Lourdes : les Accords avec la SNCF renouvelés jusqu’en 2029

Depuis vingt ans, les Accords de Lourdes permettent d’organiser des trains spécialement adaptés aux pèlerinages, notamment pour les personnes malades ou en situation de handicap. Ce 7 novembre, le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et la SNCF ont renouvelé ce partenariat historique pour trois années supplémentaires, jusqu’en 2029.

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Vingt ans de transport ferroviaire au service des malades. Le 7 novembre 2026, les Accords de Lourdes ont franchi une nouvelle étape. À l’occasion de leur vingtième anniversaire, les partenaires historiques de cette démarche, le Sanctuaire de Lourdes et la SNCF, ont renouvelé leurs engagements pour trois années supplémentaires, jusqu'à 2029. La signature du nouvel accord a eu lieu dans l’hémicycle du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, réunissant le père Stéphane Gravereau, président de l’Association Nationale des Directeurs Diocésains de Pèlerinages (ANDDP), Vincent Lahillade, directeur des Opérations industrielles TGV de SNCF Voyageurs, et Mgr Jean-Marc Micas, évêque de Tarbes et Lourdes. Un renouvellement qui réaffirme une volonté commune de préserver et de développer l’activité des trains de pèlerinage, en garantissant des conditions de transport et d’accompagnement adaptées aux besoins spécifiques des pèlerins.

Un partenariat unique en France

2006. Préserver la qualité du transport des personnes malades ou en situation de handicap, ainsi que de celles qui les accompagnent, devient vital. Les Accords de Lourdes naissent de ce besoin. Le sanctuaire marial devient le seul lieu de pèlerinage à bénéficier de ce dispositif singulier. Place à part qu'il occupe toujours aujourd'hui. Ce système illustre "l'attention particulière portée à l'accueil des personnes les plus fragiles", souligne le communiqué de presse du Sanctuaire diffusé ce 7 novembre.

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"Le maintien de trains spécialement organisés pour les pèlerinages représente un enjeu majeur pour permettre au plus grand nombre de vivre cette démarche spirituelle."



Le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes accueille chaque année des dizaines de milliers de personnes malades ou handicapées venues en pèlerinage jusqu'à la Grotte de Massabielle. Un enjeu d'hospitalité où le train occupe une place particulière depuis la fin du XIXe siècle, puisque ce mode de transport est particulièrement adapté à l’acheminement de groupes importants de pèlerins. "Le maintien de trains spécialement organisés pour les pèlerinages représente ainsi un enjeu majeur pour permettre au plus grand nombre de vivre cette démarche spirituelle."

150 rames TGV mobilisées en 2025

Chaque année, grâce à ces accords, un dispositif ferroviaire exceptionnel permet d'être organisé. En 2025, 150 rames TGV étaient mobilisées. Dix-neuf diocèses français ont utilisé le dispositif, auxquels se sont ajoutées les organisations du Pèlerinage National, du Pèlerinage du Rosaire et du pèlerinage de l’Ordre de Malte.

Au-delà de leur dimension historique, les Accords de Lourdes constituent "un cadre de coopération entre les opérateurs ferroviaires et les organisateurs de pèlerinages". Ils définissent "les engagements réciproques de SNCF Réseau, de SNCF Voyageurs et des organisateurs de pèlerinages en matière de planification des circulations, de réservation des capacités ferroviaires, de préparation des trains et de qualité de l’accompagnement à bord." Une organisation qui repose également sur un principe d’anticipation. Une coordination étroite entre les opérateurs ferroviaires et les organisateurs est nécessaire, pour répondre à tous les besoins des groupes et pour garantir les conditions de transport les plus optimales.

Un partenariat renouvelé pour les trois prochaines années