Léon XIV a-t-il vraiment appris à parler quechua ?

À l’occasion de son prochain voyage au Pérou du 11 au 16 novembre, pays où il a vécu près de vingt ans, une question refait surface : Léon XIV parle-t-il le quechua, cette langue héritée de l’Empire inca ? Plusieurs témoignages éclairent cet aspect méconnu de son parcours missionnaire.

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Après avoir été jugé apte à voyager, le pape Léon XIV s’apprête à effectuer son voyage apostolique en Amérique latine. Du 11 au 17 novembre, il retrouve le Pérou, pays auquel il est si profondément attaché et où il a passé de nombreuses années comme missionnaire, puis évêque de Chiclayo. C'est ici que Léon XIV, qui maîtrise déjà plusieurs langues, dont l’anglais, l’espagnol, l’italien et le français, aurait également appris le quechua, langue héritée de l’Empire inca. S’il ne l’a jamais parlée publiquement depuis le début de son pontificat, plusieurs témoignages confirment qu’il s’y est initié. Une promesse de l'entendre prochainement parler une nouvelle langue ?

Un Américain qui parle quechua

Dans un article publié par El País, un religieux augustin espagnol affirme que Robert Prevost a appris cette langue lors de son séjour missionnaire. Le cardinal Joseph Tobin, archevêque de Newark, a également confié à CNN que le nouveau Pape en avait acquis quelques rudiments. Plus révélateur encore, Janina Sesa, ancienne directrice de Caritas à Chiclayo, raconte à OSV News que Léon XIV s’était discrètement inscrit à des cours de quechua pour mieux communiquer avec les communautés locales. "Je pensais qu’il s’était inscrit juste pour dire bonjour, se souvient-elle. Mais non, il était là comme étudiant." Il aurait même obtenu un certificat de niveau débutant. Une ancienne paroissienne de Trujillo, Liliana Loayza Díaz, se souvient, elle aussi, de sa surprise en entendant Robert Prevost prononcer quelques mots dans cette langue. Dans un documentaire diffusé par EWTN, elle raconte s’être exclamée : "Impossible, un Américain qui parle quechua !". Interrogé sur son apprentissage, le futur Pape lui aurait expliqué l’avoir appris au fil de ses voyages.