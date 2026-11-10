Pourquoi commémorer encore le 11 novembre ?

Gouverneur des Invalides, président de "La Flamme sous l’Arc de Triomphe, Flamme de la Nation", le général Christophe de Saint-Chamas invite tous les Français à se recueillir le 11 novembre devant le monument aux morts de sa commune. "Dans les périodes difficiles, pour savoir où l’on va, il est essentiel de savoir d’où l’on vient."

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Date anniversaire de l’armistice de 1918, ce jour bien particulier est celui de l’hommage rendu à nos soldats tombés pour la France. Le 11 novembre 1918 à 11 heures, un clairon sonnait l’armistice après quatre années terribles ayant coûté à la France, un million et quatre cent mille morts, sans parler des innombrables blessés. Plus d’un siècle plus tard, cette date reste gravée dans nos esprits. Et c’est essentiel. À l’origine, journée consacrée à la mémoire des poilus tombés au combat, le sens de cette journée s’est étoffé et adapté pour demeurer accessible à tous les citoyens français.

L’esprit de fidélité

Le savez-vous ? À Paris, chaque soir, dans la discrétion et le recueillement, les commissaires bénévoles de "La Flamme sous l’Arc de triomphe, Flamme de la Nation", accompagnent les associations du monde combattant, des associations qui partagent le respect de nos soldats, des écoles encadrées par leurs professeurs, des entreprises partenaires, qui viennent rendre hommage au soldat inconnu qui repose dans le silence de la pierre sous l’Arc de triomphe, depuis plus d’un siècle. Cette cérémonie quotidienne entretient l’esprit de fidélité porté par le cérémonial du 11 novembre. Il est rendu hommage à tous les soldats tombés depuis la Première Guerre mondiale. Ce geste se fait dans la discrétion et il n’y a pas lieu de communiquer ensuite sur ce geste discret de recueillement.

«À chaque cérémonie je pense à nos soldats sous l’uniforme qui ont fait le choix de servir la France, si nécessaire, au péril de leur vie. Ils ont un point commun avec tous nos soldats dont les noms sont gravés dans la pierre : ils ont signé le même engagement et le savent. »

Et une fois par an, le 11 novembre, c’est toute la Nation, élus en tête, qui se recueille au monument aux morts de chaque commune, devant les noms des soldats tombés en Indochine, Corée, Afrique du Nord, en opérations extérieures qui ont été ajoutés à ceux des morts de la Grande Guerre.

Tous héritiers d’une dette morale

Jadis, toutes les écoles assistaient à cette cérémonie et les enfants déposaient des fleurs car les noms inscrits étaient souvent ceux de membres de leurs familles. Aujourd’hui, les initiatives renaissent. Les uns retrouvent des noms sur les monuments, d’autres peut-être pas. Nous sommes les héritiers d’une dette morale à l’égard de nos ancêtres tombés pour la France. Nous sommes les héritiers de ces courageux citoyens qui ont répondu présent, nous ont protégés, nous ont défendus. Cet héritage ne s’altère pas, il demeure. Et dans les périodes difficiles, pour savoir où l’on va, il est essentiel de savoir d’où l’on vient.

À chaque cérémonie devant un monument aux morts ou face au soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe, je pense à tous ces soldats tombés, à ces vies brisées par la blessure et parfois reconstruites par le courage, aux familles lourdement éprouvées. Mais je pense également à nos soldats sous l’uniforme qui ont fait le choix de servir la France, si nécessaire, au péril de leur vie. Ils ont un point commun avec tous nos soldats dont les noms sont gravés dans la pierre : ils ont signé le même engagement et le savent. Cela leur vaut notre respect.

La force du Silence

Alors que faire le 11 novembre ? Chacun peut se rendre au monument aux morts de sa commune pour s’y recueillir, participer à la cérémonie organisée par les élus, déposer un bouquet au pied du monument, y venir avec ses proches, ses enfants, petits-enfants. Le 11 novembre est désormais le jour de l’année ou la Nation fait mémoire.