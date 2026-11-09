Crise de l’autorité ou dérive autoritaire ?

La racine de la crise de l’autorité que nous traversons est dans la faillite du devoir de transmission, estime la philosophe Marianne Durano, qui propose deux pistes pour restaurer l’autorité : rétablir la justice et dire la vérité.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Imprimer l'article Partager sur :

Suite aux violences du 17 octobre, les uns redoutent sa menace, les autres déplorent son manque. À droite, Marine Le Pen déplore "une crise profonde de la confiance et de l’autorité", tandis qu’à gauche LFI dénonce "une fuite en avant autoritaire" du pouvoir. Dans Le Point, le psychologue Didier Pleux affirme que le mouvement lycéen n’est que le triste résultat d’une éducation qui a renoncé à l’autorité. Alors, faut-il comprendre la colère des jeunes comme une demande d’autorité — plus de professeurs, plus d’école, plus de cadres — ou au contraire comme une révolte contre les dérives autoritaires d’un pouvoir qui matraque et méprise ? Et si, comme souvent, ces deux interprétations n’étaient que la même face d’une même médaille ?

Sans la persuasion ni la contrainte

Dans Qu’est-ce que l’autorité (1961), Hannah Arendt commence par souligner que seule une société où l’autorité est en crise peut poser une telle question. L’autorité, précisément, c’est une relation dont l’asymétrie s’impose sans négociation ni violence, parce qu’elle va de soi. La questionner, c’est déjà en saper les fondements. L’autorité, c’est donc le pouvoir d’influencer les actions d’autrui, sans utiliser ces deux formes de violence que sont la persuasion et la contrainte.

Violente, la persuasion ? Oui, si elle est manipulation ou chantage, c’est-à-dire si elle emporte l’acquiescement par la crainte ou l’emprise ("regarde, tu as encore fait pleurer ta mère !"). Réciproquement, l’usage de la force physique, ou de la punition, est l’aveu d’une perte d’autorité. Menacer ou négocier, c’est déjà renoncer à établir son autorité. Une chose est donc claire, le gouvernement est actuellement dans la situation piteuse du professeur qui, après avoir exclu les fortes têtes et puni les récalcitrants, à court de menaces crédibles, finit par négocier la paix civile en lâchant les élèves cinq minutes avant la sonnerie. Redoubler de gaz lacrymogènes ne rétablira pas son autorité.

Au-delà d’elle-même

Alors, que faut-il faire ? Sur quoi se fonde une autorité légitime ? L’étymologie, ici encore, est éclairante : "autorité" vient du latin auctor, qui signifie "celui qui augmente, fonde ou garantit". L’autorité a donc un lien avec les concepts de "fondation", de "garantie", et — plus curieusement — d’"augmentation". Reconnaître l’autorité d’une personne ou d’une institution, c’est donc voir en elle le garant d’un certain bien, garantie qui trouve toujours sa fondation au-delà d’elle-même. Le Christ lui-même l’affirme : "Si c’est moi qui me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n’est pas vrai" (Jn 5, 31). Se soumettre à une autorité, c’est admettre un ordre hiérarchisé du réel, qu’il soit fondé sur la tradition, la religion ou la science, peu importe.

Notons que l’on ne trouve nulle trace du concept d’autorité dans la philosophie politique grecque, qui définissait au contraire la cité comme "une communauté d’égaux en vue d’une vie qui soit potentiellement la meilleure" (Platon, Politique, 1328 b 35). Pour un Grec, la sphère publique — espace de liberté et d’égalité — s’opposait frontalement à la sphère domestique — lieu de nécessité vitale et de domination. Il ne serait pas venu à l’esprit d’Aristote de déplorer la crise de l’autorité sur l’Agora. Si les citoyens étaient strictement égaux sur la place publique, le chef de famille régnait en maître sur ses enfants, sa femme et ses esclaves. La République de Platon affronte alors un problème qui n’est pas si éloigné de notre situation actuelle : comment faire entendre raison à un peuple libre ? Lui imposer des mesures pour son bien, c’est le traiter comme un enfant, et confondre l’espace public avec la sphère domestique. Laisser libre court à l’opinion, c’est prendre le risque de voir la cité sombrer dans la tyrannie des désirs individuels, puis dans la tyrannie tout court. La seule manière de résoudre le problème serait de régner par la raison, de contraindre la volonté des foules au même titre que la vérité est contraignante pour l’esprit humain. Platon ne se fait pourtant pas d’illusion sur le sort qui attend celui qui oserait dire certaines vérités aux foules. Comme le montre bien la conclusion de la célèbre allégorie de la caverne : "Ne crois-tu pas que, s’ils pouvaient de quelque manière le tenir en leurs mains et le mettre à mort, ils le mettraient à mort, en effet ?"

Un monde à transmettre

Si le philosophe-roi finit tôt ou tard par être assassiné, n’y a-t-il donc nulle issue à l’éternelle alternative entre chaos et domination ? S’il y en a une, affirme Arendt, elle réside dans le concept d’autorité, qui a précisément fait défaut à Platon et ses successeurs (Aristote compris). L’autorité, affirme-t-elle, n’est rien moins que la charnière entre la philosophie et la politique. Elle a pour enjeu "l’applicabilité des idées", la capacité à transformer la connaissance en puissance d’action. J’ai autorité sur mes enfants ou mes élèves, non parce que je possède le pouvoir de leur nuire, mais parce que je sais ce qu’ils ignorent, parce que je les précède en ce monde, et leur en garantit l’accès. L’autorité n’est pas d’abord liée au pouvoir, mais à la culture : nous possédons une autorité dans la stricte mesure où nous avons un monde à transmettre, c’est-à-dire l’ensemble des savoirs, des savoir-faire, des traditions et des expériences qui structurent nos relations sociales. Sans monde à transmettre, toute autorité perd son fondement.

Davantage de justice

Voilà, je crois, la racine de la crise, très profonde, que nous traversons. Qu’il s’agisse des lycéens ou des Gilets jaunes, nul ne reconnaît plus l’autorité de l’État, ni peut-être des adultes et des figures de l’autorité en général, parce que nous avons failli dans notre devoir de transmission. Quel fils peut respecter l’autorité d’un père qui ne lui lègue que des dettes, une maison en ruine, un avenir plus sombre que celui de ses aïeux ? Deux puissances donnent à l’autorité sa force : horizontalement, la continuité des générations assure la sécurité et la pérennité du monde ; verticalement, la puissance de la vérité s’impose aux volontés et donne un sens à l’effort.