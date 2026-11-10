Lors de son voyage apostolique en Amérique du Sud, Léon XIV a béni, le 9 novembre en Argentine, un couple avant leur mariage. Largement relayée sur les réseaux sociaux, la vidéo fait écho aux récents appels du Pape en faveur du mariage et de la famille chrétienne.

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"Voici comment nous avons commencé notre semaine de mariage… avec la bénédiction du Pape !" C’est avec ces mots enthousiastes que les heureux bénéficiaires de cette rencontre ont partagé leur joie sur Instagram ce lundi 9 novembre. Alors que Léon XIV saluait les fidèles venus l'apercevoir en Argentine, lors de son voyage apostolique en Amérique du Sud du 6 au 17 novembre, une pancarte brandie dans la foule a attiré son attention. "Saint-Père, nous nous marions ce samedi. Pourriez-vous nous accorder votre bénédiction ?" Une demande empreinte de simplicité, inscrite à la main dans l'espoir d'obtenir quelques mots du souverain pontife.

Dans la vidéo, largement relayée sur les réseaux sociaux, il est ainsi possible de voir Léon XIV multiplier les salutations à l'assemblée réunie pour l'occasion et remercier les fidèles pour leurs marques d’affection. C'est alors qu'une pancarte brandie au milieu de la foule se distingue des autres. À sa lecture, le visage du souverain pontife s’éclaire d’un large sourire. Il adresse finalement sa bénédiction aux futurs mariés, avec une joie manifeste face à cette requête touchante.

"N'ayez pas peur du "pour toujours" !"

La vidéo, qui cumule déjà plus de 3,5 millions de vues sur Instagram, a également suscité une vague de réactions enthousiastes. Dans les commentaires, de nombreux internautes ont adressé leurs félicitations au couple et formulé leurs vœux de bonheur. "Quelle bénédiction de partager sa foi avec la personne qu’on aime ! Que Dieu bénisse cet amour à jamais !", écrit l’un d’eux. "Que Dieu bénisse ce nouveau mariage et qu’il rapproche beaucoup de personnes de Dieu", répond un autre utilisateur de la plateforme.

La famille chrétienne, au cœur du message du Pape

Cette bénédiction prend un relief particulier à la lumière des paroles prononcées quelques jours plus tôt par Léon XIV. Le 7 novembre, lors de la veillée de prière organisée au stade Centenario de Montevideo, en Uruguay, le Pape avait en effet encouragé les jeunes à ne pas craindre l'engagement du mariage et la fondation d'une famille. "N'ayez pas peur du "pour toujours" !", avait-il lancé avant de les exhorter : "Mes amis, jeunes, osez vous-mêmes franchir le pas en vous mariant, en fondant une famille. Couples mariés, ouvrez votre foyer à la vie, même lorsque le monde vous dit qu’un enfant est un fardeau."

Lundi 9 novembre, à Buenos Aires, Léon XIV a également consacré une partie de son homélie, lors de la messe au Monument des Espagnols, à la place de la famille chrétienne dans la société contemporaine. Le Pape a notamment tenu à rappeler son importance, à rebours des discours qui tendent à la présenter comme un modèle dépassé. "Ne vous laissez pas gagner par les voix qui répètent que la famille chrétienne est dépassée ; au contraire, aujourd’hui plus que jamais, elle représente un pilier parmi les nombreuses précarités de notre temps", a-t-il affirmé.