« Il savait écouter avant de parler »: le père Luis heureux de retrouver son évêque devenu pape

Retrouver le pape Léon XIV dans la cathédrale de Lima, cette fois revêtu des habits du Successeur de Pierre, est pour le père Luis Díaz Rubio une joie toute particulière. Ce prêtre, aujourd’hui en mission dans le diocèse de Huacho, au Pérou, a connu Robert Francis Prevost lorsqu’il fut lui aussi en service dans le diocèse de Chiclayo.. Il garde de ces années le souvenir d’un pasteur proche de ses prêtres, attentif aux communautés les plus modestes et profondément habité par sa mission.

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"Pour moi, c’est une grande joie de le revoir, mais plus seulement comme évêque : désormais comme Saint-Père", confie à Aleteia avec émotion le père Luis Díaz Rubio, prêtre aujourd’hui en mission dans le diocèse de Huacho, au Pérou. Il était ce jeudi 12 novembre dans la cathédrale de Lima où des centaines de prêtres et de religieux du Pérou ont retrouvé celui qui fut, pour beaucoup d’entre eux, un père, un frère, un ami. De 2018 à 2023, le père Luis était curé d’une paroisse du diocèse de Chiclayo. Il a eu plusieurs occasions de rencontrer personnellement Mgr Prevost, notamment à l’évêché, où ils ont pu échanger à trois ou quatre reprises. Mais c’est surtout sa proximité pastorale qui l’a marqué. « Il venait fréquemment dans ma paroisse, à l’occasion des confirmations ou des fêtes paroissiales. On remarquait sa simplicité et sa proximité avec nous, les prêtres », raconte-t-il.

Père Luis Díaz Rubio. © Cyprien Viet | Aleteia

Une simplicité qui, à ses yeux, n’avait rien d’anodin. Elle révélait déjà quelque chose de la personnalité spirituelle de celui qui allait devenir pape. "On pouvait percevoir qu’il avait reçu un charisme particulier. Il se distinguait par sa simplicité et sa capacité d’écoute. Il parlait peut-être peu, mais il savait écouter", souligne le prêtre. Cette attention ne s’arrêtait pas aux portes des églises. L’évêque de Chiclayo aimait rejoindre les communautés les plus éloignées de son diocèse, notamment dans les villages d’Incahuasi et de Cañaris, où vivent des populations de langue quechua. "Il visitait même ces petits villages reculés pour y porter l’annonce de la foi", se souvient le père Luis.

Un pasteur à l’écoute

Une présence auprès des périphéries qui témoigne d'une conception profondément évangélique de la mission : aller à la rencontre de chacun, sans distinction, et faire sentir à tous qu'ils ont leur place dans l'Église. Le prêtre a également collaboré à l’un des grands chantiers pastoraux de Mgr Prevost : la mise en œuvre d’un plan pastoral diocésain. En tant que membre du Conseil pastoral diocésain, il participait à cette dynamique de réflexion et d’animation de la vie de l’Église locale. "Nous étions en contact direct avec lui pour faire avancer ce projet", explique-t-il.