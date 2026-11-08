Jakub Kulik, le héros de Cracovie qui a neutralisé le tireur malgré ses blessures

Touché par les balles du terroriste qui a semé la mort à Cracovie, samedi 7 novembre, le policier polonais Jakub Kulik a trouvé la force de se relever et de neutraliser l'assaillant. Alors qu'il lutte désormais pour sa vie à l'hôpital, son courage bouleverse le monde entier.

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Il a risqué sa vie pour en sauver d'autres. En quelques secondes, Jakub Kulik est devenu un héros aux yeux du monde entier. Alors qu'un homme armé ouvrait le feu sur des passants samedi 7 novembre dans le centre de Cracovie, faisant six morts et quinze blessés, ce policier n'a pas hésité à affronter le danger. Malgré plusieurs blessures par balles, il est parvenu à neutraliser le tireur, mettant ainsi un terme à une attaque qui aurait pu faire encore davantage de victimes. Un acte de bravoure qui suscite une immense émotion dans une Pologne endeuillée, où deux jours de deuil national ont été décrétés les 8 et 9 novembre.

Un ultime sursaut de courage et de sacrifice

Les images de son intervention, largement relayées sur les réseaux sociaux, sont saisissantes. Après avoir semé la mort dans les rues de Cracovie, le terroriste, âgé de 24 ans, prend la fuite à bord de son véhicule. Une course-poursuite s'engage, jusqu'à ce que le fuyard percute une autre voiture, mettant brutalement fin à son périple meurtrier. Quelques secondes plus tard, un véhicule de police arrive sur les lieux. À son bord, deux policiers : Jakub Kulik et Artur Morański. Armés de leurs pistolets semi-automatiques, ils sortent de leur véhicule. L'assaillant, vêtu d'une tenue militaire, le visage masqué et la tête protégée par un casque, surgit à son tour. Armé d'un fusil semi-automatique AR-15, il ouvre immédiatement le feu sur les deux hommes. Jakub Kulik est touché le premier, puis Artur Morański, qui parvient de toucher le tireur juste avant de s'effondrer à son tour. C'est alors que se produit un geste d'un courage extraordinaire. Malgré ses graves blessures, Jakub Kulik puise dans ses dernières forces pour se relever et faire face à l'assaillant. Il riposte avec son arme de service, tire à plusieurs reprises, pose un genou à terre, puis fait feu une dernière fois. Le terroriste est neutralisé. Mais la scène ne s'arrête pas là. Grièvement blessé, le policier reste encore quelques instants assis à proximité du tireur, comme pour s'assurer qu'il ne représente plus une menace. Puis ses forces l'abandonnent. Il vacille avant de s'effondrer sur le trottoir. Une scène bouleversante, devenue pour de nombreux Polonais le symbole d'un héroïsme exceptionnel.

Sans eux, le nombre de victimes du massacre d'aujourd'hui à Cracovie aurait été inimaginable. Un héroïsme sans limite.

Transporté en urgence à l'hôpital Narutowicz de Cracovie, Jakub Kulik présente trois graves blessures par balles. Son état est critique. Opéré, il demeure sous étroite surveillance médicale, tandis que les médecins poursuivent leurs efforts pour lui sauver la vie. Son collègue Artur Morański, également blessé lors de l'intervention, a lui aussi été hospitalisé et opéré. Tous deux dans un état critique ce dimanche 8 novembre, ils sont néanmoins sortis du coma selon le site polonais TVP.

Le parcours de Jakub Kulik éclaire aussi son courage. Avant de rejoindre les rangs de la police, le brigadier a servi au sein de la prestigieuse 6e brigade aéroportée de Cracovie, une unité d'élite de l'armée polonaise. Face à la gravité de son état, ses anciens frères d'armes ont lancé un appel poignant au don de sang. "Jakub est un héros qui a sauvé la vie d'autrui, et c'est maintenant lui qui a besoin d'aide", a écrit sa brigade sur Facebook, invitant militaires, familles et citoyens à se mobiliser pour lui venir en aide. Alors que des appels au don de sang et des collectes de soutien se multiplient, une immense chaîne de solidarité se forme autour de Jakub Kulik et de son collègue. Dans un pays meurtri par cette attaque, leur intervention apparaît comme une lumière au cœur de la tragédie.

"Toute la Pologne est avec vous"

L'émotion a rapidement dépassé les frontières de Cracovie. Sur les réseaux sociaux, des milliers d'internautes saluent le courage de ce policier qui, malgré ses blessures, a continué à accomplir son devoir jusqu'au bout. Les plus hautes autorités du pays ont également rendu hommage aux deux policiers.

"Ils ont probablement sauvé de nombreuses vies humaines, sans se soucier du risque de perdre la leur", a déclaré le Premier ministre polonais Donald Tusk, en évoquant les deux policiers blessés. "Toute la Pologne croise les doigts pour vous", a-t-il ajouté. Le ministre de la Justice, Waldemar Żurek, a lui aussi salué leur bravoure : "Sans eux, le nombre de victimes du massacre d'aujourd'hui à Cracovie aurait été inimaginable. Un héroïsme sans limite. Chapeau bas. Messieurs, toute la Pologne est avec vous."