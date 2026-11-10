Comment développer le langage de son enfant ?

La clé du développement du langage de votre enfant réside dans la qualité des interactions quotidiennes avec lui.

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Entendre un enfant prononcer ses premiers mots est l'un des moments les plus émouvants dans la vie d’un parent. Chaque nouveau son, chaque nouveau mot et chaque petite phrase marquent une étape importante dans son développement et sa croissance. Mais comment accompagner au mieux cet apprentissage ? Dans un monde où les conseils éducatifs et les jouets pédagogiques se multiplient, on peut rapidement se demander si l’on fait suffisamment pour favoriser le développement du langage de son enfant. Faut-il investir dans des jeux spécifiques, utiliser des cartes de vocabulaire ou prévoir des activités éducatives particulières ? La réponse est plutôt rassurante : il n’est pas nécessaire de disposer d’un matériel coûteux ou de mettre en place des séances complexes pour enrichir le vocabulaire de son enfant.

Le meilleur terrain d’apprentissage pour le développement du langage est la maison. À travers les interactions quotidiennes, le jeu et les routines, les enfants trouvent petit à petit les outils pour s'exprimer. En effet, la maison offre un cadre privilégié pour accompagner naturellement cet apprentissage. Le bain, les repas, l’habillage ou encore une promenade peuvent devenir autant d’occasions d’enrichir le vocabulaire de l’enfant et de l’encourager à s’exprimer. Voici quelques stratégies simples à mettre en pratique au quotidien :

1 Décrire les actions

Cette technique consiste à décrire à voix haute à l'enfant ce que vous faites, par exemple : "Maman lave la pomme rouge" ou ce que l'enfant est en train de faire : "Tu fais rouler la voiture bleue", pendant que l'action se déroule. Cela est particulièrement efficace car on associe le mot à l’objet ou à l’action en temps réel et cela permet à l’enfant de comprendre plus facilement leur signification.

2 Profiter des activités quotidiennes

Mother and young son dressing in pajamas at home. Family love and bonding during a childhood morning routine Zoran Jesic | Shutterstock

Vous pouvez développer le langage de votre enfant à travers les activités du quotidien. Par exemple, lors du bain ou de l’habillage, il est utile de nommer les parties du corps et les vêtements. Vous pouvez aussi faire des blagues comme : "On va mettre les chaussettes sur les mains" ou "les gants sur les pieds", en faisant semblant de ne pas s'apercevoir de ce que l’on vient de dire. Ces "erreurs" vont inciter l'enfant à intervenir et à vous corriger !

3 Lui laisser le temps de répondre

Pour laisser à votre enfant le temps de répondre, vous pouvez utiliser la règle de cinq secondes. Cette technique consiste à marquer une pause et à compter mentalement jusqu'à cinq avant de répondre à la place de l'enfant ou de lui poser une autre question. Pourquoi ça marche ? Le traitement du langage est plus lent chez les jeunes enfants. Si les parents anticipent sans cesse leurs réponses, ils les privent de la possibilité de les formuler.

4 Enrichir le vocabulaire

– K-FK I Shutterstock

Lorsque votre enfant commence à utiliser quelques mots, vous pouvez l’aider à progresser, en reprenant ses mots et en les enrichissant légèrement. Cette approche lui permet d’entendre des formulations plus complètes sans avoir le sentiment d’être corrigé. Par exemple, s’il exclame "Chien !", au lieu de simplement hocher la tête, développez sa phrase : "Oui, c'est un gros chien marron qui aboie." S’il dit "Encore gâteau", vous pouvez reformuler : "Tu veux encore un morceau de gâteau ?". L’idée n’est pas d’exiger de lui qu’il répète votre phrase, mais de lui proposer naturellement un modèle un peu plus riche que ce qu’il sait déjà exprimer.

5 Utiliser des adjectifs

Quand vous êtes dans la cuisine avec votre enfant, vous pouvez en profiter pour décrire les goûts et les textures de certains aliments, ce qui contribuera, encore une fois, à développer son langage. Attirez son attention sur les caractéristiques des aliments : "La pomme est croquante et froide", "La soupe est chaude", "La banane est douce" ou encore "Le citron est acide". Ces phrases simples lui permettent de découvrir un vocabulaire plus riche et d’explorer aussi les contraires.