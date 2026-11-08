Un Polonais de 24 ans a ouvert le feu sur des passants le 7 novembre à Cracovie, faisant six morts et une quinzaine de blessés. Face à ce drame, l’Église polonaise appelle à la prière et à l’unité. "La haine ne peut avoir le dernier mot", a rappelé le cardinal Grzegorz Rys, archevêque de Cracovie, invitant les fidèles à garder l’espérance face à la violence.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Imprimer l'article Partager sur :

La ville de Cracovie, vitrine touristique de la Pologne, a été frappée par une violente attaque à l’arme à feu le samedi 7 novembre. Un homme de 24 ans a ouvert le feu dans l’après-midi sur la célèbre place du marché, à quelques pas de la basilique Sainte-Marie. À bord de sa voiture, il s’est mis à tirer "au hasard", sur des passants selon un porte-parole de la police. Quatre femmes et deux hommes ont été tués, et quinze personnes blessées ont été hospitalisés, selon le ministre de l'Intérieur, Marcin Kierwinski. Un acte qualifié de "terrorisme" par le Premier ministre Donald Tusk, qui a confirmé l’ouverture d’une enquête.

Le tireur a été blessé lors de son arrestation et a été hospitalisé. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent un policier tirant à plusieurs reprises et à courte distance sur un homme en tenue militaire, masqué et casqué, muni d'un fusil semi-automatique AR-15. D'autres armes et une grande quantité de munitions ont été découvertes dans sa voiture, a déclaré Katarzyna Cislo, de la police de Cracovie, sur la chaîne d'information TVN24. Selon le ministre de l'Intérieur, Marcin Kierwinski, "tout porte à croire qu'il avait des opinions très, très radicales". "Tout indique qu'il était fasciné par des idéologies d'extrême droite. Même si cela devra encore être vérifié", a-t-il affirmé. À son domicile, les policiers ont en outre découvert trois corps, deux femmes et un homme, probablement ses parents et sa sœur.

La Pologne, où les fusillades mortelles sont rares, marquera deux jours de deuil national les 8 et 9 novembre. "En Pologne, nous n'avons pas connu de cas de terrorisme aussi radicaux, car c'est bien ainsi qu'il faut nommer cet atroce attentat contre la vie des gens ici, à Cracovie", a déclaré Donald Tusk lors d'une conférence de presse sur place, tandis que le président Karol Nawrocki a exprimé ses condoléances aux victimes et sa solidarité envers leurs familles.

L’Église appelle à rester unis face à la haine

Le drame a suscité de nombreuses réactions dont celle de l’Eglise polonaise. "La violence, l'agression et la haine nous ont une fois de plus frappés d'une manière qui transcende toutes les frontières", a déclaré le cardinal Grzegorz Rys, archevêque métropolitain de Cracovie, dans un message publié sur le site de l'archidiocèse. "Nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas rester indifférents en ces temps difficiles. Nous voulons, nous avons besoin et nous devons être ENSEMBLE", a encore écrit le cardinal demandant aux curés des personnes concernées d’"être proches" de leurs fidèles, en leur apportant toute l’aide possible. "Notre foi nous assure de ne jamais être impuissants, même face aux plus grandes épreuves. Là où, humainement, nous nous sentons démunis, affaiblis et terrifiés par l'audace du mal, notre faiblesse fait appel à la puissance de Dieu et à l'espérance fondée sur lui, que la haine n'a pas et ne peut avoir le dernier mot", a ajouté le cardinal Rys, invitant les fidèles à se rassembler dimanche 8 novembre, à 16 heures, dans la basilique Sainte-Marie, sur la place du Marché, pour une célébration eucharistique en mémoire des victimes et pour la guérison des blessés.

À la douleur de l’Église de Cracovie s’ajoute celle de l’ensemble de l’épiscopat polonais, dont le président, l’archevêque Tadeusz Wojda, a exprimé sa profonde consternation face à ce qui s’est passé. "J'adresse mes prières à toutes les victimes de cet acte d'une brutalité exceptionnelle. Que Dieu accorde le repos éternel aux défunts et la grâce de la guérison à ceux qui sont encore hospitalisés. J'adresse également mes prières aux familles des blessés, aux médecins qui les soignent et aux services qui s'efforcent actuellement de rétablir l'ordre dans la région. Je suis de tout cœur avec vous et je prie pour vous", a-t-il écrit dans un communiqué.