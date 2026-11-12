Au Pérou, le père des enfants démunis se rapproche de la sainteté

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Le peuple péruvien n’en a pas fini de vivre des montagnes russes ! Alors que le Pérou accueille jusqu’au 16 novembre Léon XIV, péruvien de cœur, une autre nouvelle est venue combler la joie des fidèles. Le 11 novembre, le Congrès théologique du Dicastère pour les Causes des Saints a rendu un avis favorable et unanime concernant la cause de canonisation du père américain Joseph Walijewski, missionnaire au grand cœur, connu pour son dévouement envers les enfants les plus démunis.

Né en 1924 à Grand Rapids, dans le Michigan, Joseph Walijewski nourrit depuis sa plus tendre enfance le désir de devenir prêtre missionnaire en Amérique du Sud. Mais sa vocation sacerdotale est rapidement mise à l’apreuve à son entrée au séminaire franciscain Saint-Bonaventure, dans le Wisconsin. En raison de ses lacunes en langues, notamment en latin, en grec et en français, ses confrères lui préconisent de poursuivre sa mission première, celle de frère franciscain.

Refusant d’abandonner, il soumet sa demande au diocèse de Grand Rapids, qui la rejette également. Déterminé à répondre à cet appel, il multiplie alors les demandes auprès des évêques des diocèses voisins, dans l’espoir d’être accepté par l’un deux. Survient alors un signe de la Providence. À défaut de maîtriser le latin, le grec ou encore le français, Joseph parle couramment polonais, un atout précieux pour le diocèse de La Crosse, qui cherche alors des prêtres capables d'accompagner ses communautés d'origine polonaise. Issu lui-même d’une famille polonaise, il est accepté comme séminariste et poursuit sa formation au séminaire Saint-François-de-Sales, à Milwaukee. Il est finalement ordonné prêtre le 16 avril 1950, à l'âge de 26 ans. C’est par ailleurs Mgr William Patrick Callahan, évêque de ce même diocèse, qui déposa la demande de canonisation de celui-ci le 1er mai 2013.

Prêtre missionnaire pionnier en Amérique du Sud

Après sa mission dans le diocèse de La Crosse, le père Walijewski s’envole pour la Bolivie, son désir de servir comme missionnaire se faisant de plus en plus ardent. Son ministère change alors de cap. Dès son arrivée, l’évêque sur place lui remet une machette et l’accompagne à travers la jungle jusqu’à ce qu’ils trouvent un endroit approprié pour construire une église. "Construisez une église ici, lui dit Mgr Brown, et les gens viendront construire leurs maisons à côté." C’est ainsi qu’il fonda l’église de la Sainte-Croix, à Santa Cruz.

Le père Walijewski est ensuite envoyé au Pérou, en 1971, animé par le désir d’y construire un orphelinat. Un projet qui voit le jour grâce à une somme de 50.000 dollars remise par Jean-Paul II, lors de sa visite au Pérou en 1985. Un don destiné à soutenir les œuvres à l’intention des personnes en précarité du pays. La "Casa Hogar Juan Pablo II" est donc construite en 1986, promesse de vie nouvelle pour ses habitants. Bien plus qu’un toit, c’est un lieu de formation, tant du point de vue de l’éducation que de la foi. Le père Walijewski restera fidèle, jusqu'au bout, à cette terre de mission qu'il aimait tant. Il meurt au Pérou en 2006, à l’âge de 82 ans, des suites d’une pneumonie.

Un pas de plus vers la sainteté

Vingt ans après sa mort, la cause de canonisation du père Walijewski vient de franchir une nouvelle étape. L’annonce a été faite le 11 novembre 2026 par Mgr Gerard Battersby, évêque de La Crosse, diocèse auquel appartenait le missionnaire américain :

C’est avec gratitude envers Dieu tout-puissant, que j’ai le plaisir d’annoncer avoir été informé que le Congrès théologique du Dicastère pour les Causes des Saints du Vatican a achevé son examen sur le père Joseph Walijewski. Cela marque une étape importante et un progrès significatif dans l’avancement de la cause de canonisation. Les neuf membres du Congrès théologique ont soigneusement examiné la documentation et les considérations théologiques relatives à la vie, aux vertus héroïques, à la réputation de sainteté et au pouvoir d’intercession de notre Serviteur de Dieu, le père Joseph Walijewski. À l’unanimité, ils ont émis un vote favorable, reconnaissant le bien-fondé des éléments qui leur avaient été présentés.