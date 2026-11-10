Un intercesseur pour les personnes psychiquement fragiles

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Imprimer l'article Partager sur :

Christian Delouche est né en 1961. Sa vie a connu toutes les épreuves de la grande précarité : une enfance placée à Pontchâteau auprès d’une femme qui éleva 160 autres enfants ; l’addiction à l’alcool jusqu’à ce jour de l’an 2001, où par une grâce mystérieuse il s’arrêta définitivement de boire ; l’errance du SDF, à Paris et ailleurs, l’alternance de petits jobs et des internements à répétition… Car Christian Delouche était schizophrène.

Il avait accepté de retracer son itinéraire dans un témoignage à Aleteia en 2019. Appelé à rejoindre le conseil d’administration de Lazare, il en avait été élu vice-président, ce qui lui donnera l’occasion d’innombrables témoignages. Il s’engagera aussi au GEM, Groupe d’entraide mutuelle, au service des personnes atteintes de troubles psychiques, dont il sera le président. Jusqu’à ses dernières semaines, il chantait avec la chorale Au Clair de la Rue, qui accompagne les funérailles des morts sans domicile ou isolés. Christian s’est éteint après un cancer foudroyant le 31 juillet 2026. Il venait d’être fait chevalier de l’ordre national du Mérite.

L’homme frappait juste

Que nous laisse Christian aujourd’hui ? Il est probablement l’un des Français à avoir le plus rencontré le pape François, avec lequel il aura mené des heures d’entretien dans le cadre d’un livre (Des pauvres au pape, du pape au monde, Seuil, 2022). Ce livre désormais publié en dix langues, nous laisse sur sa couverture sa silhouette, de dos, inimitable, rasée de près, avec une petite queue d’Iroquois. Ses punchlines résonnent, malgré son départ, dans les mémoires de ceux qui l’ont connu. L’homme frappe souvent juste. Il voit loin. Il dit des choses avec insistance et, avec un certain art de la répétition, sans peur, sans détour !

"Très attaqué, mais je fais face !"

Christian Delouche avait souffert toutes les épreuves de la rue, mais il y avait chez lui une souffrance singulière, cachée, durable : celle de la schizophrénie et de ses voix qui continuellement venaient l’insulter, le dévaloriser, l’empêcher d’avancer. Systématiquement, quand on lui demandait s’il allait bien, il répondait : "Très attaqué, mais je fais face !" Malgré ces voix contraires, négatives, blasphématoires même, il continuait à croire en la vie, en Dieu, et, ce qui est plus dur encore, à croire en lui-même. Jusque sur son lit de mort, ces voix, il les entendait, et il ne les as pas crues.

"Faire face", c’était ça, son gouvernail intérieur : il arrête l’alcool en 2001, le tabac, quelques mois avant sa mort. Il avait également diminué le café — avec deux sucres — et il s’était mis au sport. Son teint était devenu acceptable. Il a fait si souvent face à son tribunal intérieur. Le voici désormais dans le face-à-face avec le Seigneur !

"Ça veut faire une fin du monde, mais ils n’y arriveront pas"

Christian vivait dans le monde spirituel de façon directe et naturelle. Il entendait les esprits du mal, il voyait les spectres, les anges déchus, il savait les puissances des ténèbres à l’œuvre, et il répétait : "La fin d’un monde déchu, mais pas… la fin du monde !" Au fond de lui, la foi n’est pas une question. Pour la plupart d'entre nous, elle est un pari, un saut, un doute surmonté, un acte libre. Chez lui, elle était une brûlure, une évidence : l'évidence sensible d'un combat quotidien, jusque dans les dernières heures de sa vie. Il voit les drames qui s’enchaînent à la télévision, et il est convaincu d’y déceler le combat des forces du mal, qui veulent en finir avec notre monde, "mais ils n’y arriveront pas" (Mt 24, 36) !

"Il est là [un doigt vers le ciel] et Il est là [un doigt vers le cœur]"

Christian avait trouvé en quelques mots et deux gestes un résumé de notre credo : pour dire que Dieu est au-dessus de nous, et tellement plus grand que nous, transcendant, mais qu’Il est là au fond de nous, et plus petit que nous, immanent. De cette vie intérieure, il aimait parler… On ne compte plus le nombre de personnes qui étaient émerveillées par la sagesse de ses réponses (il faut dire qu’il passait certaines nuits, non dormies, à lire la Bible). Jusqu’au pape François, qui nous avait fait savoir par son secrétaire qu’il avait aimé nos rencontres, certes, mais qu’il le trouvait, lui, Christian, "très pertinent". Un titre qui comptait plus que l’ordre du mérite qu’il avait reçu ces derniers mois et que toutes les responsabilités qu’il avait acceptées ces dernières années.

"La mission de l’Église, c’est la paix"

Par-dessus tout, il aimait plaider la cause de la paix, jusque dans la salle Paul VI en 2016 avec Fratello ! Alors qu’il avait insisté pour parler de la paix, en ce jour anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, le pape François avait repris son propos pour souligner son importance : "J’ai été très frappé par l’insistance dans le témoignage de Christian pour la paix. Vous pouvez être artisans de paix. Les pauvres croient en la paix."

Christian Delouche pensait que la mission du Pape était de faire la paix pour l’Église, que la mission de l’Église était de faire la paix pour le monde, et que sa mission à lui était d’établir la paix entre les associations, entre les personnes divisées : il souffrait visiblement des tensions qui pouvaient blesser une équipe ou compromettre une famille, une communauté. Il aimait rappeler qu’il fallait donner du positif pour que la personne donne du positif, ou le premier pas de la bienveillance, d’abord : "s’adapter pour s’adopter" !

"On transforme tout en amour"

Il avait par-dessus tout reçu mission de "tout transformer en amour", car il voyait la création en souffrance : les tremblements de terre, les guerres, les inondations, les incendies. Tout cela était au fond, le fait d’un désordre cosmique lié aux désordres humains… Et sans que nous n’en comprenions jamais totalement le sens, il plaidait pour que tout cela soit transformé en amour "même le pipi, même le caca", ajoutait-il… dans un sourire grave, conscient que toute créature était appelée à rejoindre son Créateur : l’Amour !

Cette transformation, il y passait ses nuits, ses journées. Dans son monde intérieur, il a combattu jusqu’à ce 31 juillet, en la fête de saint Ignace. Les deux étendards n’étaient pas pour lui une méditation, ni un exercice théorique. Mais c’était sa vie. Il disait "en ce moment, j’prends des peurs et des peurs…" : il inhalait l’angoisse du monde, pour exhaler de la confiance en l’Amour. Son studio minuscule était devenu un paratonnerre de l’anxiété mondiale pour générer une énergie de l’amour. Le plus étonnant, c'est que lui qui ingurgitait tant d'angoisses, il me disait si souvent : "Ne t'inquiète pas." Cette épitaphe "On transforme tout en amour" orne désormais sa tombe, et tant de nos mémoires. Christian, de là-haut, voit d’un regard nouveau tant de souffrances, de blessures : qu’il les transforme en amour.