À quelques semaines de la Saint-Nicolas, une relique du saint patron de la Lorraine a été dérobée puis détruite dans la basilique de Saint-Nicolas-de-Port, en Meurthe-et-Moselle, le 31 octobre. Interpellé deux jours après les faits, le suspect aurait brûlé ce fragment d’os pour "combattre le fétichisme". Une messe de réparation est prévue le 20 novembre.

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Un acte d'une grande violence a frappé la basilique Saint-Nicolas-de-Port, en Meurthe-et-Moselle, le samedi 31 octobre. L'une des six reliques de saint Nicolas, particulièrement vénéré en Lorraine dont il est le saint patron, y a été dérobée et détruite. Constituée d’un fragment d’os, elle se trouvait dans un reliquaire encastré dans le socle d’une statue du saint.

Le suspect, interpellé deux jours plus tard grâce aux vidéos de surveillance, aurait brûlé la relique pour "combattre le fétichisme", selon les premiers éléments de l'enquête. Le recteur de la basilique a déposé plainte au commissariat de Dombasle-sur-Meurthe. La ville de St Nicolas de Port a quant à elle réagi et "tient à rappeler son attachement à la préservation du patrimoine historique et religieux, ainsi qu’au respect des lieux de culte." Une messe de réparation est prévue le 20 novembre à 8h45 dans la basilique.

Dès les premiers siècles, l'Église a conservé avec respect les restes corporels ou les objets ayant appartenu aux saints. Loin d'être des talismans magiques ou superstitieux, elles incarnent une mémoire vivante des saints, qui rend leur témoignage concret et aide les fidèles à se recueillir et à exprimer leur proximité spirituelle. Le Catéchisme de l'Église catholique insiste sur la distinction importante entre la vénération de ces reliques, qui consiste en une dévotion populaire et autorisée, et l'adoration, réservée à Dieu seul.

"Nous croyons à la résurrection de la chair. Les saints sont de notre famille et nous relient au Seigneur. Vénérer les reliques n'est pas du fétichisme, c'est un acte de foi qui nous relie au Christ", rappelle auprès d'Aleteia Mgr Michel, évêque de Nancy et de Toul. Il souligne ainsi la portée spirituelle de ces reliques, bien au-delà de leur dimension patrimoniale.

La destruction de cette relique représente une perte particulièrement importante pour la basilique, d'autant qu'elle intervient quelques semaines avant la fête de saint Nicolas, le 6 décembre. À cette occasion, chaque année depuis 800 ans, une grande procession aux flambeaux est organisée dans la nuit de samedi à dimanche. Elle rassemble plus de 2.000 personnes venues de plusieurs paroisses, aussi bien des pèlerins que des touristes et curieux venus passer quelques jours dans la région. Fort heureusement, assure le diocèse de Nancy et Toul à Aleteia, le reliquaire principal notamment utilisé pendant cette procession n'a pas été endommagé.

Troisième vandalisme en un an

Le diocèse déplore cependant la destruction de ce fragment d'os du saint, qui "représente un lien tangible avec un saint, un pont entre la Terre et le Ciel". "Porter atteinte à une relique, c’est porter atteinte à la mémoire d’un saint et à la dévotion de plusieurs générations de croyants", dénonce le diocèse qui "appelle les catholiques à rester unis dans la prière et ancrés dans l’espérance". "C’est avec joie qu’ils se rassembleront prochainement dans la basilique, le samedi 5 décembre 2026, à l’occasion de la procession ancestrale de la Saint-Nicolas." Mgr Michel invite également à ne pas oublier de prier pour le jeune suspect, qu'il décrit comme "un peu désorienté". Face "à la violence et aux comportements déraisonnables", l'évêque rappelle "l'importance de porter aussi ces personnes dans la prière".