Que va devenir la croix du Stade de France ?

Après avoir marqué la veillée des jeunes au Stade de France aux côtés du Pape fin septembre, la croix réalisée par SOS Calvaires s’apprête à trouver un lieu d’accueil définitif. Une trentaine de sites sont en lice et le public est invité à voter jusqu'au 1er décembre pour choisir celui qui lui offrira une nouvelle vie, entre mémoire, transmission et partage.

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Réalisée spécialement par l'association SOS Calvaires pour la venue du Pape en France, la croix utilisée lors de la veillée des jeunes au Stade de France s'apprête à vivre une nouvelle vie. Une idée que l'association avait déjà en tête dès sa création. "Nous faisons des croix qui sont là pour durer. Cela nous tenait à cœur de proposer un lieu durable pour la croix du Pape, où elle puisse demeurer après la veillée", explique Pierre-Alain Greco pour l'association.

Pope Leo XIV watches a theatrical spectacle in ten tableaux depicting French saints and virtues during a prayer vigil with young people at the Stade de France stadium in Saint-Denis, on the outskirts of Paris, on September 25, 2026, as part of his four-day visit to France; the performance depicts the lives and virtues of French saints. JB.Delerue

Quelle sera donc la destination de ce témoin privilégié d'un moment hors du temps entre le Pape et les jeunes de France ? Pour le savoir, il faut voter ! L'association SOS Calvaires a lancé mi octobre un grand "appel à projets". Chaque sanctuaire, école, abbaye ou monastère de France le souhaitant a ainsi pu proposer son projet à l'association, qui a vérifié le respect de trois critères : rendre la croix visible, dans un endroit fréquenté et visitable par tous. "Le Pape est venu en France pour tout le monde, la croix doit donc poursuivre cet élan", résume l'association, qui a donc rassemblé une trentaine de propositions.

Sanctuaire, abbaye, école ?