Après les midterms, quelques leçons d’Amérique

Les résultats des récentes élections de mi-mandat aux États-Unis ne sont pas si surprenants, mais instructifs. Professeur émérite de littérature et de civilisation américaines, Jean Duchesne voit dans le basculement brutal des minorités d’un camp à l’autre l’expression d’une évolution des démocraties du XXIe siècle.

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Les résultats des dernières élections aux États-Unis sont certes conformes aux prévisions des sondages. Ils ont néanmoins fait sensation. En raison d’abord du nombre de sièges gagnés et perdus par les deux grands partis, et ensuite de l’inversion de la situation issue des scrutins nationaux de 2024 : ceux-ci avaient assuré un retour confortable, avec une majorité au Congrès (les deux assemblées du parlement américain), pour le président élu en 2016 et qui n’avait pas obtenu en 2020 le renouvellement de son mandat, après avoir perdu en 2018 le contrôle de la chambre basse. Comment interpréter ces variations à première vue erratiques ?

Les minorités qui font et défont les majorités

Il faut relever en premier lieu que le parti du Président perd régulièrement les élections qui ont lieu deux ans après la sienne. Il n’y a que deux exceptions. En 1998, Bill Clinton est conforté par l’échec de sa destitution pour une sordide histoire de sexe (l’affaire Monica Lewinsky). Et en 2002, George W. Bush, chef de l’État, n’est guère contesté après les attentats islamistes du 11 septembre 2001. Mais ses partisans sont nettement défaits en 2006. En 2010, Barack Obama (élu en 2008) ne perd pas moins de 64 représentants (députés) — ce qui ne l’empêche pas d’être réélu en 2012. Et les trumpistes doivent déjà lâcher 38 sièges en 2018.

On peut voir là un indice de la versatilité de l’électorat. Or cette instabilité s’explique et se nuance de deux façons. D’un côté, ce sont des minorités qui changent de camp d’un vote à un autre. Mais on parle de raz-de-marée si assez de circonscriptions basculent du fait de déplacements relativement modestes — et pour des motifs qui peuvent être très variés ! Car, d’un autre côté, les transfuges ne sont pas forcément ni uniquement motivés par les questions de politique générale. Des facteurs locaux jouent souvent, notamment la personnalité des candidats. Et en Amérique, le dénigrement grossier du rival est entré dans les mœurs.

La fabrique de majorité

Par ailleurs, la plupart des démocraties actuelles reposent sur des systèmes qui "fabriquent" des majorités ou du moins amplifient des évolutions en soi marginales. Ainsi en 2016, Donald Trump a battu Hillary Clinton en recueillant au total moins de suffrages. Mais il a gagné, parfois de justesse, dans davantage d’États, dont quelques-uns plus peuplés, procurant quantité de grands électeurs. Le président des États-Unis est en effet élu non pas directement, mais par les délégués des 50 États, qui votent tous pour le candidat qui l’a emporté dans le leur.

De même, au Royaume-Uni, le principe de la victoire attribuée, après un unique scrutin dans chaque "course" sur le terrain, au concurrent arrivé en tête (même s’il est loin de la majorité absolue) a permis en 2024 aux travaillistes d’avoir, avec à peine plus d’un tiers (33,7%) des voix, près des deux tiers (63,2%) des élus aux Communes. Ce n’est pas si différent en France, où le bipartisme a manifestement quelque mal à s’établir : le prochain président n’aura probablement pas été choisi au premier tour par tellement plus d’un votant sur trois.

L’État à la peine

Bien entendu, des questions "de fond" ont aussi un rôle, pour raffermir les opinions bien ancrées, ou pour faire pencher d’un côté ou de l’autre celles et ceux qui n’ont pas d’allégeance foncière. Mais, de même que les sympathies ou antipathies personnelles, les convictions comptent souvent moins que l’intérêt individuel immédiat et concret : le budget du foyer, le pouvoir d’achat, tributaire de la situation économique, elle-même conditionnée par la conjoncture internationale. Il est remarquable que, tant en Europe qu’en Amérique, les gouvernements en place, de quelque bord qu’ils soient, sont critiqués, voire menacés, comme responsables de "la vie chère", incapables de gérer et répartir adéquatement les ressources.

Dans la quasi-totalité des pays "riches", l’État peine à maintenir le niveau de vie (sécurité et confort), en assurant d’une part la production de biens et leur consommation, et d’autre part des redistributions compensatoires parmi les moins favorisés. Comme les interdépendances se confirment dans un monde "globalisé" et instabilisable, la croissance s’enraye et ne suffit plus à financer les attentes qu’elle a érigées en droits. Un égalitarisme démagogique pousse alors les politiques à dépenser (ou à le promettre) plus que l’impôt ne rapporte, afin de garder ou prendre les rênes en "achetant" une paix sociale évidemment précaire. Si bien que la dette publique des États-Unis atteint 24 billions de dollars (celle de la France seulement 3,6 billions d’euros).

Une faiblesse de la démocratie

Il va de soi qu’il serait aujourd’hui électoralement suicidaire de faire campagne sur le devoir de se serrer collectivement la ceinture. Si tous sont d’accord que les efforts sont à proportionner aux moyens disponibles pour chacun, ceux qui ont du mal à "joindre les deux bouts" ou sont simplement obligés de compter, quel que soit leur rang social, forment une majorité qui tient à ses acquis et estime que c’est à de mieux nantis ou moins méritants d’accepter des privations.

C’est sans doute là une faiblesse de la démocratie. Lorsque les classes moyennes sont assez nombreuses et sans trop de soucis des lendemains, elle s’épanouit et l’alternance politique devient banale. Mais les variations conjoncturelles qui fragilisent les acquis génèrent des dénis de réalité jusque dans les revendications au sein de la majorité informe et inquiète. Ce qui, de plus, stimule les extrêmes symétriques, lesquels dénoncent chacun ses boucs émissaires (les riches ou bien les immigrés), tout en s’accusant réciproquement du même crime : le fascisme.

La méthode Trump

La situation est aggravée par deux nouveautés du XXIe siècle. L’une est que les élections ne se gagnent plus en allant séduire les "modérés", mais en désertifiant leur "centre" flou, en imposant une alternative brutale, afin de forcer plutôt que convaincre, tout en promettant monts et merveilles et en se présentant comme irrésistible. C’est la méthode (non infaillible !) de Donald Trump. Elle est pratiquée par d’autres en Europe (comme l’explique fort bien la journaliste Margot Haddad dans Trump, une tentation française, sorti récemment au Cerf).

L’autre innovation est en fait un retour : c’est la place prise par les très riches en politique. L’histoire a pu faire croire que les dirigeants tiraient leur autorité de la force des armes, du droit ou d’une vision. Or ce ne sont là que des outils d’appropriation des moyens de contrôle de la vie d’un pays, et l’argent est le plus souple et le plus universel d’entre eux. Les seigneurs féodaux n’étaient pas seulement des guerriers. Ils étaient aussi les plus fortunés, et leur pouvoir s’est étiolé quand les bourgeois se sont enrichis. L’argent ne peut cependant pas tout : voir les millions dépensés en vain par Elon Musk au Texas pendant les dernières élections américaines.

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