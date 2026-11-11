Réapprendre l’Espérance avec Bernanos

"D’accord sur le fond", mais "ne se comprenant jamais entièrement", ainsi parlait Bernanos de ses liens avec Mauriac. Dans le même élan de communion, le bernanosien Henri Quantin répond fraternellement au mauriacien Xavier Patier sur l’Espérance — si peu désespérée — de l’auteur du "Dialogue des carmélites".

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Il est piquant de constater à quel point admirer un grand écrivain signifie souvent prolonger ses querelles et ses différends. Le voltairien continue à se rire de Rousseau et le rousseauiste blâme les attaques injustes de Voltaire ; le bloyen se méfie de Huysmans, dont l’admirateur tape volontiers sur Bloy ; et les admirateurs de Péguy, sauf rares exceptions, ne ratent pas une occasion de souligner le dogmatisme supposé de Maritain…

Amis de Mauriac et amis de Bernanos

Les amis de Mauriac et les amis de Bernanos ne sont pas en reste. Bien sûr, ils se réjouissent de la mystérieuse union souterraine des deux frères ennemis. Dans un élan de réconciliation, ils rappellent la mise au point de Mauriac : "Aucun de ceux que Bernanos a outragés (du moins parmi les chrétiens) ne lui en a, à mon connaissance, gardé rancune, comme si chacun était seul à connaître les liens très secrets qui l’unissent à lui" ; puis ils citent les mots émus de Georges à François : "Je sais par expérience combien de fois votre grand nom est prononcé avec le mien par beaucoup d’amis d’outre-mer qui savent mieux que nous ce que nous sommes l’un à l’autre. C’est dans leur cœur que nous nous trouvons donc unis, en attendant de l’être "dans la douce pitié de Dieu comme dans un éternel matin"." Amen, alleluia, Deo gratias, happy end !

En attendant l’éternel matin, toutefois, des esprits taquins n’oublient pas la lucidité de la phrase de Bernanos qui précède son élan de communion : "Il me semble que beaucoup de choses s’éclaireraient entre nous si nous nous connaissions mieux. Mais il me semble aussi qu’en dépit de tout ce qui nous rapproche, nos jeunesses se sont, il y a bien longtemps, orientées vers la vie de manières trop différentes pour que nous nous comprenions jamais entièrement, même quand nous sommes d’accord sur le fond."

Pour quoi faire ?

C’est cette irréductible différence que nous lisons, cher Xavier Patier, dans votre dernière tribune, intitulée "Le seul remède au poison de la guerre civile". Sans y nier le génie de Bernanos, le fidèle de Mauriac que vous êtes ne peut s’empêcher de plaider la cause de son maître. À un Bernanos désespéré jetant les armes, vous opposez votre héros et le général De Gaulle qui ont été capables, eux, de continuer la lutte sans mépris pour le spectacle qu’offrait la France libérée. Comprise comme un hommage à votre maître, le coup de griffe à son adversaire nous a plus amusé qu’indigné. Permettez-nous pourtant, à nous qui penchons du côté bernanosien — tout en admirant infiniment Mauriac — de défendre la cause de notre ami.

L’essentiel de votre propos est concentrée en un court passage : "Bernanos est un génie lucide, évidemment. "Le pire est toujours sûr" pourrait être sa devise. Avec une devise de ce genre, on ne risque guère de se tromper. Si on y ajoute le sens de la formule, cela donne un grand polémiste, un grand désespéré, cela donne Bernanos." Et vous concluez cette présentation, toute personnelle, par cet éloge à valeur de coup de pied de l’âne : "Magnifique ! Mais pour quoi faire ?" Pour ne pas être trop long, nous répondrons seulement à la question que vous posez, cher Xavier Patier. "Pour quoi faire ?", demandez-vous. La réponse est extrêmement simple : pour nous réapprendre ce qu’est l’Espérance !

Un désespoir surmonté

Une Espérance qui ne se confond ni avec l’optimisme ni avec l’illusion, puisqu’elle est un désespoir surmonté et qu’elle exige en cela une lucidité presque surnaturelle. Une Espérance qui ne brigue aucun siège de l’Académie française, qui se rit des légions d’honneur et des Prix Nobel. Une Espérance qui ne mise pas un centime sur la démocratie chrétienne, parce qu’Elle sait que les démocrates-chrétiens ne pourront rien contre les deux tyrans du monde moderne, l’État tout-puissant et la machine idolâtrée. Une Espérance qui voit par avance que la barbarie moderne ne disparaît pas avec Hitler, parce qu’il ne suffit pas d’être libéré pour être libre.

Cette Espérance ne relève ni de la psychologie, ni de la tendance spontanée, parce qu’elle est une vertu théologale. C’est cette Espérance dont le catéchisme de son enfance avait appris à Bernanos la définition, que Péguy ne craignait pas de répéter telle quelle dans Le Mystère du porche de la deuxième vertu : "L’Espérance est une vertu surnaturelle par laquelle nous attendons de Dieu, avec confiance, sa grâce en ce monde et la gloire éternelle dans l’autre." Cette Espérance est offerte en cela au pessimiste comme à l’optimiste, au dépressif comme au ravi, au désespéré comme au confiant, à condition qu’ils soient capables de la recevoir, autrement dit qu’ils ne la fondent sur aucun ersatz humain. En somme, l’Espérance n’est soutenue par aucun espoir.

L’heure des saints

À Tunis, en 1947, l’année que vous évoquez, cher Xavier Patier, cette Espérance faisait encore dire publiquement au désespéré Bernanos :

"C’est la Sainteté, ce sont les saints qui maintiennent cette vie intérieure sans laquelle l’humanité se dégradera jusqu’à périr. C’est dans sa propre vie intérieure en effet que l’homme trouve les ressources nécessaires pour échapper à la barbarie, ou à un danger pire que la barbarie, la servitude bestiale de la fourmilière totalitaire. Oh ! sans doute, on pourrait croire que ce n’est plus l’heure des saints, que l’heure des saints est passée. Mais comme je l’écrivais jadis, l’heure des saints vient toujours."

Un an plus tard, cette même Espérance ancrée dans "l’heure des saints qui vient toujours" permettait à Bernanos de retrouver peu avant de mourir la voix de l’enfance, quand il écrivait son dernier texte, Les Dialogues des carmélites. Sans doute son Espérance croyait-elle plus à la fécondité du martyre de religieuses guillotinées qu’à l’action politique du MRP. Il se peut qu’il y ait là un discret outrage à la démocratie, mais je n’y vois aucun péché contre l’Esprit !

La prière des enfants

Les Dialogues des Carmélites s’achève par le Veni creator, chanté en chœur par les carmélites, avant d’être achevé par la jeune Blanche de la Force seule, dernière à l’échafaud par la grâce d’une angoisse surmontée. À la fin de votre tribune, cher Xavier Patier, vous écrivez joliment, à propos de l’année 1947 : " "La France est perdue", clamait le grand Bernanos. "Dites aux petits enfants de prier pour la France, car elle en a grand besoin", répondait la Vierge dans une petite église à L’Île-Bouchard. Les enfants ont obéi à la Vierge Marie et ils ont été exaucés. Il fallait quelque chose d’aussi simple pour sauver le pays perdu." Conviendrez-vous, cher Xavier Patier, que l’appel à l’Esprit Saint de la jeune carmélite bernanosienne, dressé à l’agonie contre toutes les forces du désespoir, pouvait s’unir sans honte à la prière des enfants de l’Île-Bouchard ?