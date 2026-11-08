En Argentine, Léon XIV doit confirmer la foi d’une Église fragile

L'Argentine accueille Léon XIV du 8 au 11 novembre. Dans la patrie du pape François, l’Église catholique, fragilisée par le recul de la foi et de profondes divisions internes, espère trouver dans cette visite apostolique un nouvel élan spirituel. Un espoir nourri par la persistance d’une ferveur populaire, notamment autour de la Vierge de Luján.

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Dans la patrie du pape François, les statistiques ne témoignent guère d’un renouveau de la foi, que certains ont espéré en voyant l’ancien archevêque de Buenos Aires succéder à l’apôtre saint Pierre. Depuis plusieurs années maintenant, l’élan semble s’être essoufflée. Une étude de l’Observatoire des Croyances de l’Université de Buenos Aires confirme cette érosion silencieuse : seuls 57,7 % des Argentins se déclarent catholiques, contre près de 90 % en 1960. D’autant que la tendance s’est accélérée au cours des deux dernières décennies : ils étaient encore 76,5 % en 2008. La pratique régulière s'effondre en parallèle, concernant entre 12,2 % et 35 % de la population, selon les études.

Une décomposition progressive de la famille depuis les années 1980

María Giselle Flachsland est une mère de famille de quatre enfants, professeure de philosophie à l’Université Catholique d’Argentine (UCA). Elle situe le début de ce déclin spirituel au moment de l’arrivée au pouvoir de Raúl Alfonsín, en 1983 ; et déplore que le retour de la démocratie fut marqué par la légalisation du divorce et un outrepassement du rôle de l’État en matière d’éducation : "Ces deux mesures ont eu des effets délétères sur la vie morale et la tradition chrétienne. L’éducation a été progressivement prise en main par l’État, privant les parents de leurs droits fondamentaux (l’enseignement dit "hors-contrat" n’a pas de statut légal en Argentine), tandis que l’on assistait à une décomposition progressive de la famille", confie-t-elle à Aleteia.

"Il existe une Église très dynamique, mais qui tend à se consacrer exclusivement aux questions sociales, tout en négligeant sa mission première : conduire les âmes au Ciel."

Les divorces se sont en effet multipliés entre les années 1980 et 1990 conduisant les jeunes générations du XXIe siècle à craindre le "risque" de la vie conjugale. "Pour un très grand nombre d’entre eux, le mariage sacramentel n’avait plus vocation à être pour toujours, mais à tenir tant que cela dure — c’est-à-dire qu’avant même de s’engager, ils intégraient déjà l’idée qu’il pouvait échouer et que, le cas échéant, ils pourraient le "défaire" quand bon leur semblerait. Aujourd’hui, en Argentine, il est plus facile de rompre le lien matrimonial que de dissoudre une entreprise", souligne María Giselle. Une sécularisation par le haut que l'arrivée de Javier Milei à la Casa Rosada n'a pas enrayée, malgré une campagne électorale où il avait brandi la promesse de remettre en question la libéralisation de l’avortement impulsée sous la présidence de Mauricio Macri (2015-2019). Une fois arrivé au pouvoir, Javier Milei n’est pas revenu sur la loi , reléguant sa vice-présidente engagée en défense de la vie, Victoria Villarruel, à un rôle secondaire. "Avec le recul, beaucoup pensent que la promesse de Milei n’était rien d’autre qu’un argument électoral", souffle María Giselle, qui ne cache pas sa déception.

Une Église argentine divisée

Paradoxalement, le pontificat du pape François laisse une Église argentine profondément divisée. Sous ce dernier, le Vatican a procédé à la fermeture de séminaires réputés pour la qualité de leur formation et à la désignation d'évêques peu expérimentés, qui ne se sont pas fait remarquer par une foi enracinée : "Cela a porté de rudes coups à de nombreuses jeunes familles, qui souhaitent conserver et transmettre à leurs enfants la foi de l'Église, mais qui ne trouvent ni prêtres ni diocèses pour les accompagner dans leur formation et, surtout, dans l'administration des sacrements", déclare María Giselle. À cela s'ajoutent les nombreux problèmes d'abus — bien connus et qui affectent l'Église universelle — pour lesquels l'Église argentine n'a pas apporté de solution efficace, selon les collectifs de victimes.

La dévotion mariale : un signe d’espérance

"Il existe une Église très dynamique, mais qui tend à se consacrer exclusivement aux questions sociales, tout en négligeant sa mission première : conduire les âmes au Ciel", observe María Giselle qui fait néanmoins remarquer un sursaut prouvé par un nombre croissant de fidèles attirés par la tradition de l'Église : "Beaucoup de fidèles se tournent vers la messe selon la forme extraordinaire, ou encore vers des communautés qui célèbrent le Novus Ordo de manière solennelle et digne du culte divin. Ce groupe de personnes grandit d'année en année, mais il est encadré par peu de prêtres", tempère-t-elle.