À Valenciennes, Anne-Pascale prie pour tous les soldats

"Louis, Alphonse, Vital, Piotr, Jean, Charles…" Chaque samedi matin, en rentrant de la messe du carmel de Saint-Saulve à Valenciennes, Anne-Pascale, 62 ans, traverse le cimetière Saint-Roche, qui abrite de nombreuses tombes de soldats morts pendant la Première Guerre mondiale. Devant les tombes de soldats français, britanniques, ukrainiens ou encore russes, elle prend le temps de lire leurs prénoms et de prier en leur demandant d'intercéder pour la paix dans le monde. Une habitude qu’elle a prise en 2022, après le début de la guerre en Ukraine. "Je ne peux pas aller combattre en Ukraine, par exemple, mais je peux y contribuer à ma manière, en priant et en demandant aux soldats défunts d’intercéder pour la paix", explique-t-elle à Aleteia. Face à la multiplication des conflits dans le monde, Anne-Pascale voit dans cette démarche une manière d’agir à son échelle, persuadée de la puissance de la prière, dont elle expérimente les fruits notamment au sein de la Prière des mères. "Quand on s’y met toutes, il y a des choses qui changent dans nos enfants et dans nos cœurs aussi", témoigne encore cette maître de conférences en automatique à l’INSA et directrice du centre Gaston Berger, qui œuvre pour la diversité dans les formations sélectives.