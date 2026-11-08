En Corse, ce couvent vieux de près de 800 ans défie le temps

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À la demande du père Parenti, disciple du Poverello, le couvent Saint-François de Nonza est fondé en 1236, soit dix ans après la mort de saint François d’Assise. Les franciscains s'établissent ainsi sur les côtes sauvages du Cap Corse. Une présence qui ne cessera de se renforcer au fil des années, laissant une empreinte franciscaine durable sur l’île, notamment avec la construction de huit autres couvents au XIIIe siècle.

Saint François, symbole de l’identité du Cap Corse

Nonza, dont le nom signifie "lieu d’où l’on peut voir de loin et annoncer", a vu s’établir sur son sol au XIIIe siècle une communauté franciscaine. Une implantation stratégique, favorisée par l'importance de ses échanges commerciaux. De fait, Nonza est à cette époque l’un des principaux comptoirs maritimes du Cap Corse, exportant de nombreux produits vers le continent. "Hommes présents dans le monde", les franciscains participent activement à la vie économique locale, notamment à travers la culture de la vigne et la production d'huile d'olive. Après s’être implantés sur les côtes, ils gagnent progressivement l’arrière-pays aux XVIe et XVIIe siècles.

Pour le maire de la ville, leur installation dans le village répond également à une dimension spirituelle : "Il n’y a pas de hasard. Les frères ne faisaient rien "par hasard"." Et pour cause : c'est à Nonza que sainte Julie de Corse aurait subi le martyre au Ve siècle. Véritable figure de dévotion pour les franciscains, la sainte pourrait ainsi avoir joué un rôle dans le choix de ce lieu d'implantation.

La présence franciscaine perdure jusqu’en 1804, année où les religieux sont chassés et leur couvent pillé. Après leur départ, les habitants, attachés à ce lieu, récupèrent statues et mobilier dans l’espoir d’en préserver la mémoire. Ces biens sont ensuite transférés à l’église paroissiale Santa Ghjulia de Nonza entre 1850 et 1870, lors de son agrandissement et de son embellissement.

Depuis, les fidèles de Santa Ghjulia prient dans une église où la chapelle, le mobilier et le maître-autel provenant du couvent côtoient les témoignages de la dévotion à sainte Julie de Corse.

Malgré son état de délabrement, l'église du couvent a récemment renoué avec sa vocation première en accueillant deux messes, une première depuis plus de deux siècles. La première, célébrée en 2026, fait suite à une promesse formulée l'année précédente par le cardinal lors de sa venue à Nonza pour la fête de sainte Julie. Avant la célébration, le cardinal, descendu jusqu'au couvent, avait déclaré : "Je m’engage à revenir faire une messe au couvent." Une promesse tenue un an plus tard, lorsqu'il y célèbre lui-même l'Eucharistie.

Une seconde messe, plus récente, y a également été célébrée dans l'intimité par le curé de la paroisse de Nonza.

Un projet de restauration pour l'année jubilaire de saint François

Éprouvé par les siècles, le couvent est aujourd’hui classé au titre des monuments historiques. Pour les habitants de Nonza, il fait partie intégrante de leur identité. Nombreux sont ceux qui gardent le souvenir de promenades dans ce lieu chargé d'histoire, où ils se rendaient enfants. Aujourd’hui, l’église du couvent appartient à la commune, indépendamment du reste de l'édifice.