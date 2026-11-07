La disponibilité, cet autre nom de l’espérance

Recteur du sanctuaire Notre-Dame du Laus, le père Michel Desplanches commente les lectures du 32e dimanche du temps ordinaire. Nul ne sait quand arrivera l’Époux : la souplesse et à la disponibilité intérieure sont les conditions essentielles à la rencontre avec Dieu qui guérit.

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Tous ceux qui connaissent le sanctuaire de Notre-Dame du Laus le savent, la chapelle où ont eu lieu la plupart des apparitions de la Vierge Marie se nomme "Bon-Rencontre". En provençal, "rencontre" est du genre masculin. En effet, cette toute petite chapelle est consacrée au mystère de l’Annonciation, la bonne et belle rencontre entre la Vierge Marie et l’archange Gabriel. Et c’est dans cette chapelle que, au XVIIe siècle et durant 54 ans, Benoîte Rencurel rencontre la Vierge Marie, trône de la Sagesse.

Une histoire de rencontres

À vrai dire, toute l’histoire de la foi biblique est une histoire de rencontres entre Dieu et les hommes. La première lecture, nous le rappelle : "La sagesse vient à notre rencontre" (Sg 6, 16). L’initiative de Dieu vient donc répondre à la recherche de l’homme. La bergère de notre vallée n’aura donc pas à parcourir les routes pour aller à la rencontre du ciel. Le ciel est venu à elle en ce lieu choisi par la Vierge Marie.

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Le livre de la Sagesse nous dit bien que celui qui cherche trouvera la sagesse "assise à sa porte" (Sg 6, 14). C’est donc ici-même que se produira si souvent la rencontre entre la Vierge Marie et Benoîte, rencontre étonnante de douceur et d’intimité, mais aussi, à cinq reprises, rencontre bouleversante avec le Christ en croix.

L’espérance ne se partage pas

Quel est donc le secret de Benoîte et des vierges prévoyantes de l’Évangile qui vont rencontrer l’Époux ? Ce n’est pas d’être parfaites, car seul le Seigneur est pleinement saint. Leur secret consiste à demeurer constamment disponibles, de veiller avec attention. Car la disponibilité est un autre nom de l’espérance et, nous le savons, l’espérance est certaine. Pourtant, elle ne se met pas en bouteille. Il n’existe pas de stock de disponibilité. Elle ne se capitalise pas. On ne peut pas la partager non plus. Je ne peux pas être disponible pour l’autre. Je ne peux pas espérer pour l’autre. C’est ce qui explique l’apparente dureté des vierges prévoyantes à l’arrivée de l’Époux. Elles ont veillé longuement à entretenir leur disponibilité, à cultiver l’espérance et cela ne peut pas se partager. Bien sûr elles se sont assoupies comme les autres, mais elles ont gardé au cœur la disponibilité et l’espérance cultivées depuis longtemps.

«Devant notre Dieu qui se donne avec amour, notre disponibilité doit être sans cesse alimentée comme une lampe à huile.»

En ce lieu de grâce, la Vierge Marie a révélé à Benoîte que tous ceux qui prendraient de l’huile de la lampe du Saint Sacrement et qui s’en feraient une onction avec foi seraient guéris. Dans le monde entier, nous envoyons encore cette huile. Elle n’a rien de magique ; elle invite simplement à la souplesse et à la disponibilité intérieure. Car ce sont les conditions essentielles à la rencontre avec Dieu qui guérit. Cette disponibilité à la grâce doit être totale et chaque jour renouvelée. Devant notre Dieu qui se donne avec amour, notre disponibilité doit être sans cesse alimentée comme une lampe à huile.

"Trop tard"

Nous sommes parfois choqués de voir que la porte de la salle des noces reste fermée à celles qui ont dû chercher de l’huile au dernier moment en pleine nuit (Mt 25, 10). On pourrait croire qu’il s’agit là d’une expression de la dureté du cœur de Dieu. Mais l’Évangile nous rappelle uniquement que notre insouciance et notre indifférence peuvent un jour se heurter à un "trop tard". Il ne s’agit pas là d’une menace mais d’un triste constat. Cette parabole nous presse donc de cultiver au plus tôt l’espérance de la rencontre et la veille attentive.

Nul ne sait quand arrivera l’Époux

En ces derniers dimanches de l’année liturgique, notre regard se tourne vers le retour glorieux du Seigneur. Nous le savons car il nous l’a promis : Il reviendra dans la gloire. Mais nul ne sait quand arrivera l’Époux. Il y a donc une urgence du salut que nous ne pouvons pas remettre à demain avec légèreté. Les Vierges insouciantes frappent à la porte et s’écrient : "Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !" (Mt 25, 11). Mais Jésus rappelle qu’il ne s’agit pas de crier, "Seigneur, Seigneur" pour entrer dans le royaume des cieux. Il s’agit pour nous aujourd’hui d’accomplir la volonté de Dieu. Si l’amour n’a pas brûlé dans nos lampes, un jour il sera trop tard. C’est pourquoi ici-même, la Vierge Marie nous a exprimé l’urgence qu’il y a à se convertir. C’est le cœur du message du Laus.