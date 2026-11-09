La tenue des prêtres fait toujours débat en France, mais ne cache-t-elle pas l’essentiel ? se demande notre chroniqueur Jean-Étienne Rime. L’habit ne fait pas le moine, mais si la soutane revient dans les quartiers populaires, c’est que l’Église a besoin de signes.

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Mon sujet de la semaine vient d’une discussion avec le curé d’un quartier populaire : "Vous savez, me dit-il, je viens de faire prendre mes mesures et je commande une soutane." Soutane et cités, deux mots qui ne semblent a priori pas aller ensemble. Est-ce que l’habit fait le moine ? La question de l’habit religieux, aujourd’hui encore importante, se pose un peu partout en France, et pourtant, ne cache-t-elle pas l’essentiel ?

Ni de droite, ni de gauche

En discutant avec son voisin, on sait vite s’il est de gauche, de droite ou d’ailleurs, en voyant un prêtre, on voit très vite dans quelle chapelle il célèbre. Un col ouvert sur une petite croix et une chemise de couleurs et le voilà catalogué "curé de gauche", un strict col romain ou plus, une soutane, le voici classé comme un "curé de droite" voire "tradi". La segmentation est facile, immédiate, et crée tout de suite une adhésion, un doute ou un rejet selon ce que l’on pense. Et c’est d’autant plus faux et caricatural qu’un curé n’est ni de droite ni de gauche, il est le prêtre de tous. Il faut le dire, le répéter et cesser les cloisonnements.

«Qui sont ces paroissiens, que nous sommes tous, pour juger un prêtre selon la mode ? La première réaction ne serait-elle pas de rendre grâce : nous avons un pasteur. »

La réalité est pourtant si simple, la politique appartient à César et un prêtre n’est d’aucun camp, il a donné sa vie à Dieu et donc à tous les hommes dont il a la charge, quels que soient leurs âges, milieux sociaux, opinions politiques et religieuses. Mais, voilà, on le juge selon l’habit, selon nos opinions et non selon son ministère. Selon sa tenue, les uns l’aduleront, les autres iront dans une autre paroisse non sans l’avoir critiqué et d’autres encore préféreront le foot du dimanche, faute de curé dans leurs idées. Ainsi, combien de bons cathos passent du temps à "bouffer du curé" !

D’un diocèse à l’autre

Nous avons là un phénomène absolument regrettable. Examinons plus précisément. Pour le prêtre, quand il prend sa mission, il arrive déjà catalogué par sa tenue, la façon dont il célèbre et la rumeur qui ne colporte que rarement ce qui est bon. Pour ceux qui adhèrent à son style, tout va bien sauf qu’ils ont tendance à constituer un clan ; pour les autres, on entre dans le débat pour critiquer, remettre en cause.

Qui sont ces paroissiens, que nous sommes tous, pour juger un prêtre selon la mode ? La première réaction ne serait-elle pas de rendre grâce : nous avons un pasteur. Qui es-tu pour juger la paille du ministre alors que la poutre des fidèles est si grosse ? Il faut dire que l’absence de ligne épiscopale rend les choses difficiles. L’accueil de toutes les tendances est différent d’un diocèse à l’autre. Certains seront très proches des églises africaines, dont ils recevront de nombreux prêtres, ce qui ne va pas sans difficultés d’adaptation pour le pasteur et la compréhension de son ministère dans une ville ou une campagne françaises. D’autres ouvriront leurs bras aux associations de prêtres telles la communauté "Saint-Martin" en ne faisant pas le bonheur de tous les fidèles qui seront troublés par le caractère quelque peu "tradi" de ces bons prêtres en soutane. Heureusement, dans la très grande majorité des cas, on oublie vite le look du prêtre pour s’attacher à sa personnalité, l’aider dans sa mission et dépasser les apparences dans une vie paroissiale active.

Le besoin de signes

Revenons à notre prêtre des quartiers. Il porte maintenant sa soutane et il a une vraie difficulté : celle d’être abordé par de nombreuses personnes, jeunes et vieux, chrétiens, athées ou musulmans qui viennent parler, confier une intention, demander un éclairage. L’habit contribue à la mission. Mon propos ne consiste pas à faire la promotion de la soutane, du clergyman ou de tout autre vêtement, mais de constater qu’il est totalement absurde de critiquer la forme avant de connaître le fond. Notre Église manque de vocations et donc de prêtres, réjouissons-nous de ceux qui sont à l’œuvre près de chez nous.