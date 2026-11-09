À Buenos Aires, la plus grande messe du pontificat de Léon XIV

Devant 2,5 millions de fidèles réunis à Buenos Aires, Léon XIV a célébré une messe historique ce 9 novembre, marquant la première visite d’un pape en Argentine depuis 39 ans. Dans une foule venue de tout le pays et d’Amérique latine, émotion, ferveur et hommage au pape François ont rythmé ce rendez-vous majeur pour l’Église argentine.

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Selon les autorités, environ 2,5 millions de personnes ont assisté à la messe célébrée par Léon XIV au "Monumento de los Españoles", ce 9 novembre 2026. Il s’agit donc de la plus importante célébration célébrée par le pontife américano-péruvien depuis le début de son pontificat. I.MEDIA a recueilli des témoignages dans la foule.

Des fidèles de toute l’agglomération de Buenos Aires - parmi lesquels le président Javier Milei en personne, pourtant détaché de la foi catholique -, mais aussi de toute l’Argentine et des pays voisins, s’étaient rassemblés à l’occasion de ce premier événement de la première visite d’un pape en Argentine depuis 39 ans. Des drapeaux argentins par milliers mais aussi paraguayens, brésiliens, boliviens, colombiens ou encore péruviens étaient visibles dans la foule.

TIZIANA FABI | AFP

Analia, venue d’une ville située à une cinquantaine de kilomètres de Buenos Aires, est venue assister à cette messe avec sa fille Karen. "Je suis très émue en tant que catholique, et cette visite du pape c’est comme le représentant de Dieu qui vient sur notre terre pour nous visiter", assure-t-elle. "Beaucoup de tranquillité, une union entre les personnes, beaucoup de joie", c'est ainsi qu'elle ressent l'atmosphère dans cette foule qui s'étend à perte de vue. "Ces gens qui auraient pu rester tranquillement chez eux ont fait l’effort de venir, malgré tous leurs problèmes, leur fatigue, leur difficulté à marcher... Mais cette première visite d’un pape en Argentine depuis 40 ans nous donne beaucoup de joie !"

"Dieu reste proche de l’Argentine"

Romulo et Loli, un couple de retraités, sont venus de Tigre, dans l’agglomération de Buenos Aires. "Nous espérons que le pape va offrir son message de paix, pour l’Argentine et pour le monde entier, et nous rendre saints", expliquent-ils de leur côté.

Quelques instants avant la messe, les applaudissements et des larmes sont apparus dans la foule lorsque des images de l’élection du pape François ont été diffusées sur les écrans géants, ainsi que des images d’archives de son action à Buenos Aires. "Nous aurions beaucoup aimé que notre pape François puisse venir, mais le pauvre, il n’a pas pu pour des raisons politiques que nous pouvons comprendre. Mais Léon vient ici en portant le même message que François, c’est la pleine continuité !", assure Loli.

"Cette visite du pape est un moment très important pour l’Argentine et pour le monde entier ! Le monde entier a les yeux fixés sur notre pays".

Le couple s'enthousiasme : "Il y a beaucoup de joie, beaucoup de jeunes ici, même si on dit parfois que les jeunes viennent moins souvent à l’Église. En réalité, Dieu reste très proche de l’Argentine ! Nos deux filles viennent de se marier, l’une d’entre elles est enceinte. Les mouvements de jeunes sont très présents dans les paroisses. Cela nous donne beaucoup d’espérance !"

Gustavo, qui habite à Buenos Aires, est venu à la messe avec ses deux filles Chiara et Elvira, et son épouse Monica. "Cette visite du pape est un moment très important pour l’Argentine et pour le monde entier ! Le monde entier a les yeux fixés sur notre pays". Lui aussi voit dans cette visite une occasion de rendre hommage au pape François. "Nous avons eu la chance d’avoir un pape argentin pendant 12 ans, qui certes n’est pas venu ici, mais maintenant nous avons beaucoup de chance d’avoir un pape en Argentine, c’est une nouvelle bénédiction pour tout notre peuple !"