Et si les saints devenaient les héros des prochains jeux vidéo ?

Lancée à la Toussaint par Charles Royer, Sanctiago propose de partir à la rencontre des saints grâce à la réalité augmentée. Un jeu vidéo immersif qui mêle découverte historique, patrimoine et spiritualité.

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Et si, au détour d’une rue, vous croisiez saint Denis ou sainte Marguerite-Marie ? C’est le pari de Charles Royer, qui a lancé à la Toussaint "Sanctiago", une application mobile inspirée des codes de Pokémon Go. Grâce à la géolocalisation et à la réalité augmentée, ce jeu invite les utilisateurs à partir sur les traces des saints, à découvrir leur histoire et les lieux qui ont marqué leur vie. Une manière originale de faire entrer ces grandes figures de l’histoire chrétienne dans le quotidien des nouvelles générations.

Quiz, défis et rencontres avec les saints

Le principe de Sanctiago repose sur une carte interactive qui situe les saints dans les lieux où ils ont vécu. À Paris, les joueurs pourront ainsi croiser sainte Catherine Labouré ou sainte Geneviève. À Orléans, ils partiront à la rencontre de Jeanne d’Arc, tandis qu’à Tours, ils pourront découvrir saint Martin. Pour rencontrer l’un de ces personnages, il suffit donc de se rendre à proximité de sa position. Le saint apparaît alors sur l'écran du téléphone, en réalité augmentée et à taille humaine. Comme s'il se trouvait réellement dans la rue, il s'avance vers le joueur avant de lui raconter son histoire. "Dès qu'on a rencontré le saint, on gagne une carte qui lui correspond", explique Charles. Celle-ci peut ensuite être consultée à nouveau depuis chez soi, notamment pour partager son contenu en famille, explique le créateur de l'application.

En ce sens Sanctiago s'inspire aussi aux jeux de collection. En effet, chaque saint possède sa propre carte avec un niveau de rareté qui évolue en fonction de sa popularité et du nombre de joueurs qui la possèdent. L'objectif est notamment d'inciter les utilisateurs à s'intéresser à des figures moins connues. "Les joueurs vont se ruer sur les cartes de Jeanne d'Arc ou de saint Martin. L'idée, est aussi d'aller chercher saint Géraud, perdu au fin fond du Cantal, qui sera plus rare", souligne Charles avec le sourire.

L'application ne se limite pas à la découverte individuelle. Des défis et des duels permettent également aux utilisateurs de se confronter les uns aux autres à travers des quiz sur la vie des saints. Le but ? Répondre correctement et le plus rapidement possible pour remporter la carte de son adversaire. Chaque rencontre donne aussi accès à deux morceaux de musique inspirés de la vie du saint, des compositions contemporaines aux sonorités électroniques.

À travers cette rencontre immersive, Sanctiago invite les joueurs à découvrir la vie des saints, leurs parcours et les lieux qui ont marqué leurs histoires. Charles Royer

Pour l'heure, quinze saints français sont disponibles dans l'application. Charles prévoit d'en ajouter progressivement de nouveaux afin d'enrichir la carte et, à terme, de développer le projet à l'échelle internationale. "L’ambition est de faire la map-monde des saints !", se réjouit le fondateur de Sanctiago. Disponible sur iOS, Sanctiago doit également être proposée sur Android à Noël.

Transmettre l'histoire des saints autrement

Chez Charles Royer, la passion des nouvelles technologies côtoie depuis l’enfance celle des saints. Un double intérêt qui l'a conduit, à 38 ans, à imaginer Sanctiago, alors même que rien dans son parcours d'expert en bâtiment ne le destinait à créer une application.

De ses deux passions naît progressivement l'envie de créer une expérience qui permette de découvrir les saints autrement. L'idée de Sanctiago commence ainsi à germer en 2023. Inspiré par les jeux vidéo de son adolescence, mais aussi par le succès de Pokémon Go, il imagine un moyen de faire découvrir les saints en les faisant apparaître dans leur environnement quotidien. Le nom de l'application reflète d'ailleurs cette inspiration. "Sanct" fait référence au latin sanctus, "IA" à l'intelligence artificielle et "Go" au célèbre jeu de géolocalisation. De plus, l'univers du jeu fait également un clin d'œil au pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, puisque les utilisateurs y arborent une coquille de pèlerin.

Le projet reste toutefois en suspens pendant plusieurs années, notamment en raison de sa vie de père de six enfants. C'est finalement la venue du Pape en France, "et notamment le spectacle de Jean-Baptiste Darrantière au stade, qui a redynamisé et a ravivé ma motivation", explique avec engouement Charles.

"L'idée est de connaître l'histoire de France de manière ludique par les saints et d'évangéliser."

Les évolutions technologiques encouragent également le créateur du jeu vidéo à aller au bout de son projet. L'intelligence artificielle joue en effet un rôle important dans la conception de l'application, en particulier pour donner vie aux personnages et créer leurs univers visuels. L'intelligence artificielle ne fait toutefois pas tout. Charles tient à garder la maîtrise du processus de création. "Je reste maître d'ouvrage et inspecteur des travaux finis", précise-t-il. Les illustrations, les musiques et les récits sont ainsi travaillés pour offrir une expérience à la fois ludique et immersive.

Une aventure numérique portée par la foi

Au-delà du divertissement, Charles porte une ambition plus large : transmettre l'histoire des saints et faire redécouvrir le patrimoine chrétien. "L'idée est de connaître l'histoire de France de manière ludique par les saints et d'évangéliser", résume-t-il. Pour lui, ces figures ne sont pas seulement des personnages historiques, leurs vies témoignent également d'une rencontre avec le Christ, de chemins de conversion et d'une foi qui a transformé leur existence. Le père de famille espère ainsi susciter la curiosité, notamment chez les familles et les jeunes générations.