À Valenciennes, Anne-Pascale prie pour tous les soldats

"Louis, Alphonse, Vital, Piotr, Jean, Charles…" Chaque samedi matin, en rentrant de la messe du carmel de Saint-Saulve à Valenciennes, Anne-Pascale, 62 ans, traverse le cimetière Saint-Roche, qui abrite de nombreuses tombes de soldats morts pendant la Première Guerre mondiale. Devant les tombes de soldats français, britanniques, ukrainiens ou encore russes, elle prend le temps de lire leurs prénoms et de prier en leur demandant d'intercéder pour la paix dans le monde. Une habitude qu’elle a prise en 2022, après le début de la guerre en Ukraine. "Je ne peux pas aller combattre en Ukraine, par exemple, mais je peux y contribuer à ma manière, en priant et en demandant aux soldats défunts d’intercéder pour la paix", explique-t-elle à Aleteia. Face à la multiplication des conflits dans le monde, Anne-Pascale voit dans cette démarche une manière d’agir à son échelle, persuadée de la puissance de la prière, dont elle expérimente les fruits notamment au sein de la Prière des mères. "Quand on s’y met toutes, il y a des choses qui changent dans nos enfants et dans nos cœurs aussi", témoigne encore cette maître de conférences en automatique à l’INSA et directrice du centre Gaston Berger, qui œuvre pour la diversité dans les formations sélectives.
"Une forêt qui pousse fait moins de bruit qu'un arbre qui tombe"
Née vingt ans après la Seconde Guerre mondiale, elle a grandi avec les récits de ses parents et de ses grands-parents. "J'ai toujours vécu à Valenciennes, dans le Nord, marqué par la guerre, de nombreux monuments aux morts et des cimetières militaires partout", confie-t-elle, ajoutant que sa prière ne se limite pas au cimetières. "A chaque fois que je passe devant un monument aux morts, je prends deux minutes pour lire les prénoms des soldats et faire une prière."
Convaincue qu’"une forêt qui pousse fait moins de bruit qu'un arbre qui tombe", elle espère voir se multiplier ces prières silencieuses, à l’occasion du 11 novembre et tout au long de l’année. "Priez pour ceux dont le nom est écrit et demandez-leur d'intercéder pour la paix dans le monde, mais aussi pour la paix des cœurs", invite Anne-Pascale. Une paix qu'elle espère voir grandir entre les peuples, mais aussi dans les quartiers, les lycées et les relations quotidiennes. "Ce n'est pas long, mais très efficace, surtout si nous sommes beaucoup à le faire. Le monument ne bougera pas, mais votre prière, elle, pourra bouger les choses et les cœurs."