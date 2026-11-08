Dans le mythique stade Centenario de Montevideo, le 7 novembre, Léon XIV s’est réjoui de voir que les catholiques uruguayens "persévèrent" malgré la progression de la sécularisation dans le pays. Au cours d’une veillée de prière qui achevait la deuxième journée de son voyage apostolique en Amérique du Sud, le pape s’est élevé contre l’idée que la foi puisse rester "confinée à la sphère privée, comme si elle n’avait rien à apporter à la vie en communauté".

Copier le lien Archiver l'article Imprimer l'article Partager sur :

Environ 70.000 personnes étaient réunies le 7 novembre au soir dans le stade Centenario à l'occasion de la veillée de prière avec le Pape. Une ambiance très chaleureuse régnait dans ce stade qui a été construit en vue de la première édition de la coupe du monde de football en 1930 et proclamé "monument du football mondial" par la FIFA. De nombreux jeunes étaient présents mais aussi des fidèles de toutes les générations, représentant toute la diversité de la société uruguayenne. Des drapeaux vénézuéliens, péruviens ou argentins témoignaient aussi du caractère multinational de Montevideo, dont la relative prospérité et stabilité attire de nombreux travailleurs venus du reste de l'Amérique latine.

La petite communauté catholique locale bénéficie aussi du renfort de religieux étrangers, comme sœur Mariel, religieuse de la congrégation argentine des sœurs adoratrices, venue au stade avec des jeunes du collège que sa congrégation administre en Uruguay. "En écoutant ce que le Pape veut nous dire, nous voulons comprendre ce que le Seigneur veut pour ce pays", a-t-elle confié à I.MEDIA, en voyant ce rassemblement comme "une occasion magnifique de partager la foi".

Cyprien Viet |

Les témoignages prononcés devant Léon XIV durant la veillée ont permis d'exprimer un regard d'espérance face aux défis de la société uruguayenne, dont les fragilités n'ont toutefois pas été éludées. La chute du nombre de mariages, la baisse de la natalité, la légalisation de l'avortement et de l'euthanasie, la hausse des suicides et des problèmes de santé mentale ont notamment été mentionnés.

Dans son discours, le Pape s’est attardé sur "la progression de la sécularisation", un phénomène que connaissent "beaucoup de communautés chrétiennes". L’Uruguay est considéré comme le pays le plus sécularisé du continent sud-américain, notamment en raison d'une laïcité proche du modèle français. Léon XIV a regretté de voir la foi ne plus être transmise "aussi naturellement qu’avant" et que le nombre de personnes indifférentes vis-à-vis de la religion "ne cesse d’augmenter". Les fidèles uruguayens "ont dû apprendre à vivre et à annoncer leur foi dans ce contexte", a-t-il noté. C’est pourquoi "leur expérience" peut être précieuse pour d’autres communautés dans le monde "qui commencent à découvrir […] ce que signifie être une minorité".

La petitesse n'est pas l'insignifiance

Le pontife s’est néanmoins réjoui que dans ces circonstances "certains persévèrent", donnant en exemple les parents "qui prient avec leurs enfants", les enseignants qui "s’efforcent de vivre et de témoigner de leur foi" ou encore les prêtres "qui parcourent de longues distances pour apporter les sacrements aux fidèles". Il a insisté pour que "nous n’assimilions pas la petitesse à l’insignifiance".

"Ne vous contentez pas d’une vie simplement correcte, ni d’une foi de routine qui se satisfait du strict nécessaire."

Avec énergie et fermeté, Léon XIV a dénoncé ceux qui souhaitent que la foi reste "confinée à la sphère privée, comme si elle n’avait rien à apporter à la vie en communauté". "Lorsque l’on prétend construire un monde sans Dieu, on court le risque de priver également l’homme de toute place", a mis en garde le Pape. "En vous voyant, le désir et la quête de Dieu peuvent s’éveiller" chez des personnes qui "n’ont pas mis les pieds dans une église" ou "qui ne savent même pas si elles croient en Dieu", a assuré Léon XIV. Pour cela, le Pape a encouragé les catholiques uruguayens à refléter la "lumière du Christ" dans leur vie.

Ne pas avoir peur du "pour toujours"

Le pontife américano-péruvien a livré un vibrant plaidoyer en faveur du mariage, encourageant les jeunes à "franchir le pas" et ne pas avoir peur du "pour toujours". Il a exhorté les couples mariés à agrandir leurs familles "même lorsque le monde vous dit qu’un enfant est un fardeau". Il a également appelé ceux qui sentent un appel à "tout quitter" pour "le sacerdoce ou la vie consacrée" à ne pas "ignorer cette voix". "Ne vous contentez pas d’une vie simplement correcte, ni d’une foi de routine qui se satisfait du strict nécessaire", a lancé le chef de l’Église catholique à son auditoire. Avec des intonations proches de celles de Jean-Paul II, il a exhorté chacun à ne pas se satisfaire de la "médiocrité" mais se donner "entièrement" pour le Christ, suscitant de vifs applaudissements,