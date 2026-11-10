Léon XIV aux Argentins : « Soyez des saints sur la place publique »

Alors qu'il célébrait une messe en plein air à Córdoba, deuxième plus grande ville d'Argentine, ce 10 novembre, Léon XIV a exhorté les Argentins à être des saints "sur la place publique". Un message qui n'est pas sans rappelé celui qu'il avait lancé à la jeunesse française au Stade de France fin septembre : "Vous êtes les saints de France".

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"Allez et soyez saints", y compris "sur la place publique". C’est l’exhortation de Léon XIV aux Argentins, lors d’une messe en plein air à Córdoba, deuxième plus grande ville du pays, ce 10 novembre 2026. Durant cette liturgie à laquelle ont participé 650.000 fidèles, le pape s’est inspiré du premier pape Léon de l’histoire, saint Léon le Grand, au Ve siècle, dont la fête est célébrée ce jour, pour mettre en garde les chrétiens contre toute "conduite indigne".

Au troisième jour de sa visite en Argentine, le pape a fait étape à Córdoba, à quelque 700 kilomètres de la capitale, dans le centre du pays. À son atterrissage, il a été accueilli par de nombreux fidèles le saluant sur la route qui le conduisait de l’aéroport à la base militaire, pavoisée de drapeaux et d’affiches lui souhaitant la bienvenue. Sur la fin du parcours, des centaines d’élèves – hommes et femmes – de l’école d’aviation militaire étaient alignés le long de la route, donnant le salut militaire au convoi du Pape.

La ville de 1,5 million d’habitants s’est fortement mobilisée pour l’accueil du Pape. "Rien que pour ces quelques heures de passage à Córdoba, plus de 10.000 volontaires ont répondu présents", explique Virginia, l’une d’entre eux. "Nous sommes une région très catholique, très attachée à la religion depuis notre évangélisation par les jésuites", explique-t-elle en confiant que la nuit précédente, des milliers de personnes ont dormi dehors, sur ce domaine militaire d'une centaine d'hectares, dans l’attente du pape et de sa papamobile.

"Suivre la trace lumineuse de sainteté"

Córdoba "a été une terre de saints", a lancé le Pape dans son homélie. Depuis cette ville située sur le territoire du premier diocèse argentin (Tucumán, créé en 1570 et restructuré depuis), il a rendu hommage dans sa méditation à une quinzaine d’Argentins ayant vécu entre le XVIIe et le XXe siècle, reconnus saints ou bienheureux par l’Église catholique. Tout autant de noms dont l'évocation a suscité des salves d'applaudissements dans la foule.

Incitant à "suivre la trace lumineuse de sainteté qu’ils nous ont laissée", Léon XIV a annoncé qu’il célébrait cette messe "pour la sanctification du peuple argentin, pour votre sanctification à tous". "Nous sommes tous appelés à la sainteté ; c’est en cela que consiste notre tâche sur terre : parvenir à l’union parfaite avec Dieu", a-t-il martelé. "Ouvrez vos cœurs et, avec la grâce de Dieu, allez et soyez saints !", a lancé le 267e pape à la foule. Il les a exhortés à évangéliser "à l’école ou sur la place publique, en famille ou entre amis, à la campagne ou en ville, à la ferme ou au bureau".

Dans le sillage de saint Léon le Grand

Les chrétiens sont "de simples serviteurs", qui n’ont "qu’à accomplir [leur] devoir", a aussi glissé Léon XIV. Il a incité les croyants à "une adhésion totale à Jésus-Christ, sans faille" et surtout au témoignage personnel, car "il n’y a pas de meilleure façon d’enseigner que de donner l’exemple à travers sa propre vie". Il a recommandé en particulier d’exprimer "la force de l’amour chrétien" et de dire "ce qui est conforme à l’enseignement de la saine doctrine".

À l’occasion de la fête, ce mardi, du pape saint Léon le Grand (400-461), le Pape a appuyé son propos en citant son prédécesseur du Ve siècle, insistant sur la « dignité » du chrétien et invitant à ne pas retourner à son "ancienne bassesse par une conduite indigne". Le Pape s’est mis sous la « protection » de celui qui le premier choisit le nom de Léon.