Vivre seul n’empêche pas d’avoir un foyer

Lorsqu’on habite seul, rentrer chez soi peut parfois être difficile. Pourtant, selon la théologie du foyer, celui-ci ne se définit ni par le nombre de ses habitants ni par sa taille, mais par la présence de Dieu.

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Vous rentrez chez vous, allumez la lumière et retrouvez le silence. Personne ne vous demande comment s'est passée votre journée ni ce que vous avez fait. Pour les célibataires, les étudiants éloignés de leur famille, les personnes âgées, les veufs ou encore ceux qui ont quitté leur pays pour des raisons professionnelles, c'est la réalité à laquelle ils peuvent être confrontés en rentrant chez eux le soir.

Cette solitude peut susciter une question : un lieu où vit une seule personne peut-il être appelé “foyer” ? Selon la théologie du foyer (Theology of Home), développé notamment par deux mères américaines, Carrie Grass et Noelle Mering, un foyer est un lieu où Dieu trouve sa place et où l’âme trouve son bonheur. L’idée centrale de cette théologie, qui a pris de l’ampleur ces dernières années, est que le foyer est appelé à être une image du Ciel.

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L'histoire chrétienne a commencé dans un foyer : celui de la Sainte Famille, où Jésus a grandi en âge et en sagesse. Dieu a donc choisi de se rendre présent au cœur d’une maison, et, deux millénaires plus tard, Il désire toujours être présent dans chaque maison. La bénédiction de la maison et la prière sont autant de façons d’inviter Dieu à demeurer chez soi. Cette invitation ne dépend pas du nombre de personnes vivant sous le même toit. Ceux qui vivent seuls peuvent tout aussi bien faire bénir les pièces de leur maison pour que ce lieu devienne un espace où Dieu est le bienvenu.

Dieu n'a pas besoin d'une maison pleine

Aménager un espace réservé à la prière permet de donner à Dieu une place de manière visible et concrète dans son quotidien. Pour que chaque recoin de votre maison recèle Sa présence, il est possible d’aménager certains espaces avec des images chrétiennes et des objets de piété qui ont un sens pour vous. Ainsi, sur une cheminée, dans un coin de votre bibliothèque ou sur une petite table, vous pouvez installer un crucifix, une Bible ouverte, une bougie, un chapelet ou une statue. Une belle image de la Vierge ou une icône ancienne peuvent également habiller un mur. Il existe une multitude de petits signes qui invitent, dans chaque pièce, à déposer au Seigneur ses joies comme ses peines. L’essentiel est de créer une maison propice au recueillement, qui rappelle que, même dans la solitude, on n’est jamais tout à fait seul.

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Pour faire de votre lieu de vie un foyer, où il fait bon vivre et où vous pouvez vous ressourcer au quotidien, il ne doit pas être impersonnel. Au contraire, il doit refléter les goûts de celui qui y habite, car chaque personne est unique et a une histoire propre. Les livres, les plantes et les photographies ne sont pas superflus : ils contribuent à personnaliser un lieu. Ainsi, vous pouvez ajouter dans votre maison des éléments décoratifs qui vous ressemblent, pour faire de votre maison un espace avec un supplément d’âme.

Pour que votre maison soit aussi un endroit chaleureux et accueillant, vous pouvez dresser une jolie table, mettre une belle nappe et disposer un bouquet de fleurs au centre. De plus, pour vous rappeler de l’importance de l’hospitalité, pensez à inviter souvent des amis, des proches, des voisins ou quelqu’un avec qui bénir le repas, tisser des liens profonds et partager un moment convivial. Ainsi, même une maison habitée par une seule personne peut rester accueillante et ouverte à la joie de la rencontre.