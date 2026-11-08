Le vibrant appel des évêques de France aux soignants

"Demeurez fidèles au charisme qui vous guide pour accompagner et respecter la vie jusqu’au bout" : tel est le message adressé par les évêques de France aux établissements de santé d’inspiration catholique, le 8 novembre, à l’occasion de la clôture de leur Assemblée plénière à Lourdes. Alors que la loi sur l’aide à mourir devrait entrer en vigueur début 2027, ils invitent les soignants à poursuivre leur mission auprès des personnes malades et vulnérables.

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"Nous voulons vous soutenir et vous encourager." C'est le message adressé par les évêques de France aux responsables et aux équipes des établissements de santé d'inspiration catholique, dans une lettre publiée le 8 novembre, à l'issue de leur Assemblée plénière d'automne à Lourdes qui s’est déroulée du 3 au 8 novembre. Alors que la loi sur l'aide à mourir devrait entrer en application dès janvier 2027, les évêques ont tenu à rappeler leur opposition à l'euthanasie et au suicide assisté, estimant que la loi sur l'aide à mourir marque une "rupture grave" avec une tradition du soin dont la vocation est de soulager la souffrance et d'accompagner chaque personne jusqu'au terme naturel de sa vie. "Nous vous invitons à continuer le magnifique et exigeant travail d’accompagnement des personnes malades en fin de vie, en vous appuyant sur votre expérience et sur les ressources de la loi sur le développement des soins palliatifs, votée fin mai à la quasi-unanimité."

Un document doctrinal et pastoral attendu en 2027

Reprenant les paroles du pape Léon XIV prononcées lors de sa visite en France, ils assurent également les établissements catholiques de leur soutien dans leurs recherches et leur créativité afin de "demeurer fidèles au charisme qui [les] guide pour accompagner et respecter la vie jusqu’au bout, tout en luttant contre la douleur et en portant attention aux familles." Mais cet encouragement s'accompagne aussi d'une invitation à se préparer concrètement à l'entrée en vigueur de la loi. "Il est important de vous préparer sur le plan institutionnel et juridique à bénéficier de la réserve émise par le Conseil constitutionnel qui vous permettra de refuser un acte "d’aide à mourir" dans vos établissements. Il est donc urgent que votre dispositif juridique et administratif soit mis à jour (chartes, statuts, règlements intérieurs…)", écrivent-t-il dans leur lettre, soulignant qu’en Belgique, une forme de clause d’établissement prévue par la loi de 2002 a été supprimée en 2020. "Un des arguments a été la mauvaise gestion de cette clause d’établissement. Ce point est donc à traiter avec rigueur et compétence."