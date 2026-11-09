Électrification, océans… la COP31 face à un déficit d’ambitions

Confrontée à un déficit d’ambitions collectives, la 31e conférence onusienne sur le climat qui doit durer jursqu’au 20 novembre intervient à l'issue d'événements météorologiques exceptionnels et dans un contexte de fortes tensions internationales. De nouvelles priorités se dégagent.

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La 31e Conférence des parties (COP 31) de la Convention-cadre des Nations-unies sur les changements climatiques (CCNUCC) se tient du 9 au 20 novembre à Antalya, station balnéaire située au sud de la Turquie. Si la Turquie préside la conférence, c'est l'Australie qui est appelée à mener les négociations, cette animation bicéphale constituant une première. Bien que les deux États appartiennent, d'une certaine façon, à l'Occident, ils entendent, l'un comme l'autre, défendre les intérêts des pays du Sud, le premier comme médiateur à l'égard des pays émergents, le second comme défenseur des États insulaires du Pacifique, les plus impactés par la montée des eaux consécutive au réchauffement de la planète.

S’adapter à la nouvelle donne

D'ores et déjà, il n'y a pas de grandes attentes pour cette nouvelle édition, considérée comme une COP d'étape. Certes, celle-ci intervient dans un contexte international défavorable auquel il faut ajouter le retrait des États-Unis des accords de Paris, effectif depuis le 27 janvier 2026. Mais cette session se situe aussi à l'issue d'une année caractérisée par des événements météorologiques exceptionnels, d’où finalement de forts enjeux avec un certain nombre de priorités qui se dégagent.

Il s'agit tout d'abord de faire avancer les travaux sur l'adaptation au changement climatique. De fait, en dépit des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des efforts pour y parvenir, il est certain que les résultats attendus sont désormais à un horizon trop lointain pour se contenter d'en attendre les effets. Il faut par conséquent, dès maintenant, s'adapter à la nouvelle donne, qui passe tout d'abord par l'établissement de nouveaux indicateurs d'adaptation.

Déficit d’ambition

Pour autant, il ne faut pas renoncer à l'atténuation qui passe par un renforcement de l'ambition à l'horizon 2035, tant individuelle au niveau de chaque État que collective par l'addition des contributions nationales. Or, force est de constater que l'on se situe davantage aujourd'hui dans un déficit d'ambition collective avec un dépassement désormais incontournable du seuil des + 1,5° C arrêté par l'Accord de Paris. Il faudra donc écrire une nouvelle feuille de route pour réduire ce déficit d'ambition et "naviguer" à travers ce dépassement désormais inévitable.

Autre enjeu important, assurer une transition juste à travers le mécanisme adapté l'an dernier à Bélem mais dont les contours restent flous. Des précisions devraient donc être apportées afin de renforcer la coopération internationale, l'assistance technique, les capacités et le partage des connaissances. Mais, comme à chaque édition, le point sensible reste celui des financements. L'objectif est de concrétiser la feuille de route arrêtée à Bakou il y a deux ans prévoyant l'affectation, d'ici 2035, de 1.300 milliards de dollars par an au bénéfice des pays en développement. Pour y parvenir, il convient d'élargir la base des pays contributeurs en agrégeant aux pays industrialisés des États à revenu élevé comme de grands pays émergents telle la Chine et les pays du Golfe.

Priorité à l’électrification

À côté des négociations formelles, d'autres sujets devraient retenir l'attention. C'est le cas, en particulier, des océans. Ce thème est porté par l'Australie, poussée par les petits États insulaires du Pacifique menacés de submersion marine, et également soutenue par la Turquie qui entend œuvrer pour une "déclaration d'Antalya sur les océans" afin de renforcer la reconnaissance du lien entre les océans et le climat et de promouvoir des solutions climatiques fondées sur les mers.