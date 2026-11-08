Léon XIV a appelé les Uruguayens à ne pas "attendre que ceux qui se sont éloignés reviennent d’eux-mêmes" dans l’Église, dans son homélie devant la cathédrale-basilique de Florida, ce 8 novembre, troisième et dernier jour passé en Uruguay.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Imprimer l'article Partager sur :

Pour son dernier évènement public de son séjour en Uruguay, Léon XIV s’est rendu ce 8 novembre à Florida, ville située à une centaine de kilomètres de Montevideo, pour y célébrer une messe. Sur la route le menant à cette messe, Léon XIV s’est brièvement arrêté à la paroisse Santa Teresita de Juanico. Dans une rapide salutation adressée aux paroissiens, il a évoqué la "grande dévotion" que sa famille "et particulièrement [son] père" avait pour sainte Thérèse de Lisieux. Il a décrit cette brève halte comme un "moment de dévotion et d’action de grâce". Plus tard, environ 50.000 fidèles se sont réunis sous un ciel ensoleillé pour assister à la célébration présidée par le Pape sur la place de la cathédrale-basilique de la ville.

Parmi eux, le père Gaston se tient à la disposition des fidèles souhaitant se confesser avant l’arrivée du Pape. Ce prêtre argentin est en mission en Uruguay depuis un an et demi. "C’est un grand changement pour moi de servir dans un pays laïc, très différent de l’Argentine. C’est une expérience très intéressante dans une Église petite, pauvre, mais qui est profondément libre. Et ici, ce matin à Florida, la foi en Marie nous rassemble tous !" Maria Ines est venue de Montevideo avec sa fille, Lujàn, qui porte le nom du grand sanctuaire argentin dont la Vierge est vénérée dans toute la région. "C’est une immense émotion de recevoir le Pape ici, c’est spectaculaire, s'enthousiasme-t-elle ! Nous sommes très attachés à Marie en Uruguay". "C’est vrai que dans notre culture nous pouvons parfois être un peu froid ou distant quand il s’agit de parler du religieux, reconnaît-elle, mais il y a quelque chose qui se réveille ! Je crois que cette visite du Pape est une étape pour rechristianiser la société !"

Un hommage aux femmes qui ont discrètement transmis la foi

Dans son homélie, régulièrement interrompue par des applaudissements, Léon XIV a évoqué la Vierge des Trente-Trois, dont l’histoire est "liée à un moment décisif de l’histoire de l’Uruguay". "En 1825, ceux qui luttaient pour la liberté de cette terre se sont […] tournés vers Marie, afin de placer ce commencement sous sa protection", a-t-il raconté. C’est à cette date qu’une assemblée composée de trente-trois membres rédigea l’acte d’indépendance de l’Uruguay et qu’ils confièrent leurs espoirs de liberté à Marie, d’où son nom. Cette Vierge est fêtée ce dimanche.

"Ainsi, dès l’un des moments fondateurs de la patrie, l’Uruguay s’est trouvé intimement lié à une Mère", a rappelé le Pape. Depuis, "les générations se sont succédées" et le "rapport de nombreux Uruguayens" à la foi a changé, a-t-il reconnu. Malgré tout, Marie a continué d’accompagner "l’histoire de ce peuple", a souligné Léon XIV, avant de rendre hommage aux "femmes qui ont préservé la foi et l’ont transmise à leurs enfants". Le chef de l’Église catholique a cité les mères "qui ont mis sur les lèvres de leurs enfants les premiers mots de prière" et les grand-mères "qui ont rendu Dieu présent dans les choses ordinaires de la vie". "Dès les premiers temps de l’Église", la foi se cachait derrière "des noms de femmes", a-t-il expliqué. Aujourd’hui encore, "cette terre compte également des noms de femmes inscrits dans son histoire de foi", a remarqué le 267e pape. Il a alors cité sainte Marie-Françoise Rubatto, religieuse italienne missionnaire en Uruguay qui mourut au début du XXe siècle, ou encore les bienheureuses martyres Dolores et Consuelo Aguiar-Mella, "deux sœurs nées à Montevideo".

EITAN ABRAMOVICH | AFP

La majeure partie de cette histoire de la foi portée par les femmes "n’a pas été consignée dans les livres", a reconnu le pontife américano-péruvien. "Elle s’est transmise silencieusement de génération en génération, au sein des familles", a-t-il noté, remarquant que lorsque "l’on se demande d’où vient la foi que l’on porte en soi, c’est souvent le nom d’une femme en particulier qui vient à l’esprit". "À toutes ces femmes, je voudrais aujourd’hui dire merci", a lancé Léon XIV. Il a rendu hommage à celles qui ont maintenu un "chemin vers Dieu" en s’appuyant sur "une tradition familiale ancestrale" mais surtout à d’autres qui "ont dû soutenir cette foi au prix d’un effort plus grand, peut-être sans toujours trouver de compréhension ou de soutien au sein de leur propre foyer".

L'invitation à "faire un pas"

Léon XIV a reconnu que certaines portent "une peine bien concrète". "Vous avez appris à vos enfants à prier et, aujourd’hui, ces enfants ne prient plus, […] vous avez parlé de Dieu à vos petits-enfants et, aujourd’hui, vous ne savez pas si ces paroles ont laissé une trace", a-t-il énuméré. À ces femmes, Léon XIV a donné l’exemple de sainte Monique qui a "prié pendant des années pour un fils qui semblait s’éloigner de plus en plus de Dieu". Son fils est finalement devenu saint Augustin d’Hippone, docteur de l’Église et maître spirituel de l’actuel pontife. Il a ainsi encouragé les mères et les grands-mères : "ne vous lassez pas de transmettre la foi !"

Ne pas "attendre que ceux qui se sont éloignés reviennent d’eux-mêmes" dans l’Église.

Léon XIV s’est également adressé "aux hommes, aux pères et aux grands-pères" : "vos fils et petits-enfants ont besoin de voir que la foi occupe une place réelle dans la vie des hommes de votre famille". "Les jeunes ont besoin de vous voir prier", a-t-il poursuivi, assurant qu’"un fils apprend beaucoup en voyant que son père peut s’agenouiller devant Dieu sans se sentir moins homme pour autant". Il a également appelé les pères à "traiter leurs épouses avec respect", provoquant de vifs applaudissements.

"Uruguay, il faut se mettre en route", a finalement lancé le pontife à son auditoire. Il a exhorté les catholiques du pays à ne pas "attendre que ceux qui se sont éloignés reviennent d’eux-mêmes" dans l’Église. Léon XIV les a encouragés à "rentrer à nouveau dans les maisons, aller à la rencontre des personnes, écouter leurs questions et leur apporter le Christ". Il a invité chacun "à faire un pas" vers une personne de son entourage "qui a cessé de croire il y a longtemps ou qui n’a jamais eu près de lui une personne pour lui parler de Dieu".