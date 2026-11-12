Attentats du 13 novembre: « La tendresse du Ressuscité ne déçoit jamais »

Onze ans après les attentats du 13 novembre, la paroisse Saint-Ambroise, dans le XIe arrondissement de Paris, continue de célébrer une messe en hommage aux victimes. Pour le père Pascal Nègre, curé de la paroisse, il ne s’agit pas seulement de faire mémoire du drame, mais d’offrir aux blessés une expérience de consolation et d’espérance. Une célébration singulière, qui place chacun face à la présence du Christ ressuscité.

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Depuis onze ans, la messe célébrée à Saint-Ambroise rassemble, chaque 13 novembre, des fidèles, des habitants du quartier et des proches des victimes des attentas qui ont coûté la vie à 132 personnes. Au fil du temps, ce rendez-vous a aussi été marqué par des moments de grâce inattendus, comme la Nuit de l’espérance organisée l’an dernier, qui a réuni près de 2.000 personnes. Pour le père Pascal Nègre, ces rencontres témoignent de la possibilité d’un cheminement collectif, où la douleur, sans pour autant s'atténuer, vient rencontrer la grâce. "Cette messe que nous proposons nous place tous ensemble face à Dieu. Elle nous aide à accueillir la réponse vertigineuse qu’Il donne à la souffrance : Dieu y plonge lui-même pour s’y rendre présent, avec sa force de vie", confie-t-il à Aleteia. Entretien.

Aleteia : Onze ans après les attentats, quel sens donnez-vous à cette messe commémorative ? Sa vocation a-t-elle évolué au fil des années ?

Père Pascal Nègre : Depuis onze ans, cette messe rassemble des habitants du quartier, des familles de victimes, mais aussi des personnes venues d’ailleurs. C’est devenu un rendez-vous régulier, d’une nature différente des commémorations habituelles. Nous sommes ici dans la célébration, plus que dans la commémoration. La mémoire est essentielle : nous ne voulons pas oublier les noms de ceux qui ont été tués. Mais elle peut aussi, parfois, entretenir la blessure et empêcher qu'elle guérisse, comme si elle devait nécessairement perdurer dans le temps. Cette messe que nous proposons nous place tous ensemble face à Dieu. Elle nous aide à accueillir la réponse vertigineuse qu’Il donne à la souffrance : Dieu y plonge lui-même pour s’y rendre présent, avec sa force de vie. C’est le surgissement toujours nouveau, au cœur de cette blessure, de l'amour de Dieu. Aujourd’hui encore, Il vient déposer sa consolation dans leur blessure. Plus que jamais, nous sommes là pour permettre une rencontre entre un cœur blessé qui pleure et ce Cœur transpercé qui console.

«Se souvenir, c’est important, mais nous avons mieux encore : l’espérance et la présence du Vivant. Je pense encore une fois à Marie-Madeleine au tombeau. Elle veut retenir le corps du Christ : elle est dans la mémoire, dans le désir de retrouver celui qu’elle a perdu. C’est la rencontre avec le Ressuscité qui va tout changer. »

Au cours de la prière eucharistique, les noms des victimes sont prononcés : les nommer, c’est les rendre présents. Il y a aussi une dimension très charnelle dans cette messe. Dans la chapelle du Calvaire, où figurent les noms des 130 victimes, se trouve un immense crucifix. Dès le lendemain du Bataclan, spontanément, des personnes sont venues se rassembler à cet endroit. Je trouve cela émouvant, car beaucoup de personnes n’ont pas pu voir le corps de ceux qu’elles aimaient. Il y a quelque chose de cette quête de Marie-Madeleine au tombeau, qui cherche le corps du Christ sans pouvoir le retrouver. Cette messe annuelle touche aussi au corps, à quelque chose de profondément incarné. Les personnes viennent pleurer au pied d’un corps crucifié, celui du Christ qui nous guérit par ses blessures. Il y a là quelque chose de singulier, qui peut aussi contribuer à réparer.

Chapelle du Souvenir. Saint-Ambroise

Au lendemain des attentats, la mémoire était encore très vive, presque charnelle, chez les habitants du quartier. Aujourd’hui, les années passent : certains déménagent, d’autres arrivent sans avoir vécu les événements. Comment faire vivre cette mémoire alors que le lien direct avec le drame s’atténue ?

Nous vivons de l’espérance et d’une présence. La mémoire est bonne, mais elle ne suffit pas. Se souvenir, c’est important, mais nous avons mieux encore : l’espérance et la présence du Vivant. Je pense encore une fois à Marie-Madeleine au tombeau. Elle veut retenir le corps du Christ : elle est dans la mémoire, dans le désir de retrouver celui qu’elle a perdu. C’est la rencontre avec le Ressuscité qui va tout changer. C’est cette rencontre que nous voulons rendre possible. Il ne s’agit pas simplement de transmettre le souvenir d’un événement passé, mais de faire découvrir une présence qui demeure vivante, au-delà des années et des générations.

Au fil des années, avez-vous recueilli des témoignages de victimes, de proches ou d’habitants qui vous ont particulièrement marqué ?

Il s’est passé quelque chose de très fort l’année dernière, avec la Nuit de l’espérance, organisée pour traverser ensemble la douleur. Deux mille personnes y ont participé. Beaucoup m’ont dit : "J’ai vécu le Bataclan, et j’ai vécu la Nuit de l’espérance."

«L’expérience que nous voulons offrir à travers cette messe est celle d’une rencontre. Nous voulons opposer la douceur à l’ultraviolence, faire entendre la tendresse du Ressuscité. Et cette tendresse ne déçoit jamais. »

Cela traduit un rapport nouveau à l’événement. Dans tout le quartier, mais aussi dans les vies personnelles de ceux qui étaient présents, y compris chez des personnes qui n’avaient pas directement vécu les attentats, quelque chose s’est passé. C’était comme un passage. Je pense que cette année encore, la messe aura une autre couleur. Elle prolongera certainement ce qui a été vécu lors de la Nuit de l’espérance, qui a constitué pour beaucoup un seuil, une véritable charnière. Certaines personnes étaient persuadées qu’elles ne viendraient pas. Et pourtant, je les ai vues devant le Saint-Sacrement, une bougie à la main. Ce que Dieu a fait dans les cœurs ce soir-là était inattendu. Peut-être parce que je manquais moi-même de foi, mais nous avons été dépassés par cette œuvre de consolation.