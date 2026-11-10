La messe historique célébrée par le pape Léon XIV devant 2,5 millions de fidèles, ce lundi à Buenos Aires, a rayonné bien au-delà de l’Argentine. Aleteia est allé à la rencontre de fidèles venus de toute l’Amérique latine. Ils se sont montrés particulièrement heureux de vivre ce moment historique.

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Une marée humaine couverte de très nombreux drapeaux argentins, mais aussi des couleurs des autres nations latino-américaines, comme le Pérou, la Bolivie, le Paraguay ou encore le Brésil : toutes les couleurs du continent se sont unies pour ce qui constitue à ce jour le plus grand rassemblement du pontificat de Léon XIV.

"C’est un événement très important, une grande démonstration de foi, non seulement pour l’Argentine, mais pour le monde entier", confie Ana Maria, venue de Santa Fe. Au milieu de la foule, elle dit avoir rencontré des personnes venues de nombreux pays. Même sans voir le Pape de ses propres yeux, elle est venue pour "l’entendre avec le cœur". Elle espère que la venue du Saint-Père encouragera chacun à "rechercher le bien commun et à vivre avec beaucoup de joie".

Cette dimension continentale du rassemblement est particulièrement sensible chez Weberson et Talita, un couple de jeunes Brésiliens installés en Argentine pour leurs études de médecine. "C’est un événement pour toute l’Amérique latine", soulignent-ils, arborant fièrement le drapeau brésilien malgré les difficultés politiques qui opposent leurs nations actuellement et posent des difficultés pour la circulation des étudiants de ces deux pays chez leur voisin respectif.

S’ils regrettent que Léon XIV n’ait pas pu se rendre au Brésil à cette occasion, ils espèrent déjà l’y accueillir prochainement. Le souvenir du pape François, venu au Brésil pour les JMJ de 2013, reste également vivace. "Les Brésiliens l’ont beaucoup aimé. Ils ont aussi beaucoup d’affection pour Léon", assurent-ils.

"Un rêve de paix" pour tout le continent

Pour Maria Carolina, une Colombienne qui vit en couple avec un Argentin et travaille à Buenos Aires depuis quatre ans, cette visite constitue avant tout "un rêve de paix et d’unité pour toute l’Amérique latine". Elle se réjouit particulièrement de voir le Pape se rendre en Argentine, un pays qui, selon elle, "a beaucoup besoin de foi et d’espérance". En Colombie aussi, l’événement est suivi avec attention : "Nous sommes très catholiques et nous essayons toujours de suivre les grands rendez-vous de l’Église", insiste-t-elle

"Nous nous accrochons à la foi pour continuer à avancer et à lutter."

Le voyage a également attiré des pèlerins venus de régions plus reculées du Paraguay. Gladys García, originaire de Puerto Guaraní, dans le district de Puerto Olimpo, a entrepris cette longue route de près de 2000 kilomètres avec un groupe de jeunes. Pour elle, "cette messe n’est pas seulement pour l’Argentine, elle est pour tout le peuple d’Amérique, pour le monde entier."

Elle n’avait pas pu voir le pape François lors de son voyage au Paraguay, en 2015, car son village était alors touché par une grave inondation provoquée par la crue du fleuve Paraguay. Mais cette fois, elle ne voulait pas manquer le rendez-vous. Provenant d’un pays traversé par une grave crise politique et par la chute et l’incarcération du président de la République impliqué dans un scandale bancaire, elle voit dans la foi catholique un indispensable motif d’espérance. "Nous nous accrochons à la foi pour continuer à avancer et à lutter", explique-t-elle. Avec les autres pèlerins, elle souhaite aussi transmettre cette foi aux nouvelles générations, en éduquant ses enfants dans la tradition catholique.

Au milieu de cette foule immense, les accents et les drapeaux se mêlent, mais les aspirations se ressemblent : la paix, l’unité, l’espérance et la joie de croire ensemble. Venue de l’agglomération de la capitale argentine, Milagros a fait le déplacement avec sa mère, Benita. "Cela m’émeut beaucoup de voir les gens ainsi unis", confie la jeune fille. L’émotion ravive aussi le souvenir de François, profondément ancré dans le cœur des Argentins. "Il nous a laissé une empreinte. Comme il était argentin, nous nous sentions plus proches de lui", indique-t-elle. Elle voit en Léon XIV un continuateur de son message, notamment dans son appel à la paix et à la fraternité.