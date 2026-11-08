Hobi et Cobi, deux mascottes pleines d’espérance et de courage pour les JMJ 2027

Un tigre et un lion pour incarner l'espérance et le courage ! À neuf mois des JMJ de Séoul, les organisateurs ont dévoilé le 5 novembre, les deux mascottes officielles de l'événement. Baptisées Hobi et Cobi, elles accompagneront les centaines de milliers de jeunes attendus en Corée du Sud du 3 au 8 août 2027.

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Avec leurs grands yeux, leurs traits enfantins et leurs bouilles attendrissantes, Hobi et Cobi ne devraient pas passer inaperçus ! Les deux mascottes officielles des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Séoul 2027 ont été présentées le 5 novembre, lors d'une conférence de presse organisée au centre culturel de la cathédrale de Myeongdong, dans la capitale sud-coréenne. À neuf mois du rassemblement prévu du 3 au 8 août 2027, leur histoire reprend le mot d'ordre de ces JMJ : prendre courage.

Leurs prénoms n'ont d'ailleurs pas été choisis au hasard. Hobi est la contraction des mots anglais hope ("espérance") et buddy ("copain"). Cobi, quant à lui, associe courage et buddy. L'un est donc un "ami plein d'espérance", l'autre un "ami courageux". Deux compagnons qui entendent inviter les jeunes à oser aller à la rencontre des autres.

Deux compagnons sur le chemin de l'espérance

Avec son caractère joyeux et extraverti, Hobi est celui qui voit toujours les possibilités avant les obstacles. Ce tigre représente la Corée du Sud, pays hôte des prochaines JMJ, et puise son inspiration dans la culture traditionnelle coréenne. Un choix loin d'être anodin : figure familière des contes et de l'art populaire du pays, le tigre avait déjà été choisi pour représenter les Jeux olympiques de Séoul en 1988, avec Hodori, puis ceux de PyeongChang en 2018, avec Soohorang.

À ses côtés, Cobi, un lion à la crinière généreuse, symbolise l'Église universelle et la force de la foi. Mais derrière son allure rassurante se cache une histoire touchante. Autrefois timide et complexé par les taches de rousseur sur son museau, Cobi préférait fuir les difficultés plutôt que de les affronter. C'est dans la prière qu'il a découvert que le véritable courage ne venait pas seulement de lui-même, mais aussi de la force reçue de Dieu. Désormais, il n'hésite plus à faire le premier pas vers les autres et assume pleinement ses différences.

JMJ de Séoul

Les organisateurs ont également imaginé une histoire pour raconter la rencontre des deux personnages. Tandis que Hobi vit à l'Est et Cobi à l'Ouest, un jour, chacun aperçoit une mystérieuse lumière qui attire vers Séoul des jeunes de toutes langues et de toutes cultures. Intrigués, ils décident de la suivre. Hobi avance avec espérance, tandis que Cobi trouve le courage de se mettre en route. Leurs chemins finissent par se croiser dans la capitale sud-coréenne. Ensemble, ils découvrent que l'espérance et le courage sont indissociables : l'espérance permet d'avancer, tandis que le courage donne la force de poursuivre le chemin. Une belle manière d'illustrer le thème des JMJ 2027, tiré de l'Évangile selon saint Jean : "Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde." (Jn. 16, 33).