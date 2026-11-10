Frères convers, religieuse, prêtre, évêque… Les saints représentés sur le logo officiel du voyage apostolique de Léon XIV au Pérou, entre le 11 et le 16 novembre prochains, sont peu connus en dehors du continent américain. Et pourtant, ils furent les racines vivantes de l’évangélisation du Nouveau Monde.

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Que peuvent bien avoir en commun une jeune mystique de Lima, un évêque parcourant les Andes à dos de mule et un franciscain jouant du violon ? Tous ont contribué, à leur manière, à façonner le christianisme en Amérique latine. Leurs visages figurent aujourd'hui, aux côtés de deux autres saints, sur le logo du voyage de Léon XIV au Pérou. Voici leurs histoires.

Sainte Rose de Lima Une vie mystique

Dans la partie supérieure gauche du motif apparaît sainte Rose de Lima (1586–1617), la religieuse couronnée de fleurs. Née dans la capitale péruvienne sous le nom d'Isabel Flores de Oliva, elle intégra le Tiers-Ordre de Saint-Dominique. Elle consacra sa vie à l’ascèse et la prière, où elle puisa la force pour se mettre au service des malades et des plus démunis. Elle fut canonisée en 1671 par le pape Clément X, devenant la toute première sainte officiellement reconnue des Amériques.

Sainte Rose de Lima. Public Domain

Sainte Rose représente la floraison spirituelle et la maturité de l'Église sur le continent. Sa sainteté mystique a prouvé aux Européens que le Nouveau Monde n'était pas seulement une terre de conquête matérielle, mais un terrain fertile pour une sainteté profondément contemplative : "Tous doivent savoir que la grâce vient après la tribulation. Ils doivent comprendre qu'en augmentant l'effort, on augmente aussi les dons de la grâce. Ils ne doivent pas se tromper sur ce point. Le chemin du ciel passe par la croix."

Saint Toribio de Mogrovejo Digne successeur des apôtres

Représenté dans le coin inférieur gauche muni d’une mitre et de sa crosse épiscopale, Toribio (1538–1606), a d’abord suivi une carrière de juriste en Espagne. Il fut nommé archevêque de Lima par le roi Philippe II et fut sacré avant d'être ordonné prêtre. Il arriva au Pérou en 1581 et dévoua les 25 dernières années de sa vie à parcourir inlassablement son gigantesque diocèse à pied ou à dos de mule, bravant l’immensité des Andes dans des conditions climatiques souvent difficiles.

Saint Toribio est le grand architecte de l'organisation ecclésiastique en Amérique du Sud. Il a convoqué le IIIe Concile Limense (1582-1583), un événement décisif qui a structuré l'Église coloniale, ordonné la rédaction de catéchismes dans les langues indigènes (quechua et aymara) et lutté farouchement contre les abus des colons envers les populations autochtones, imposant le respect et la protection des droits des Indiens.

Saint Martin de Porres le plus célèbre

Aux côtés de l'archevêque se trouve saint Martin de Porres (1579–1639), vêtu de l'habit blanc et noir de l'Ordre des Prêcheurs. Il est sans doute le saint péruvien le plus célèbre, surtout connu pour le soin qu’il prenait des animaux (il critiquait les maîtres s’adonnant à la maltraitance, décelant dans leur comportement les signes d’un désordre spirituel). Ses biographes lui attribuent le don de la bilocation : il aurait été vu au Mexique, en Afrique, tout comme en Chine et au Japon.

Fils d'un noble espagnol et d'une femme noire affranchie originaire du Panamá, Martin grandit dans une société coloniale très ségrégationniste. Simple frère convers chez les Dominicains, il offrit sa vie pour s’occuper des malades, des esclaves et des pauvres, se distinguant par ses talents d’infirmier, tout comme par sa profonde humilité : il était surnommé "Fray Escoba" (le Frère du balai). Saint Martin de Porres incarne la dimension sociale et la charité universelle de l'Évangile. En tant que premier saint métis d'Amérique, il a brisé les barrières raciales de son époque, montrant que l'Église s'adresse à tous les hommes, sans distinction. Son action quotidienne a concrétisé l'option évangélique préférentielle pour les plus rejetés au sein de la vice-royauté.

Saint François Solano Le violoniste

Dans la partie inférieure droite apparaît saint François Solano, vêtu de la bure des Frères Mineurs, une main placée sur la poitrine. Né à Montilla en Espagne, ce prêtre franciscain, violoniste talentueux, quitte l'Europe à la fin du XVIe siècle pour mener une vie de missionnaire itinérant en Amérique du Sud.

Il parcourut à pied des milliers de kilomètres à travers des régions correspondant aujourd'hui au Pérou, à l'Argentine, au Paraguay et à la Bolivie. Apôtre et prédicateur ardent, il a contribué à l'expansion de la foi chrétienne au-delà des grands centres urbains, s'introduisant au cœur des territoires indigènes. Mettant ses qualités musicales au service de la mission, afin d’attirer l’intérêt des autochtones, il était réputé pour sa joie et son éloquence.

Saint Jean Macías témoin de la charité

Tout à droite figure saint Jean Macías (1585–1645), portant une corbeille de pains. Lui aussi d’origine espagnole, ce jeune berger émigra au Pérou pour y devenir frère convers. Il intégra le couvent dominicain de Santa María Magdalena à Lima, où il exerça pendant des décennies la fonction de portier.