Comment protéger son enfant de la polarisation du débat politique ?

Les enfants ne sont pas épargnés par les tensions qui traversent actuellement la société. Comment les protéger de l’extrême polarisation qui anime le débat public ? Comment les éduquer pour les aider, plus tard, à respecter ceux qui ne partagent pas leurs opinions ?

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Imprimer l'article Partager sur :

La séquence virale du petit Marcel, 8 ans, interviewé par une journaliste de France Info lors de la manifestation du 7 novembre à Paris et tenant des propos insultants vis-à-vis d’Emmanuel Macron et de la police sous l’œil impassible de son père, ne démontre que trop bien la porosité des enfants aux idées politiques que soutiennent leurs parents, les médias qu’ils écoutent ou les influenceurs qu’ils suivent sur les réseaux sociaux. Quand bien même des parents voudraient protéger leur enfant face à la polarisation extrêmement forte que suscite actuellement le débat politique, en n’en parlant pas et en éteignant la télévision, un enfant ne pourrait ignorer les graffitis qui salissent les murs, les conversations dans la cour de récréation ou encore les vidéos qui circulent massivement sur les réseaux sociaux.

Les enfants sont en effet exposés de plus en plus tôt, et souvent bien malgré eux, aux tensions qui traversent la société. Et lorsque le débat public se transforme en affrontements violents et incessants, difficile pour un enfant de trouver ses repères. "À 8 ans, un enfant est tout à fait capable de comprendre certaines injustices, d'avoir une opinion et de poser des questions. Mais ses capacités de raisonnement abstrait, de prise de recul et de compréhension des enjeux complexes sont encore en construction", explique Nadège Larcher, psychologue et psychothérapeute, cofondatrice de l’Atelier des parents. C’est là que réside la responsabilité des parents : préserver au maximum le temps de l’enfance, être vigilant à ses propres paroles et réactions, et apprendre à son enfant à respecter les autres pour que demain, il sache se mettre au service du bien commun.

Laisser son enfant être un enfant

Les questions d’ordre politique s’invitent de plus en plus tôt dans les conversations des enfants. La société d’aujourd’hui est marquée par une frontière de plus en plus poreuse entre le monde des adultes et celui des enfants. Nombreux sont les parents qui impliquent leurs enfants dans leurs activités et leurs conversations, jusqu’à partager des discussions qui devraient être réservées aux adultes. Ainsi, certains enfants entendent très tôt, à la maison, des discours anxieux sur l'avenir du pays, les divisions de la société ou les menaces qui pèseraient sur leur avenir. Et quand ce ne sont pas les parents qui véhiculent des sujets politiques, les réseaux sociaux s’en chargent.

Or un enfant n'a pas à porter les combats politiques des adultes. "À 8 ans, un enfant a besoin de jouer, d'explorer et de vivre des préoccupations de son âge", souligne Nadège Larcher. "Ce qui est frappant dans cette polémique, c'est notre tendance à adultifier les enfants : on juge cet enfant comme s'il était un adulte. Certains voient dans Marcel un petit militant doté d'une conscience politique exceptionnelle, d'autres le jugent comme s'il était un adulte pleinement responsable de ses paroles. Mais à 8 ans, on n'a ni les capacités cognitives ni le recul d'un adulte."

Veiller à la manière dont on réagit aux opinions différentes

La famille est le premier lieu où l'enfant est témoin de l’accueil que ses parents réservent aux opinions différentes des leurs. Il observe la manière dont ils parlent des responsables politiques, comment ils réagissent à une information qui les contrarie, comment ils considèrent des personnes qui ne pensent pas comme eux. Dans ces situations, le rôle des parents n’est-il pas de montrer qu'un désaccord peut être exprimé sans haine ? Un argument défendu sans agressivité ? Une conviction assénée avec fermeté mais sans mépris vis-à-vis de son interlocuteur ?

