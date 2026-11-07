« J’aime faire bouger les lignes » : Marie Graftiaux, une championne engagée au-delà des bassins

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Depuis qu’elle est bébé, l’eau, c’est son élément. "La natation a toujours été ma passion, je sais que c’est là que j’ai ma place", confie Marie Graftiaux, 31 ans, à Aleteia. Et son palmarès donne le vertige : multiple championne du monde et d’Europe de paranatation adaptée, elle a notamment décroché six médailles d’or aux Virtus Global Games de 2023, trois titres aux Trisome Games de 2024 et quatre médailles d’argent aux championnats du monde de 2025 à Bangkok. Rien ne l’arrête, ni même ne la ralentit, et sûrement pas sa trisomie 21… Car au-delà des médailles, Marie mène un combat qui lui tient profondément à cœur : faire tomber les barrières et changer le regard de la société sur les personnes porteuses de handicap. Dans le sport, au travail ou dans la vie citoyenne, cette jeune femme au caractère bien trempé n’a qu’une idée en tête : montrer que chacun doit pouvoir trouver sa place et réaliser ses rêves.

À commencer par le sien, qui lui échappe encore : participer aux Jeux paralympiques. Car à ce jour, aucune catégorie spécifique n’est prévue pour les nageurs porteurs de trisomie 21, contraints de concourir aux côtés d’autres athlètes présentant une déficience intellectuelle, sans que leurs particularités physiques soient prises en compte. Une situation que Marie Graftiaux entend bien faire évoluer. Élue à la Commission des athlètes de haut niveau de la Fédération française du sport adapté, elle milite depuis plusieurs années pour que les sportifs porteurs de trisomie 21 puissent eux aussi trouver leur place aux Jeux paralympiques. Un engagement qui s’inscrit dans un parcours hors du commun, qu’elle retrace dans Plonge, nage et vis, un livre coécrit avec Aurore Chaillou et paru aux éditions du Seuil le 16 octobre 2026.

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Marie Graftiaux

La natation, un refuge et une passion

"Les personnes porteuses de handicap sont capables de grandes choses !", clame la jeune femme, qui a porté la flamme paralympique à Paris en 2024 et s’est engagée comme bénévole pendant les Jeux, sans pouvoir prendre le départ d’une seule épreuve. Pour cette championne, l’enjeu dépasse largement la quête d’une médaille : il s’agit d’obtenir, pour elle et pour tous les sportifs porteurs de trisomie 21, la possibilité de concourir à armes égales. "C’est un rêve que je porte en moi depuis très longtemps", confie Marie. Actrice de sa propre vie, mais aussi engagée pour celle des autres, elle n’hésite pas à faire entendre sa voix lorsqu’elle est témoin d’une injustice. En octobre 2023, reçue à l’Élysée par Emmanuel Macron aux côtés de la délégation française du sport adapté, venue célébrer les performances historiques des athlètes tricolores aux Virtus Global Games, elle n’a pas hésité à interpeller le président de la République pour lui demander de soutenir son combat.

"Je m’entraîne au CREPS de Vichy, un centre spécialisé dans l’accompagnement des sportifs de haut niveau, où j’ai nagé avec des athlètes qui préparaient les Jeux paralympiques. C’était frustrant de partager le même bassin en sachant qu’eux allaient participer à cet événement et pas moi", souffle cette admiratrice de Léon Marchand. Mais la jeune trentenaire ne se bat pas uniquement pour elle-même. "Je me bats aussi pour les Alpes 2030. Je connais Clément Colomby, un athlète de haut niveau porteur de trisomie 21, qui pratique notamment le ski nordique adapté et la natation. Et je trouve ça discriminatoire qu’il ne puisse pas participer aux Jeux de 2030 ! Je veux que tout le monde soit égal", insiste-t-elle. Avant d’ajouter, avec détermination : "J’aime faire bouger les lignes." Et si la natation reste sa grande passion, Marie ne manque pas une occasion de se dépenser autrement. "Je pratique aussi d’autres sports : du ski, du vélo…", énumère cette sportive infatigable, qui n’a décidément pas l’intention de rester sur la touche.

Marie Graftiaux

Malgré les obstacles, Marie ne cesse de faire preuve de résilience. Comme un ruisseau qui trouve toujours un chemin, elle cherche sans relâche de nouvelles voies pour avancer. Une persévérance forgée aussi dans les épreuves les plus douloureuses de sa vie. En 2010, alors qu’elle n’avait que 15 ans, elle perd brutalement sa sœur aînée Chloé, de huit ans son aînée. Grimpeuse et alpiniste de haut niveau, la jeune femme de 23 ans a trouvé la mort dans un accident de montagne, emportée par la chute d’un rocher lors d’une descente dans le massif du Mont-Blanc. Pour Marie, Chloé était bien plus qu’une grande sœur : un modèle, une boussole. Aujourd’hui encore, elle retrouve dans l’eau quelque chose de sa présence. "Pour moi, la natation, c’est comme un refuge que je retrouve dans les bras de ma sœur Chloé", confie-t-elle avec émotion. Une force qu’elle puise aussi dans ce souvenir pour continuer à avancer et à se battre pour elle et pour les autres.

Faire bouger les lignes, au-delà des bassins

Son engagement dépasse d’ailleurs largement les bassins de natation. En mars 2026, Marie Graftiaux s’est lancée dans l’aventure des élections municipales en figurant sur la liste de Jean-Pierre Buet à Bassens, en Savoie. Son rêve ? Voir naître des habitats inclusifs dans sa commune. Si c’est finalement Bruno Lhuissier qui a été élu maire, la jeune femme n'a pas baissé les bras. "Je lui ai dit que je lui dédicacerais mon livre s’il lançait ce projet", raconte-t-elle avec malice.

«J’ai envie que les gens puissent nous regarder normalement. Nous ne sommes pas des êtres à part.»

Cette volonté de faire bouger les lignes, elle l’applique aussi à sa propre vie. Alors qu’on l’oriente vers un établissement et service d’accompagnement par le travail (ESAT), Marie refuse de se laisser enfermer dans une voie toute tracée. Plier du linge ou mettre des stylos dans des boîtes ? Très peu pour elle. Elle sait qu’elle peut faire davantage et aspire à autre chose : devenir animatrice auprès des enfants, notamment dans les centres de loisirs et les colonies de vacances. Un rêve désormais à portée de main, puisqu’elle va obtenir son BAFA en janvier 2027 et poursuivre son parcours dans un centre de loisirs.

Que ce soit dans le sport, au travail ou dans la vie citoyenne, son combat reste le même : changer le regard de la société sur les personnes porteuses de handicap. "Très souvent, on nous regarde de travers. J’ai envie que les gens puissent nous regarder normalement. Nous ne sommes pas des êtres à part." À sa rencontre, on est immédiatement frappé par son envie d’aller vers les autres et, surtout, par sa détermination à rappeler qu’elle est une personne comme les autres. Car lorsqu’elle nage, Marie ne se définit pas par son handicap. Ce sont bien souvent le regard des autres et l’absence d’aménagements adaptés qui la placent en situation de handicap. Et c’est précisément ce regard qu’elle entend faire changer.