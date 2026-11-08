Au Bivouac de la Méditerranée, l’expérience scoute de l’amitié des religions

Du 29 octobre au 1er novembre, 200 scouts et guides des pays méditerranéens ont vécu à Marseille l’amitié entre leurs religions. Pour le père Benoist de Sinety, curé-doyen de la ville de Lille, l’esprit scout montre depuis ses origines qu’une fraternité universelle est possible.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Imprimer l'article Partager sur :

Le projet est né de la joie de la visite du pape François à Marseille, en septembre 2024. Porté par les Scouts et Guides de France, Le Bivouac de la Méditerranée vient de s’achever dans la cité phocéenne le dimanche 1er novembre dernier. Pendant quatre jours, des délégations de scouts et guides des pays bordant la Méditerranée se sont retrouvés pour partager sur ce qui fait leur vie, et notamment sur la manière dont ils vivent leur foi en Dieu. Car le scoutisme ne rassemble pas que des chrétiens. La majorité des scouts dans le monde est même musulmane ! De la Tunisie à l’Italie, du Liban à la France, musulmans, juifs ou chrétiens de diﬀérentes Églises, ils sont venus, se sont rencontrés et ont pu partager dans une joie profonde leurs rêves, leurs craintes et ce Seigneur qu’ils cherchent à mieux connaître et suivre.

« Portés par l’esprit scout »

"Prendre des risques, ça fait peur, mais il faut le faire", confiait une jeune Italienne à propos de sa participation. "Nous sommes tous rassemblés-là et portés par l’esprit scout et c’est bon", renchérissait une autre. "Le problème, c’est que tous les jours nous sommes baignés dans les mauvaises nouvelles, avec toute cette haine qui se diffuse partout, et du coup c’est difficile d’y croire vraiment", ajoutait un jeune homme. "Je déteste tout ce qui peut être rapporté par les médias qui disent qu’on se déteste, qu’on ne peut pas vivre ensemble… Des générations grandissent avec la certitude qu’il n’est pas possible d’accueillir l’autre et qu’il faut rester cantonnés dans son camp en fonction de sa naissance, de sa religion", reprend une jeune Libanaise.

Les échanges sont riches. Comme la découverte des célébrations des diﬀérentes religions : prière musulmane, liturgie du sabbat, célébration de la messe. Avec en conclusion un grand rassemblement, à la citadelle, où se retrouvèrent les participants au Bivouac et les membres de l’Organisation mondiale du scoutisme rassemblés aux mêmes dates pour un symposium interreligieux.

Un chemin vital

À l’heure où tout nous porte au repli et à l’inquiétude, certains jugeront peut-être un peu naïf de telles initiatives. Elles le sont au même degré que l’Évangile qui insiste tant sur la nécessité de rechercher par-dessus tout le Royaume de Dieu et sa justice. Le Royaume de Dieu ne se manifeste-t-il pas dans ce désir de tendre la main plutôt que de serrer le poing ? De chercher à se découvrir les uns les autres, pour aimer comme Jésus nous le commande ? De reconnaître la grandeur qui s’exprime dans les traditions et les cultures de chacun afin que croisse le respect dû à toute vie ?