Pas le temps de faire du sport ? Voici trois exercices à pratiquer même au bureau

Entre les journées de travail, les obligations familiales et les mille choses à gérer au quotidien, difficile de trouver du temps pour faire du sport. Pourtant, rester assis pendant des heures n'est pas sans conséquence pour le corps. Et si quelques mouvements simples, réalisables au bureau, suffisaient déjà à lui faire du bien ?

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Huit heures derrière un écran, des réunions qui s'enchaînent, une pause déjeuner parfois expédiée devant l'ordinateur… Et le soir, entre les courses, les devoirs des enfants et les tâches domestiques, difficile de trouver l'énergie pour enfiler ses baskets ou faire un cours de pilate. Résultat : les heures passées en position assise s'accumulent, et le corps finit par en pâtir. Nuque raide, épaules tendues, douleurs lombaires… Autant de petits maux qui peuvent progressivement s'installer dans le quotidien.

"Un corps qui bouge, c'est un corps qui vit. L'humain est fait pour être en mouvement", rappelle Margaux Magnée, kinésithérapeute, ancienne sportive de haut niveau et auteur de Libérez-vous de vos douleurs !, paru le 30 septembre 2026 aux éditions Albin Michel. À force de rester assis, le corps perd peu à peu certaines de ses capacités. Les muscles sont moins sollicités, les articulations moins mobilisées et les mouvements deviennent plus limités. "Plus vous allez être sédentaire, plus vous allez utiliser toujours les mêmes amplitudes des mêmes articulations qui vont être minimes", explique Margaux Magnée. Autrement dit, le corps s'habitue aux mouvements qu'on lui demande… mais aussi à ceux qu'on ne lui demande plus. Se baisser, se redresser ou simplement lever les bras pour attraper un objet en hauteur peut alors devenir moins naturel. À terme, ce manque de mobilité et de sollicitation musculaire peut favoriser l'apparition de tensions et de douleurs, notamment au niveau des cervicales, des épaules et des lombaires. Et les effets des journées bien remplies ne s'arrêtent pas là. Le stress peut lui aussi se loger dans le corps, en particulier dans les épaules, le cou et la mâchoire. Faut-il pour autant s'imposer une séance de sport quotidienne pour échapper à ces désagréments ? Pas nécessairement. Sans remplacer les bienfaits d'une activité physique régulière, de petites pauses actives peuvent déjà permettre de rompre avec l'immobilité.

"L'essentiel est de choisir des mouvements adaptés à ses besoins. Car si certains ressentent surtout des tensions dans la nuque et les épaules, d'autres souffrent davantage du bas du dos", note la spécialiste, qui recommande notamment de profiter de ces pauses pour se lever, s'étirer et retrouver une posture opposée à celle que l'on adopte devant son écran. "Il peut aussi être utile de troquer la chaise contre un ballon ergonomique. Il permet de varier les positions au cours de la journée et faire fonctionner en permanence le bassin". Une façon simple de redonner au corps la possibilité de bouger, sans bouleverser son emploi du temps. Et pour aller plus loin, l'experte conseille aussi quelques exercices faciles à réaliser, même au bureau, pour prendre soin de son corps au fil de la journée.

1 Étirer le carré des lombes

Ed. Albin Michel

Rester assis pendant de longues heures peut favoriser les tensions dans le bas du dos. "On perd de la mobilité, on perd du muscle", rappelle Margaux Magnée. Pour y remédier, la kinésithérapeute recommande de se lever régulièrement et de réaliser des étirements adaptés. L'étirement du carré des lombes permet notamment de mobiliser cette zone souvent mise à rude épreuve par la position assise.

Comment réaliser cet exercice ? S'asseoir sur une chaise et saisir son bord avec la main du côté opposé à la douleur. Lever l'autre bras au-dessus de la tête.

Incliner le dos du côté opposé à la douleur afin d'étirer le bas du dos du côté douloureux.

À l'expiration, accentuer doucement l'étirement en appuyant la fesse du côté douloureux contre la chaise et en allongeant le bras levé dans le prolongement du corps.

À l'inspiration, relâcher légèrement l'étirement, puis recommencer à l'expiration suivante en essayant d'aller un peu plus loin, sans forcer.

2 Mobiliser le nerf sciatique pour soulager les tensions

Ed. Albin Michel

La position assise prolongée peut accentuer certaines douleurs dans le bas du dos et les jambes, notamment en cas de sciatique. Cet exercice neurodynamique vise à favoriser la mobilité du nerf sciatique grâce à des mouvements doux et coordonnés de la tête et de la jambe.

Comment réaliser cet exercice ? S'asseoir sur une chaise, puis tendre la jambe du côté de la sciatique jusqu'à la placer à l'horizontale.

Incliner simultanément la tête vers l'arrière afin de relâcher la tension sur les structures nerveuses.

Plier ensuite le genou au maximum, tout en ramenant la tête vers l'avant, menton en direction de la poitrine.

Alterner doucement ces deux positions, sans à-coups et sans chercher à provoquer ou à accentuer la douleur.

3 Détendre sa mâchoire pour évacuer les tensions

Ed. Albin Michel

Le stress du quotidien peut aussi avoir des répercussions sur la mâchoire. "Le fait d'avoir les mâchoires crispées va créer des douleurs qui peuvent avoir une incidence aussi sur les cervicales", explique Margaux Magnée. Un petit massage du masséter - le muscle présent à l’angle de la mâchoire qui est visible et perceptible à la contraction quand on serre les dents (il y en deux, un à droite et un à gauche) - permet alors de prendre conscience de ces crispations et d'aider à relâcher les tensions accumulées.