dizaines de fidèles venus l’acclamer sur le tapis rouge de la base militaire, aux côtés de la présidente Keiko Fujimori. Souriant et visiblement ému, il a pris le temps de bénir plusieurs enfants en fauteuil roulant, avant de saluer la foule.

MARTIN BERNETTI | AFP

Sur le trajet du palais du gouvernement, l'euphorie n'est pas retombée : au contraire, les Péruviens s'étaient amassés le long des barrières de sécurité, dans une ferveur populaire exceptionnelle. Selon les autorités locales, près de trois millions de personnes étaient présentes dans les rues de la capitale pour apercevoir Pape, munis de drapeaux, de ballons aux couleurs du Vatican et de pancartes proclamant "El Papa es Peruano" ("Le pape est Péruvien") ou "El Papa vuelve a casa" ("Le pape revient chez lui"). Vitres ouvertes, à la tombée de la nuit, Léon XIV a multiplié les salutations, sous les acclamations et les lumières des téléphones portables. Une ferveur populaire à la mesure de l'attachement que lui porte ce pays, où il a passé près de vingt ans de sa vie.

"Cette terre fait partie de moi"

Au Gran Teatro Nacional, où il a rencontré les autorités péruviennes après une cérémonie officielle au palais du gouvernement, le pape a livré un discours empreint d’émotion et de souvenirs personnels. "Je suis profondément heureux de revenir au Pérou", a-t-il déclaré, assurant être de retour dans "[sa] patrie". Il a évoqué sa longue histoire avec le Pérou : "Pendant des années, j’ai partagé la vie de ses habitants, j’ai écouté leurs préoccupations et j’ai appris de leur foi. Beaucoup m’ont ouvert les portes de leur maison, ont partagé leurs repas avec moi — et, bien sûr, un bon ceviche [plat épicé de fruits de mer typique de la cuisine péruvienne, NDLR] — et m’ont fait me sentir comme l’un des leurs".

TIZIANA FABI | AFP

En 2015, l'obtention de la nationalité péruvienne était venue officialiser un attachement déjà profond. "Elle a scellé un lien que ce peuple avait tissé dans ma vie depuis bien longtemps", a-t-il expliqué. Avant d'ajouter, dans une formule particulièrement personnelle : "Aujourd’hui je comprends à quel point cette terre fait partie de moi et à quel point ma propre histoire vous appartient également."

Un hommage appuyé à son pays d'adoption, où il a notamment exercé son ministère dans le diocèse de Chiclayo, dans le nord du pays. Dès son élection au pontificat, il avait d'ailleurs tenu à adresser un salut particulier à cette ancienne terre de mission.

Un appel à la réconciliation et à la protection des plus fragiles

Au-delà des retrouvailles, Léon XIV a profité de sa rencontre avec les dirigeants péruviens pour aborder les difficultés auxquelles le pays est confronté. Dans un contexte marqué par une forte instabilité politique et une progression des violences liées au crime organisé, il a appelé les responsables publics à restaurer la confiance dans les institutions. "Derrière les dossiers, les démarches administratives courantes ou le chiffre abstrait du recensement national, se cachent des visages concrets qui attendent des réponses", a-t-il rappelé, invitant les gouvernants à faire preuve d'honnêteté, d'écoute et de disponibilité envers leurs concitoyens.

Le pape a également insisté sur la nécessité de préserver la paix dans la vie quotidienne des familles. "Partir travailler sans crainte, s’occuper de ses enfants et rentrer chez soi en toute sérénité… ce sont là des aspirations simples, mais personne ne devrait en être privé", a-t-il souligné.

Une prière au puits de sainte Rose de Lima

Cette première journée péruvienne s'est achevée sur une note plus spirituelle et tout aussi personnelle. Léon XIV a annoncé son intention de se rendre au sanctuaire de sainte Rose de Lima, première sainte du continent américain, canonisée en 1671. Il souhaite notamment prier auprès du célèbre "puits aux souhaits", où les fidèles déposent chaque année des milliers de lettres demandant l'intercession de la sainte dominicaine. Dans ce puits de 19 mètres de profondeur, la mystique dominicaine du début du XVIIe siècle aurait laissé tomber la clé de la ceinture de métal qu’elle portait par désir de mortification. Selon la tradition populaire, souffrant plus tard de blessures dues à cette chaîne, elle serait retournée y prier et aurait été libérée de l’attache et guérie de ses plaies. "Aujourd’hui, depuis ce même lieu, je voudrais moi aussi laisser tomber ma prière dans ce puits béni", a confié le Pape.