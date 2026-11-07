En Amérique, Léon sur les pas de François

Si Léon XIV s’affirme en continuateur du pape François, son voyage en Amérique latine sera scruté de près. Pour l’écrivain et journaliste Michel Cool, le nouveau pape devrait préciser comment il entend imprimer sa marque sur l’avenir de l’Église.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Imprimer l'article Partager sur :

Le style de Léon XIV n'est pas démonstratif. Chez lui, discrétion et self-control tiennent la barre. Depuis son élection le 8 mai 2025, le Pape se montre d’une prudence de Sioux, animé par le souci de calmer le jeu et de chercher le consensus après le pontificat anticonformiste de son prédécesseur. Mais voilà que le pape américain s’est envolé pour l’Amérique latine. Ce voyage pastoral de douze jours doit le conduire au Paraguay, en Argentine, terre natale d’un certain Jorge Mario Bergoglio, puis au Pérou où il a vécu une vingtaine d’années et dont il a pris la nationalité en plus de celle des États-Unis. Ce long périple est un événement. Voici Léon parti sur les pas de François : son pèlerinage dans le bastion de la catholicité — près d’un catholique sur deux habite le continent américain et a une écrasante majorité dans le sud — interroge autant qu'il fascine.

Un homme à la triple citoyenneté

Son voyage marque néanmoins une différence avec l'attitude de son prédécesseur. François s’était comme interdit tout retour aux sources pendant les douze années de son pontificat. Outre les embarras diplomatiques réels entre les pouvoirs politiques successifs à Buenos Aires et le Vatican, François ne souhaitait pas privilégier sa terre natale et les siens en leur rendant visite. Non pas que sa patrie et sa famille ne lui manquassent pas. Au contraire, dans son livre testamentaire Espérer, il a laissé s’exprimer avec émotion sa nostalgie de l’Argentine. Ses souvenirs familiaux ont aussi constamment peuplé ses écrits et ses homélies, preuve irréfutable de l’attachement du pape argentin à ses racines d’immigrés italiens ayant pris terre au bord du Rio de la Plata. Mais le pape François avait érigé les "périphéries du monde" en priorité missionnaire absolue. Il sacrifia volontairement sa nostalgie personnelle à cette orientation pastorale singulière qui lui valut le surnom de "pape des oubliés" ou "des minorités".

C'est la Semaine du don d'Aleteia ! Chaque jour, Aleteia vous informe, vous inspire et fait rayonner l'espérance. Mais pour poursuivre cette mission et rester accessible gratuitement à tous, nous avons besoin de vous. 75 % de nos ressources proviennent de vos dons. Cette semaine, aidez-nous à continuer cette notre mission ! Soutenir Aleteia

Léon XIV apparaît moins sévère avec ses origines. Ses frères ont portes-ouvertes au Vatican et s’y rendent fréquemment, la dernière fois étant à sa sortie d’hôpital. De même, il entend assumer sa nationalité américaine, n'hésitant pas à voter par correspondance pour les midterms. "The Pope doesn't take sides… but Prevost ?" ("Le pape ne prend pas parti, mais Prevost…") : cette petite phrase humoristique lancée par le pape le 31 octobre dernier au Vatican en dit long sur son rapport à son pays natal. Le programme officiel de son périple sud-américain indique par ailleurs que le Saint-Père passera deux nuits à Chiclayo, son ancien évêché où l’avait nommé son prédécesseur. Avec ce pape au profil rationnel, les choses ont le mérite de la clarté : Robert Prevost est devenu pape et se place, par sa fonction, au-dessus de la mêlée. Mais il n’en reste pas moins Robert Prevost, un homme à la triple citoyenneté — si on inclut celle du Vatican — avec ses attaches, ses affects et sa volonté de remplir ses devoirs civiques.

Culte populaire

Tout au long de son expédition latino-américaine, ses références explicites au pape François seront scrutées et analysées. Les thématiques de la justice sociale, de la dignité des pauvres, de la sauvegarde de l’environnement, de la lutte contre les narco-trafiquants mais aussi contre les abus dans l’Église et contre la corruption en politique se tailleront probablement la part du lion dans ses discours. À Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, l'enfant du pays devenu pape, fait l’objet d’un véritable culte populaire. Une question brûle les lèvres de nombreux observateurs : jusqu’où et comment Léon XIV attisera-t-il la flamme de ce souvenir encore si vivace chez les fidèles argentins ?

