Fabriquée au Brésil, la papamobile de Léon XIV accompagnera le Pape lors de son voyage au Pérou, du 11 au 17 novembre. Un pick-up Chevrolet spécialement transformé pour l'occasion.

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Pour aller à la rencontre des Péruviens, Léon XIV pourra compter sur une papamobile un peu particulière. Le véhicule qui transportera le Pape dans les rues du pays, lors de son étape prévue du 11 au 17 novembre, a en effet été fabriqué au Brésil. Il s’agit d’un pick-up Chevrolet S10, commercialisé sous le nom de Chevrolet Colorado au Pérou, spécialement aménagé pour permettre au Pape de saluer les fidèles au plus près.

La fabrication de cette papamobile résulte d’une collaboration entre le constructeur General Motors (GM) et l’entreprise brésilienne Engesig. Deux véhicules spécialement conçus pour le voyage du Pape ont ainsi vu le jour au terme d’un projet d’ingénierie mené en seulement 24 jours. Assemblés dans l’usine General Motors de São José dos Campos, dans l’État de São Paulo dans le sud-est du Brésil, les deux pick-ups ont ensuite été aménagés pour répondre aux exigences du Vatican en matière de sécurité, de confort et de visibilité.

La papamobile qui accompagnera Léon XIV au Pérou, du 11 au 17 novembre, a été fabriquée au Brésil par General Motors et Engesig. Aleteia

Une papamobile pensée dans les moindres détails

C’est à l’arrière du pick-up que les transformations les plus importantes ont été réalisées. La benne a notamment été remplacée par une plateforme surélevée, dotée d’un plancher plat recouvert de moquette et d’un siège spécialement conçu pour accueillir le Pape. Pour faciliter ses déplacements, un escalier rétractable à commande électrique permet à Léon XIV de monter et de descendre du véhicule. L’aménagement comprend également des rampes, un éclairage spécifique ainsi qu’un dispositif permettant d’installer et de retirer la verrière.

La verrière, justement, constitue l’un des éléments les plus notables de cette papamobile. Transparente et soutenue par une structure métallique, elle protège le Pape du vent et des intempéries tout en lui permettant de rester visible aux yeux des pèlerins rassemblés sur son passage.

L’aménagement prévoit également deux sièges supplémentaires pour les accompagnateurs, ainsi que des supports latéraux destinés aux membres de l’équipe de sécurité. Autre particularité de conception, le Vatican souhaitait que le Pape puisse communiquer directement avec le conducteur. Une ouverture a donc été aménagée dans le toit, au-dessus des sièges avant, avec les renforts structurels nécessaires pour garantir la solidité du véhicule.

La Chevrolet S10 a conservé sa base mécanique d’origine, malgré les nombreux aménagements réalisés pour la transformer en papamobile. Aleteia

Malgré les transformations apportées à la carrosserie, la papamobile conserve les caractéristiques mécaniques de la Chevrolet S10 d’origine. Sous le capot, elle dispose d’un moteur turbodiesel de 2,8 litres développant 207 chevaux. Dotée de quatre roues motrices, elle peut ainsi s’adapter à différents types de terrains. Un atout pour le voyage du Pape, qui le conduira dans des régions aux paysages et aux reliefs variés.

Retour aux sources

Le Pérou occupe une place toute particulière dans le parcours de Léon XIV. Avant son élection au pontificat, Robert Francis Prevost a vécu plus de vingt ans dans ce pays, où il a consacré une grande partie de sa vie au ministère missionnaire et pastoral. Du 11 au 17 novembre, le Souverain pontife retrouvera ainsi des terres qui ont profondément marqué son histoire personnelle et son engagement au service de l’Église.