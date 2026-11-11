« On s’appauvrit clairement », le quotidien sous pression des familles

Courses, carburant, scolarité, loisirs… Face à la hausse du coût de la vie, de nombreuses familles revoient leurs dépenses et renoncent à certains plaisirs pour préserver l’essentiel.

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Faire ses courses en comparant les prix au kilo, renoncer à une sortie au cinéma, limiter les trajets en voiture : pour de nombreuses familles, ces gestes sont devenus des réflexes. Derrière les chiffres de l’inflation, la hausse du coût de la vie transforme les habitudes et réduit progressivement les marges de manœuvre des ménages. Les Associations familiales catholiques (AFC) dénoncent les conséquences des mesures budgétaires envisagées pour 2027.

Mère au foyer de huit enfants, dont tous ne vivent plus sous son toit, Blandine, qui vit en région parisienne, connaît bien le poids financier d’une famille nombreuse. Le constat est sans appel : “On est dans le rouge à chaque fin de mois”, résume-t-elle. La famille fréquente les enseignes discount et adapte sa consommation énergétique. "En région parisienne, le Pass Navigo est en partie remboursé. Pour notre voiture, on a opté pour un moteur bioéthanol. Ça nous permet d’avoir un prix au litre en dessous de 1 euro, sinon ce n’est pas possible." Le mari de Blandine, officier de gendarmerie, observe aux premières loges l'appauvrissement général des cadres moyens. "Deux générations au-dessus de lui au même poste, il y avait un accès à la propriété, des résidences de vacances et des services payés par l’État. Ce n’est plus le cas", déplore Blandine.

Dépenses à la baisse

Même constat du côté de Damien, père limougeaud avec quatre enfants à charge. “L’augmentation se voit clairement sur le volet alimentaire. On n’achète plus du tout de viande rouge. Ou extrêmement rarement.” Autre changement notable : les vêtements. “On ne fréquente plus que les friperies ou Emmaüs. Pour les chaussures, on attend toujours les soldes.” Pour Blandine, certains postes demeurent incompressibles, en particulier les études des enfants. Sa famille privilégie des établissements privés hors contrat, dont les frais peuvent atteindre 5.000 euros par an. "À cela s’ajoute la cantine qui double le prix de la scolarité, poursuit-elle. Dix euros le repas, c’est aberrant. Heureusement certaines structures hors contrat proposent des paniers repas." Damien, quant à lui, observe l’impact de la baisse de son pouvoir d’achat sur les études de ses enfants. “Le choix d’écoles privées dans le supérieur n’est plus possible.” Le volet loisirs et les sorties font l’objet d’un calcul minutieux. "On ne prend jamais de locations de vacances", explique Blandine. Lorsqu’un séjour est envisagé, le prix du logement devient un critère décisif.

Pour Juliette, mère de trois enfants et professeur de lettres, la hausse des prix se traduit par une organisation quotidienne toujours plus rigoureuse. Vivant entre Paris et la Normandie, elle anticipe chaque sortie en voiture. "On minimise au maximum les trajets sur place. On regroupe les courses dès l’arrivée pour éviter les allers-retours inutiles, et chaque plein d’essence est calculé." Dans les magasins, les habitudes changent également. Juliette compare les prix et diffère certains gros achats. Les loisirs ne sont pas épargnés : les restaurants se font rares, les voyages sont limités. "La place de cinéma à 15 euros, on y réfléchit à deux fois. On cherche les bonnes offres."

Budget 2027 : l’alerte lancée par les AFC

Cette réalité quotidienne rejoint les préoccupations des Associations familiales catholiques (AFC). Marie-Laure Gagey des Brosses, bénévole chargée de la politique familiale, souligne que les familles ont déjà dû absorber plusieurs années de hausse des dépenses. Lors d’une consultation menée auprès de 630 familles à la mi-septembre 2026, le poids du carburant est notamment ressorti dans les réponses. "Les sondés déclarent que l’essence représente près de 20 % de leur budget", rapporte-t-elle. L’alimentation est l’autre sujet fort de préoccupation. "Avec la canicule, les prix des fruits et légumes augmentent. Beaucoup de poules sont mortes. Ce n’est pas encore visible sur les œufs, mais les négociations de l’an prochain verront une augmentation de leur prix. Les familles se rabattent de plus en plus sur les conserves." Les loisirs et les vacances constituent souvent les premières variables d’ajustement.

À ces difficultés s’ajoutent les mesures inscrites dans le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2027. Les AFC dénoncent notamment le gel annoncé des allocations familiales et le projet de remplacer la majoration de retraite de 10 % accordée aux parents ayant élevé au moins trois enfants par un montant forfaitaire, évoqué à 125 euros par mois dans le rapport IGAS-IGF. Pour les AFC, le risque est que les familles nombreuses soient particulièrement pénalisées. "La majoration actuelle tient compte de la retraite des parents, tandis qu’un forfait fixe pourrait désavantager ceux dont la pension est plus élevée". À terme, si ce montant n’évolue pas au même rythme que les prix et les salaires, sa valeur réelle pourrait également diminuer. "Les familles nombreuses sont celles qui donnent le plus d’enfants pour la cotisation", souligne Marie-Laure Gagey des Brosses. La bénévole voit dans cette réforme un risque d’injustice pour des parents ayant investi une part importante de leurs ressources dans l’éducation de leurs enfants.

Une politique familiale à la hauteur de l’enjeu démographique ?

Au-delà de la question du pouvoir d’achat, les AFC mettent en avant une contradiction qu’elles jugent préoccupante : comment encourager les naissances tout en réduisant certains soutiens aux familles ? Pour Marie-Laure Gagey des Brosses, la politique familiale ne peut se limiter à des économies immédiates. "Avec 643.905 bébés nés en France en 2026, soit 200.000 naissances de moins par an en comparaison d’il y a 15 ans, cette politique doit aussi prendre en compte les conséquences à long terme du recul de la natalité. Notamment sur le nombre futur de cotisants et l’équilibre du système de protection sociale."