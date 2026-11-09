À quoi mesure-t-on le progrès ? La réponse percutante de Léon XIV

À quoi mesure-t-on le progrès d’une nation ? À l’accueil qu’elle réserve aux plus fragiles, répond avec force le pape Léon XIV. En visite dans un centre accueillant des personnes lourdement handicapées en Argentine, le Pape a lancé ce 9 novembre un vibrant appel à la dignité, à l’inclusion et à la solidarité, dans un contexte de recul des aides publiques.

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Pour son quatrième jour de voyage en Amérique Latine, le pape Léon XIV a tenu à envoyer un message fort contre l'exclusion. Alors qu'il visitait un centre médico-social non loin de Buenos Aires en Argentine, ce lundi 9 novembre, le Pape a rappelé que c'est à la façon dont une société traite les plus fragiles qu'elle fait preuve de courage et de force. Ce centre, nommé le Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, est une vaste institution médico-sociale fondée en 1935 à une trentaine de kilomètres de la capitale argentine.

Selon le Pape, le progrès d’une nation se mesure ainsi "à l’accueil qu’elle sait réserver à toutes les personnes en situation de handicap". Une déclaration d'autant plus forte qu'elle intervient alors que le gouvernement argentin a nettement baissé les financements publics venant en aide aux établissements prenant en charge les personnes handicapées. "Il existe des lieux — comme ce foyer — où la charité […] se reconnaît dans chaque geste, chaque visage, chaque sourire", s’est notamment réjoui Léon XIV. Il a rendu hommage à saint Luigi Orione, fondateur de ce centre, qui était "animé par l’amour pour les personnes les plus fragiles de la société souvent ignorées et livrées à leur sort".

Dignité et intégration

Le Cottolengo de Claypole héberge des résidents aux handicaps lourds neurologiques ou psychomoteurs. Ce complexe accueille plus de 400 personnes en situation de handicap et emploie environ 370 salariés. Les valeurs "de dignité, d'intégration et d'amitié" de lieux comme le Cottolengo "ont beaucoup à apporter à nos sociétés, souvent guidées uniquement par la recherche de la réussite économique ou le culte de l'apparence physique", a notamment déclaré Léon XIV.