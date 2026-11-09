Le père franciscain Augusto Ramirez Monasterio a été béatifié le 7 novembre au Guatemala, 43 ans après son assassinat. Torturé durant la guerre civile, il avait refusé de divulguer le contenu d’une confession.

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Il a préféré endurer la torture plutôt que de trahir le secret de la confession. Quarante-trois ans après son assassinat, le père Augusto Ramírez a été béatifié au Guatemala ce 7 novembre, en hommage à son courage et à sa fidélité à l’Église. Né le 5 novembre 1937 dans la capitale du Guatemala, Augusto Ramirez se forme au Nicaragua, avant de rejoindre l’Espagne, où il est ordonné prêtre en 1967. Après y avoir effectué son ministère, le père Ramirez retourne dans son pays natal. En 1978, il devient curé de l’église San Francisco El Grande, dans la ville d’Antigua au Guatemala.

Alors que le Guatemala sombre dans une guerre civile sanglante de 1960 à 1996, opposant les forces de sécurité aux groupes de guérilleros, plus de 200.000 personnes y trouvent la mort ou sont portées disparues.

"Défense héroïque du secret de la confession"

En juin 1983, Fidel Coroy, ouvrier agricole guatémaltèque, vient se confesser au père Ramirez. Après avoir rejoint les guérilleros armés, il sollicite l'amnistie proposée par le gouvernement pour ses actes. Une démarche dans laquelle le père l’accompagne. Mais la suite prend une tout autre tournure. Les deux hommes sont arrêtés et acheminés à la base militaire de Chimaltenango, où ils sont interrogés et torturés. Le père Ramirez est particulièrement pris pour cible. Les militaires cherchent à lui soutirer les informations que lui aurait délivrées Fidel Coroy lors de la confession. Il refuse. Il est alors torturé et suspendu par des menottes métalliques.

Les deux hommes finissent pas être libérés, mais quelques mois plus tard, le 7 novembre 1983, le père Ramirez est enlevé par des hommes armés dans la ville de Guatemala. Alors qu’il tente de s’évader du véhicule dans lequel il est détenu, pieds et mains liés, le franciscain est touché par balles et meurt sur le coup.

Béatification du martyr

La cérémonie de béatification, présidée par le cardinal Francisco Robles Ortega, délégué du pape Léon XIV, s’est déroulée dans le village maya de Santa Lucia Milpas Altas, à quelques kilomètres de la capitale. Plus de 10.000 fidèles se sont unis aux trois-cent prêtres ainsi qu’à la trentaine d’évêques présents.