Il est vrai que l’accélération de l’histoire est telle qu'on peine à réaliser que François a disparu il y a seulement deux ans. Son successeur n’était lui-même qu’un tout récent cardinal quand ses pairs, convoqués en conclave, l’ont propulsé sur le trône de saint Pierre. C’est qu’auparavant, François avait fait de ce religieux augustinien à l’esprit méthodique et à l’expérience missionnaire éprouvée, l’un de ses poulains pour lui succéder. En un temps éclair, le pape argentin l’avait propulsé à la tête de l’influent dicastère pour les évêques puis créé cardinal dans la foulée, l’introduisant ainsi dans le club restreint des prélats "papables". François, "pape des surprises", l’aura été jusqu’au bout, plaçant ce réservé et efficace prélat américano-péruvien alors inconnu du grand public, sous les yeux des cardinaux électeurs qui, réunis dans la chapelle Sixtine, lui réservèrent finalement "une élection de maréchal".

Continuité sur la synodalité

Du reste, le souvenir de François s’est aujourd'hui quelque peu éventé dans l’air catholique ambiant. Visitant récemment à Rome la basilique Sainte-Marie-Majeure que le pape disparu avait choisie pour dernière demeure, j’ai constaté que sa tombe toute simple est toujours fleurie d’une unique rose blanche, mais les foules ne sont plus là. Son pontificat dense, percutant et même clivant est moins invoqué par la hiérarchie ecclésiastique. La vogue "Léon" qui s’est manifestée avec éclat en France lors de la visite papale de septembre dernier — à la surprise d'observateurs romains estimant ce pape dépourvu de charisme —, a comme jeté un voile sur le réformisme missionnaire insufflé par François de 2013 à 2025.

«Des proches du Vatican ont souligné que Léon XIV avait fait siennes les expressions et la passion de François pour promouvoir une paix humble et désarmée dans un monde en proie à une "Troisième Guerre mondiale livrée par morceaux".»

Pourtant, sur un dossier capital, le pape Léon s’affirme en continuateur de François : celui de la synodalité. Le départ récent, pour cause de fin de mandat, de sœur Nathalie Becquart de son poste de sous-secrétaire générale du Synode des évêques, ne saurait être interprété comme le point d’arrêt d'une dynamique. La religieuse française l’a incarnée à merveille, tant à Rome que partout dans le monde, enchaînant les déplacements pour populariser la vision ecclésiale du pape François. Cette vision, nous la connaissons : une Église moins pyramidale et plus transversale ; une Église moins cléricale et plus baptismale ; une Église moins masculine et plus féminine ; une Église moins répétitive et plus inventive ; une Église moins hiérarchique et plus fraternelle, où les jeunes en particulier se sentent aussi chez eux. Sur ce chapitre crucial, le pape Léon semble fermement vouloir "aller de l’avant" — pour reprendre une de ses formules fétiches. On verra s’il saisira l’opportunité de ce pèlerinage sur le continent natal de Jorge Mario Bergoglio pour préciser ses intentions et colorer l’avenir du Peuple de Dieu.

Un précieux héritage

Léon XIV avait explicitement exprimé sa proximité avec son prédécesseur à l'occasion du premier anniversaire de sa mort, en avril dernier. Durant un échange avec des journalistes, il avait prononcé des mots empreints de gratitude, déclarant que le pape François "a tant laissé à l’Église à travers son témoignage et ses paroles". Il a aussi manifesté sa continuité pastorale en endossant les textes majeurs de François, réaffirmant dès son élection sa volonté de bâtir sur ce "précieux héritage". Des proches du Vatican, à l'instar du cardinal archevêque de Bologne et président des évêques italiens, Matteo Zuppi, ont souligné que Léon XIV avait fait siennes les expressions et la passion de François pour promouvoir une paix humble et désarmée dans un monde en proie à une "Troisième Guerre mondiale livrée par morceaux".