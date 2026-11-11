La réussite populaire de la visite du pape Léon XIV en Argentine, qui a attiré d’immenses foules à Buenos Aires comme à Córdoba, doit beaucoup à l’engagement de milliers de volontaires. Aleteia est allé à la rencontre de ces jeunes – et moins jeunes – vêtus d’un tee-shirt jaune, qui se sont faits ambassadeurs de la foi auprès des visiteurs.

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Le chiffre est annoncé avec fierté et précision par don Máximo Jurvinovic, directeur de la communication de l’épiscopat argentin : au total, 25.077 bénévoles se sont inscrits sur les différents sites de la visite du Pape, à Buenos Aires, Claypole, Córdoba et Luján. Il salue leur "travail fantastique de service et de formation", soulignant qu’ils se sont beaucoup préparés pour assurer leurs missions. "Leur tâche a été merveilleuse, indispensable à l’ensemble des services nécessaires à cette visite du Pape", insiste-t-il auprès d’Aleteia, exprimant la gratitude de l’organisation envers ces milliers de volontaires.

Si les jeunes étaient nombreux, cette mobilisation a rassemblé toutes les générations. La moyenne d’âge dépassait même les 35 ans, souligne-t-il, voyant dans cet engagement "un symbole de l’enthousiasme de tout le peuple argentin". Il rappelle également que le pays a toujours été très mobilisé lors des Journées mondiales de la jeunesse, qui ont contribué à faire grandir "l’esprit du volontariat".

Cyprien Viet | Aleteia

Pour Guadalupe, jeune comptable, l’expérience de service auprès de personnes handicapées qui ont fait l’effort de venir pour cette messe géante à Cordoba a été bien davantage qu'un simple engagement logistique. "Ce fut une expérience impressionnante de pouvoir aider et servir. Au fond, c’est ce que Jésus est venu faire : servir, se faire le plus petit de tous pour aider les autres. Mais je dois dire que quand on donne avec générosité, on reçoit mille fois plus ! Nous avons eu la grâce d’être tout près du Pape." Touchée par l’appel de Léon XIV à vivre la sainteté au quotidien, elle confie : "Nous avons vécu tellement d’émotions et d’adrénaline que je ne ressens même pas la fatigue !"

Donato, venu de Río Serrano, dans la province de Córdoba, a participé au volontariat dans le cadre de son engagement scout. "Il y a un appel à vivre ce service en portant notre foulard de scout", explique cet étudiant en sciences politiques. Son amie Martina, elle aussi engagée dans le scoutisme, se réjouit d’avoir partagé "ce moment magnifique avec des gens venus de toutes les provinces du pays". "Vivre cette messe comme volontaire était une belle façon de participer et d’être plus près du pape. Je le conseillerais volontiers à mes amis si un pape revient un jour en Argentine !", assure-t-elle, ravie malgré sa nuit blanche.

Une véritable préparation

Catalina, venue d’un village de l’intérieur de la province de Córdoba avec son ami Tomás, appartient au mouvement de Schönstatt. Habitués à se retrouver en petits groupes, les deux jeunes ont été particulièrement marqués par cette expérience de service à grande échelle. "Tout le monde est heureux ici. C’est quelque chose de très spécial de recevoir le Pape !", expliquent-ils, impressionnés par la diversité des participants, venus de toutes les provinces du nord et du centre de l’Argentine, parfois après de très longs trajets.

Catalina et Tomás. Cyprien Viet | Aleteia

Candela, étudiante en journalisme âgée de 22 ans, avait une mission particulièrement importante : veiller sur les personnes en situation de handicap. "Nous devions rester très vigilants face à tous les problèmes susceptibles de survenir, comme les malaises, l’hypothermie ou les chutes de tension, et être prêts à faire face à toute éventualité", raconte-t-elle. Un engagement qui avait nécessité une véritable préparation : "Nous avions suivi des cours en ligne, puis nous nous sommes retrouvés le samedi pour une sorte de répétition générale."

"Cela m’a rendue heureuse !"

Malgré quelques difficultés, notamment le manque de sanitaires mobiles, elle retient surtout la générosité de tous ceux qui ont rendu l'événement possible : "Globalement, c’était très bien organisé, grâce aux nombreux donateurs et volontaires qui ont tous fait de leur mieux pour accueillir cette foule immense." Et de confier son émotion : "Je suis très reconnaissante d’avoir pu être aussi proche du podium, d’avoir vu le Pape et surtout d’avoir vu comment s’illumine le visage des gens quand ils le voient ! Voir autant de personnes pleurer, espérer, rire et s’entraider avec générosité, cela m’a rendue heureuse !"