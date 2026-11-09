Le pape Léon XIV a rejoint l’Argentine ce dimanche soir. Dès son arrivée, une immense ferveur a gagné les rues de Buenos Aires, où des milliers de fidèles se sont massés pour tenter de l’apercevoir sur son chemin vers le palais présidentiel. Une foule qui contraste avec la relative sobriété de l’accueil en Uruguay, où le pape a néanmoins marqué les esprits en exhortant les catholiques à prendre pleinement leur place dans la société.

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"Nous voulons voir le pape Léon !" Le cri saccadé qui jaillit de la foule, près du monument dédié au général San Martín, héros de la lutte pour l’indépendance de l’Argentine au XIXe siècle, traduit l’immense attente d’un peuple catholique qui n’avait pas reçu de visite papale depuis 39 ans. Les premières heures de la visite de Léon XIV en Argentine ont été essentiellement consacrées aux rencontres politiques, notamment à son entretien avec le président Javier Milei. L’évocation chaleureuse du souvenir du pape François par ce dernier a fait sourire ceux qui se souvenaient des violentes attaques qu’il avait adressées au pontife argentin lorsqu’il était encore candidat à l’élection présidentielle de 2023.

Mais loin de ces polémiques, c’est dans une ambiance de fête que le Pape a été accueilli. Depuis les habitations précaires de la Villa Mugica, un quartier populaire situé sur la route de l’aéroport, des feux d’artifice ont jailli au passage du cortège pontifical. "Ces gens n’ont rien et, pourtant, ils donnent tout pour honorer la visite du Saint-Père", s’émeut une Argentine. "Ce quartier porte le nom de Carlos Mugica, un prêtre assassiné en 1974 par une organisation paramilitaire", explique un prêtre du diocèse de Buenos Aires. Il voit dans le nom même de ce quartier un signe de l’attachement des Argentins à l’Église et aux prêtres, souvent engagés dans la défense des plus pauvres.

Arrivée en Argentine. LUIS ROBAYO | AFP

Dans ce pays où le catholicisme conserve une forte présence dans l’espace public, la visite du Pape constitue un événement majeur. "C’est plus vivant qu’à Montevideo", remarque un journaliste italien, surpris par les rues relativement peu animées traversées en Uruguay. Un constat que nuance Maria Carolina Musitelli, journaliste uruguayenne, qui retient avant tout de la visite de Léon XIV dans son pays sa capacité à toucher des personnes éloignées de la foi. "J’ai beaucoup d’amis athées ou agnostiques, ainsi que des membres de ma famille, et j’ai vu combien ils ont été touchés", raconte-t-elle. Elle estime avoir assisté à une véritable ouverture des cœurs : "J’ai vu comment ces cœurs, qui étaient tellement fermés, se sont ouverts. Je crois que cette visite portera beaucoup de fruits à l’avenir", espère-t-elle.

"Il y a eu beaucoup d’amour pour le pape Léon. C’est un homme qui plaît à tout le monde, qui apparaît aux yeux de tous comme un homme de paix, humble et simple"

La journaliste tient également à relativiser l'idée d'un accueil froid en Uruguay. "En réalité, l’accueil n’a pas été aussi froid qu’on le dit. Il a été chaleureux, même s’il n’a pas été comme ici, en Argentine." Elle explique cette différence par la séparation plus nette entre l’Église et l’État en Uruguay, contrairement à l’Argentine, où les deux institutions entretiennent historiquement des liens plus étroits. Elle évoque aussi le tempérament des habitants : "L’Uruguayen est peut-être un peu plus en retenue que l’Argentin, moins fervent, plus conservateur." La ferveur lui a cependant semblé profonde à Florida, ville marquée par une forte tradition catholique, où le Pape a célébré la messe dimanche matin. "Florida est le lieu de la Vierge des Trente-Trois, la Vierge de la patrie. Il y existe donc une culture profondément catholique", explique-t-elle.

EITAN ABRAMOVICH | AFP

Cette piété populaire, particulièrement vivante autour des sanctuaires mariaux, constitue aussi un facteur d'unité pour les catholiques uruguayens. Rencontrée dans la foule à Florida, Nery, une fidèle très engagée dont le mari fut l’un des premiers diacres permanents du pays, souligne que "la piété mariale est un ferment d’unité dans le pays. Chaque département a son propre sanctuaire marial où nous faisons de nombreux pèlerinages". Une réalité que le Pape a voulu mettre en lumière au cours de son déplacement, en valorisant la dévotion populaire comme un lieu de rencontre entre les générations et les différentes composantes de la société. Pour María Inés, une jeune mère présente à la messe avec sa fille, cette visite représente aussi un point de départ pour "rechristianiser la société".

La piété populaire comme ferment d’unité

Au-delà des manifestations de ferveur, Maria Carolina souligne surtout l'attachement rapide suscité par le nouveau pape dans la population uruguayenne. "Il y a eu beaucoup d’amour pour le pape Léon. C’est un homme qui plaît à tout le monde, qui apparaît aux yeux de tous comme un homme de paix, humble et simple", insiste-t-elle. Cette sympathie dépasse largement les cercles des fidèles habituels. Pour illustrer l’effet produit par Léon XIV, elle évoque notamment son propre oncle, qui porte parfois un regard critique sur l’Église : "Le pape Léon l’a pleinement conquis", raconte-t-elle.