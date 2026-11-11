En Argentine, Léon XIV réveille le désir de sainteté des jeunes

Devant plus d'un million de personnes réunies le 10 novembre au Monument des Espagnols, à Buenos Aires, Léon XIV a adressé aux jeunes argentins un message sans détour, les exhortant à devenir des saints et à résister aux idoles du temps. Un appel à la fois exigeant et plein d'espérance, qui semble avoir trouvé un écho particulier auprès de ceux venus l'écouter.

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Il y avait de la musique, des danses folkloriques, des chants et des milliers de bougies allumées dans la nuit de Buenos Aires. Cette ville qui avait accueilli les premières JMJ hors de Rome, en 1987, a renoué avec cette ambiance, avec la présence d’un million de jeunes qui ont rempli l’immense avenue Del Libertador.

Mais, au-delà de l'ambiance festive, c'est un message particulièrement exigeant que Léon XIV a voulu adresser à la jeunesse argentine, mardi 10 novembre. "Ne vous prosternez pas devant ce qui ne peut pas vous donner la vie !", a lancé le Pape, mettant en garde contre les idoles contemporaines : la réussite à tout prix, l'argent, l'obsession de l'apparence, la popularité ou encore la recherche effrénée du plaisir. Des dépendances qui, sous des formes parfois banalisées, peuvent finir par "nous voler notre liberté".

Faithful hold up mobile phones to photograph and record Pope Leo XIV as he rides in the popemobile on his way to a youth vigil at the Monument of the Spanish in the Palermo neighborhood of Buenos Aires on November 10, 2026. On November 10, in Cordoba, Pope Leo XIV reflected on his recent hospitalization as he urged members of the Argentine Catholic Church to persevere in their pastoral work despite age or illness and to continue “making waves,” as his predecessor Francis had urged. (Photo by Tiziana FABI / AFP) TIZIANA FABI | AFP

En prenant l'exemple des trois jeunes hommes qui, dans le livre de Daniel, refusent d'adorer la statue d'or du roi Nabuchodonosor, Léon XIV a invité ses auditeurs à ne pas céder aux conformismes de leur époque. Mais son discours ne s'est pas arrêté à cette mise en garde. "Et si vous êtes tombés, relevez-vous ! Ne permettez à personne de vous enlever la liberté que Dieu vous a donnée." Une parole qui fait de la sainteté non pas un idéal inaccessible, mais un chemin ouvert à chacun, malgré ses fragilités et ses chutes. Reprenant à son compte l’appel du pape François à rendre la miséricorde de Dieu accessible à tous - "todos, todos, todos" -, Léon XIV a ancré cette ouverture dans une dynamique de relation directe avec le Christ.

"Un saint moderne, joyeux et sympathique"

Au lendemain de ce rassemblement historique, les réactions recueillies après cette veillée témoignent de la réception très concrète de cet appel. Pour Victoria, lycéenne venue de San Antonio de Areco, dans la province de Buenos Aires, cette soirée tient en un mot : "La grâce. Un cadeau de Dieu." Elle retient particulièrement l'invitation du Pape à devenir des saints. "C'est quelque chose que la jeunesse doit désirer. Heureusement, je suis entourée d'un groupe de personnes avec lesquelles nous aspirons ensemble à la sainteté. C'est notre objectif dans la vie", assure-t-elle.

Mais la jeune fille tient à préciser ce que ce mot signifie pour sa génération : "Il ne s'agit pas de promouvoir un saint traditionnel sur une image pieuse, mais un saint moderne, joyeux, qui comprend les autres, qui est sympathique et patient", assure-t-elle. Une manière de rappeler que la sainteté n'est pas réservée à quelques figures exceptionnelles, mais qu'elle peut prendre chair dans la vie quotidienne, les relations et les engagements des jeunes.

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Cette aspiration rejoint précisément le cœur du message pontifical. Après avoir rappelé que le Christ accueille chacun, avec ses questions, ses blessures et son histoire, Léon XIV a redit que personne ne doit se sentir exclu de l'Église. "Personne n'est tombé si bas que le Christ ne puisse le relever", a-t-il insisté, avant d'inviter les jeunes à devenir eux-mêmes des témoins de cet amour.

Une foi qui se transmet et se met en mouvement

L'émotion était également palpable chez les adultes présents. Vanessa, engagée dans la solidarité avec les plus fragiles, évoque une "paix inexplicable" transmise par le Pape. "Depuis son arrivée, je n'ai cessé de pleurer d'émotion. On se rend compte à quel point la foi peut mettre en mouvement le peuple argentin", confie-t-elle. Pour cette femme très investie dans la Caritas, cette visite est aussi un appel à la solidarité.

Même ceux qui n'ont pas assisté directement à la veillée en ont ressenti la portée. Tomás, étudiant en ingénierie, décrit une énergie particulière : "Il y a une énergie fantastique chez les jeunes d'Argentine. Le Pape est un père pour tous. Il accueille tous les jeunes et, en retour, les jeunes lui donnent énormément", assure le jeune homme, volontaire pour la messe célébrée par le Pape à Luján.

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Paola, venue avec un groupe folklorique de la localité de Berazategui, insiste sur la dimension culturelle de cette mobilisation, très bien mise en valeur lors de la veillée avec le Pape. La présence du folklore argentin, notamment à travers des démonstrations de malambo et de tango qui ont été très applaudies par le Pape, lui semble essentielle : "Cela montre que les jeunes font aussi vivre notre culture. Nous dansons, nous chantons le folklore. Il fait partie de notre identité et de notre peuple, et il est plus vivant que jamais", explique la jeune femme, qui voit dans la venue du Pape un "symbole d'espérance pour l'avenir".