«Montrons à nos enfants que l'on peut défendre fermement ses idées sans mépriser les personnes qui ne les partagent pas.»

Pour Nadège Larcher, il est important de faire la différence entre partager ses convictions et les présenter comme des vérités absolues. "On peut dire : "Moi, je pense ceci, parce que…" plutôt que "Tous ceux qui pensent autrement sont des idiots"", précise-t-elle. "Surtout, montrons à nos enfants que l'on peut défendre fermement ses idées sans mépriser les personnes qui ne les partagent pas. Les enfants apprennent davantage de notre manière de débattre que de nos discours sur le respect. Mais cela pose alors la question fondamentale de l’attitude de l’adulte : est-il prêt lui même à un tel débat, à faire preuve d’empathie envers des personnes d’opinions différentes ?"

Cela ne signifie pas taire ses convictions, mais les exprimer sans violence, avec le respect dû à toute personne humaine en raison de sa "dignité incomparable et inaliénable", comme le soutient la Doctrine Sociale de l’Église. Cela suppose un travail sur soi et une certaine honnêteté intellectuelle : veiller au ton employé, ne pas laisser les conversations politiques dégénérer en disputes permanentes, reconnaître que certains sujets sont complexes...

Apprendre à son enfant à vérifier les faits

La polarisation se nourrit bien souvent de caricatures, de propos sortis de leur contexte, de vidéos trompeuses, publiés pour déclencher des réactions immédiates. Une vidéo impressionnante, une formule choc ou un commentaire virulent peuvent susciter une indignation avant même que l'on ait pris le temps de vérifier ce qui s'est réellement passé.

L’éducation aux médias devient un enjeu familial important. Face à une information, les parents peuvent inviter leur enfant à se poser quelques questions simples : qui parle ? S'agit-il d'un fait vérifiable ou d'une opinion ? D'où vient cette image ou cette vidéo ? Que manque-t-il pour comprendre la situation ? Aujourd’hui, l’information joue beaucoup sur l’émotion. C’est ce qui fait grimper les audiences. Il est donc utile de rappeler à son enfant qu'une émotion, même forte, ne suffit pas à établir la vérité. Une information peut mettre en colère, inquiéter ou enthousiasmer, cela ne dispense pas de prendre du recul.

Garder ses angoisses pour soi

Le climat social et politique inquiète, à juste titre, bon nombre de nos contemporains. La tentation est grande d'en parler devant ses enfants. Mais ceux-ci ne disposent pas toujours du recul nécessaire pour relativiser les propos entendus. Une conversation alarmiste peut leur donner le sentiment que leur avenir est menacé ou que le monde dans lequel ils vivent est devenu hostile. Il est bon de distinguer ce qui relève d'une inquiétude d'adulte de ce dont un enfant a besoin pour comprendre la situation. "À 8 ans, un enfant peut s'approprier sincèrement les convictions de ses parents sans disposer encore de toutes les capacités cognitives nécessaires pour les questionner ou les nuancer", souligne la psychologue. "Le risque, c'est de lui transmettre nos inquiétudes sans lui donner les moyens cognitifs de les comprendre ou de les relativiser. Il ne s'agit donc pas de le tenir à l'écart du monde, mais de lui présenter les choses à hauteur d'enfant, sans lui faire porter nos angoisses ou nos responsabilités d'adultes."

On peut reconnaître qu'une période est tendue, tout en lui rappelant que les institutions continuent à agir au quotidien. Il est également précieux de préserver des espaces où l'actualité n'a pas sa place : les repas, les jeux, les activités partagées ou les temps de prière avec des tout-petits.

Donner le goût du bien commun plutôt que celui de l'affrontement

L'éducation à la vie politique prend racine dans l'attention portée aux autres, le sens de la responsabilité et le souci du bien commun. Pour un enfant, cela peut passer par des gestes simples : participer à une action solidaire, prendre soin d'un voisin âgé, s'engager dans une association, respecter les règles de la vie en société.