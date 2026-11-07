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Derrière les préparatifs d'une visite papale, il y a les discours, les célébrations et les rencontres officielles. Mais il y a aussi tout un peuple qui prie dans le silence. Ce 7 novembre au soir, Léon XIV s'est envolé vers l'Argentine, après deux jours passés en Uruguay. Un pays où la mobilisation des habitants prend une forme particulièrement touchante : 35.000 chapelets ont été réunis pour être offerts aux bénévoles qui participeront à la visite du Pape. L’initiative, coordonnée par le mouvement de Schönstatt en Argentine, communauté laïque et spirituelle internationale, repose sur une idée simple : chaque bénévole doit recevoir non seulement un chapelet, mais aussi la prière d’une personne qui l’aura confié à la Vierge Marie. Une manière de soutenir spirituellement ces milliers de personnes qui se mettront au service de la visite papale en Amérique du Sud.

Une initiative née au fil des préparatifs

Tout part d’une demande de l’équipe chargée de coordonner la visite pontificale. Il s'agit initialement de réunir des chapelets pour 25.000 bénévoles. Mais rapidement, le projet prend de l’ampleur et dépasse les prévisions initiales. "Au milieu de l’effervescence que représente l’organisation d’une telle visite, nous avons voulu assurer quelque chose de simple et d’essentiel : la prière propre à ceux qui aiment profondément la Vierge Marie", explique le père Santiago Ferrerro, directeur national du mouvement de Schönstatt en Argentine.

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Chapelets priés et offerts par la Maison sacerdotale de l’archidiocèse de Buenos Aires. Mouvement de Schönstatt en Argentine

Lorsque les organisateurs découvrent cette proposition de distribuer des chapelets déjà priés, ils l'accueillent avec enthousiasme. Ainsi naît une vaste chaîne de prière à travers tout le pays. Pour le mouvement de Schönstatt, cette démarche s'inscrit dans sa spiritualité mariale. Au cœur de celle-ci se trouve "l’Alliance d’amour" avec la Vierge Marie, vécue comme un chemin qui conduit au Christ. Des milliers de missionnaires de la campagne du Rosaire de la Vierge pèlerine prennent ainsi part à cette mobilisation.

"Les chapelets recueillis sont de toutes sortes : certains appartiennent déjà à ceux qui les offrent, d’autres sont achetés ou confectionnés spécialement pour l’occasion."

Des milliers de fidèles mobilisés dans tout le pays

Dans un pays profondément marqué par la dévotion mariale, les organisateurs souhaitent que la venue du successeur de Pierre soit accompagnée d'un vaste élan de prière. Deux équipes de coordination, à Buenos Aires et à Córdoba, sont constituées pour faciliter la participation des fidèles et maintenir le lien entre les différentes communautés. Les chapelets recueillis sont de toutes sortes : certains appartiennent déjà à ceux qui les offrent, d’autres sont achetés ou confectionnés spécialement pour l’occasion. Mais tous ont un point commun : ils sont priés pour les intentions des bénévoles avant d’être soigneusement placés dans de petits sachets.

Les Apôtres de Marie confectionnent des chapelets et prient pour la visite du Pape et l’Église argentine. Mouvement de Schönstatt en Argentine

Quand les plus fragiles deviennent missionnaires

Parmi les participants, plusieurs témoignages touchent particulièrement les organisateurs. Des personnes âgées vivant en maison de retraite ou dans des foyers sacerdotaux prennent part à la confection et à la prière des chapelets. Des personnes malades ou en situation de handicap sont également mobilisées.

"Ils ont prié, offert leurs chapelets et les ont donnés… C’est tout ce qu’ils avaient !"

Leticia, par exemple, connaît des problèmes de santé. Depuis le sanctuaire de Confidentia, à Buenos Aires, elle trouve pourtant la force de confectionner et de prier 156 chapelets, qu’elle offre ensuite aux bénévoles. Des jeunes accueillis dans un foyer accompagnant des hommes en reconstruction après une dépendance participent également. "Ils ont prié, offert leurs chapelets et les ont donnés… C’est tout ce qu’ils avaient !", raconte le père Ferrerro.

Des jeunes d'un foyer pour garçons en rétablissement après une dépendance prient le chapelet. Mouvement de Schöstatt en Argentine