« Mon handicap est mon moteur » : la leçon de vie de François Marien

Né sans avant-bras, François Marien, entrepreneur belge de 40 ans, a appris à faire de ses épreuves une force. Pour Aleteia, il revient sur son parcours et dévoile son projet de restaurant placé sous le signe de l'inclusion et du partage.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Imprimer l'article Partager sur :

"Si on ne m'ouvre pas la porte, je passerai par la fenêtre." Né sans avant-bras, François Marien a appris très tôt à ne pas laisser les préjugés décider de son avenir. Entre la perte de sa famille biologique, les moqueries liées à son handicap et les obstacles professionnels, il a fait de chaque difficulté une occasion d'avancer. Aujourd'hui à la tête de deux agences, l'une spécialisée dans la communication, l'autre dans le conseil, l'entrepreneur belge de 40 ans entend transmettre son expérience aux plus jeunes et faire de l'inclusion une réalité.

Pour comprendre la force de caractère de François Marien, il faut revenir sur les premières années de sa vie. Né au Rwanda, il y grandit jusqu'à l'âge de 4 ans, avant que le génocide ne lui arrache sa famille biologique. Alors qu'il doit lui-même faire face à d'importants problèmes de santé, son arrivée en Belgique pour y recevoir les soins nécessaires lui sauve la vie. Il y est ensuite adopté et grandit auprès de sa famille adoptive, qui lui offre un cadre aimant et bienveillant pour se construire.

Aujourd'hui, l'entrepreneur de 40 ans parle volontiers de ses "deux familles". Malgré l'absence de souvenirs de sa famille biologique, l'entrepreneur conserve un lien particulier avec elle. "Je vis à fond la vie tous les jours en me disant que ma famille biologique, là-haut, me regarde. J'essaie de vivre à 200% pour eux." À cette pensée s'ajoute une profonde reconnaissance envers ses parents adoptifs. "Ma famille belge m'a éduqué, m'a nourri, a fait l'homme que je suis aujourd'hui", confie-t-il avec gratitude.

Une différence assumée

Grandir avec un handicap n'a pas été simple. À l'adolescence, François Marien doit faire face aux moqueries de certains camarades, mais aussi au regard parfois blessant des adultes. "Quand vous prenez des remarques sur votre handicap, ça fait mal, ça fait très mal", raconte le quadragénaire. Plus tard, les préjugés se manifestent également dans le monde professionnel.

"Si je ne me suis pas effondré, si je ne suis pas tombé, c'est parce que j'ai cru en moi".

Des expériences douloureuses qui auraient pu entamer sa confiance en lui. Pourtant, François Marien refuse de se laisser enfermer dans le regard des autres. Vers 16 ans, le jeune homme prend conscience qu'il veut être maître de sa propre identité. "J'ai voulu être quelqu'un de différent, mais que ce soit moi qui le choisisse. Je ne voulais pas que la société me dise que j'étais différent parce que j'étais handicapé", explique-t-il.

Peu à peu, il apprend ainsi à tirer parti de ce que les autres considèrent être une faiblesse. "J'ai transformé toutes ces choses négatives en positives parce que c'était ma façon à moi d'exister." Une philosophie qu'il résume en quelques mots, avec une conviction intacte. "Si je ne me suis pas effondré, si je ne suis pas tombé, c'est parce que j'ai cru en moi. […] Mon handicap est mon moteur", déclare fièrement le belge.

François commence à cuisiner lorsqu'il est adolescent, en cachette. François Marien

C'est aussi grâce à l'accompagnement de ses parents belges que François Marien apprend peu à peu à gagner en autonomie. Il se souvient notamment d'un conseil de sa mère, qui lui fait comprendre que, pour quitter le domicile familial, il devra d'abord être capable de se débrouiller seul. Un encouragement qui le pousse à relever un nouveau défi, celui d'apprendre les gestes du quotidien. "J'ai dû apprendre la vie. Et c'était ce déclic m’a permis de comprendre que je pouvais tout faire."

La cuisine, une école de l'autonomie et du partage

Adolescent, il commence donc à cuisiner en cachette, de peur de décevoir sa mère. L'année suivante, il prend son courage à deux mains et décide de lui en faire la surprise. "Je lui ai dit : Maman, assieds-toi, je m'occupe de tout. C'est moi qui vais cuisiner". Derrière cette première expérience se joue bien plus qu'un simple repas. Pour cet entrepreneur, c'est la preuve que son handicap ne définit pas les limites de ce qu'il peut accomplir.

Depuis, la cuisine est devenue l'une de ses grandes passions. Il aime observer le travail des chefs, reproduire leurs recettes chez lui et y apporter sa touche personnelle. Toutefois, au-delà des plats, c'est surtout ce que la cuisine permet de créer qui le passionne. "J'aime beaucoup cuisiner parce que la cuisine, c'est le partage des émotions, des moments, des gourmandises. C'est l'échange, c'est se parler."

Cette volonté de transmettre et de rassembler prend aujourd'hui une nouvelle forme. François nourrit un projet qui lui tient particulièrement à cœur, celui d'ouvrir un restaurant inclusif à l'horizon 2027. L'entrepreneur imagine ainsi un établissement ouvert à tous, avec une attention particulière portée aux personnes en situation de handicap. Équipements adaptés, nouvelles technologies pour faciliter l'accueil des personnes malvoyantes ou malentendantes, management inclusif et tarifs accessibles aux jeunes font partie des pistes qu'il souhaite explorer. "Ma vie est faite d'inclusion. Ce restaurant-là sera inclusif, tant dans le management que dans la proposition de l'offre de nourriture", affirme le passionné de cuisine. Plus qu'un établissement de restauration, il aimerait en faire un véritable laboratoire d'idées, une vitrine capable d'inspirer d'autres professionnels du secteur.

Car, au fond, c'est bien l'humain qui l'anime. Il aime les rencontres, les défis, mais aussi les petits gestes du quotidien. Accompagner une étudiante dans sa recherche d'emploi, sourire à un inconnu, tendre la main à quelqu'un qui en a besoin. Autant de choses qui lui procurent une joie profonde. "Je ne veux pas que les gens me fassent seulement des compliments sur mon parcours. Je veux aider."